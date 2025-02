Nitro Concepts S-Racer

Sim-Racing als Hobby ist teuer. Wenn wir die riemengetriebenen Kunststoff-Lenkräder von Logitech und ähnliches ausschließen, ist es alles in allem teurer als die meisten Aktivitäten in der Gaming-Welt. Ein guter, langlebiger und ausreichend leistungsstarker Lenkradstand mit einem Rad selbst und Pedalen kann Sie heute rund 1.000 Euro kosten, und wenn Sie ihn dann mit einem leistungsstarken Computer, einem Schalthebel, einer Handbremse und mindestens einem Monitor ergänzen, erreichen die Preise exorbitante Beträge. Und vergessen wir nicht das Rig selbst, ein Cockpit, das als Operationsbasis dient. Lange Zeit hatte Playseat eine Art Monopol in diesem Produktsegment, aber das ist längst überholt und "Schnee von gestern" geworden, weil ihren Gadgets in vielerlei Hinsicht die flexfreie Stabilität fehlt, die heutige Lenkradfüße mit Direktantrieb erfordern und auch nicht auf die einfache Art und Weise erweitert werden können, wie es viele Rohrrahmen tun. Und vor allem die 40/80 Aluminiumprofil-Riggs, die zum herrschenden Standard in der Sim-Racing-Welt geworden sind.

Der abgebildete Stuhl ist eine einfachere Version des P300, der über die eigene Website von Nitro angeboten wird.

Aber wofür entscheidest du dich, wenn du ein Sim-Rig mit kleinem Budget bauen möchtest und dir nicht die Mühe machen kannst, etwas ganz Eigenes zusammenzustellen? Es gibt natürlich jede Menge Alternativen, aber relativ oft laufen sie preislich davon. Fanatec CSL Cockpit plus CSL Cockpit Seat erreicht derzeit bis zu etwa 600 €, und das Verrückte ist, dass ich das tatsächlich für einen guten Preis für eine gute Budgetlösung halte. Die billigste Lösung von Trak Racer heißt TR80 und kann bis zu 800 € kosten, wenn man den Sitz einbezieht, und dann haben wir die billigste Option von Simlab, die als P1X bekannt ist und einschließlich des Sitzes Speed 1 etwa 1.370 € kostet. Nitro Concept 's S-Racer liegt in der Mitte zwischen der günstigsten und der teuersten Budget-Option und kostet ca. 650 €, einschließlich des R300-Sitzes. Wenn Sie ihn noch billiger bekommen möchten, können Sie den S-Racer allein für die Hälfte davon kaufen und ihn dann mit einem billigeren Stuhltyp ergänzen, vorzugsweise einer einfachen chinesischen Kopie der bekannten Schalenvarianten von Sparco oder Recaro, die in einer Vielzahl von Online-Shops gekauft werden können.

Nitro Concepts ' S-Racer ist ein Stahlrohrgestell und wiegt daher viel, über 30 Kilo ohne Stuhl. Die Konstruktion ist von sehr guter Qualität, das Design relativ gut durchdacht, und obwohl wir hier in der Redaktion es mit einem Fanatec DD1 abgestimmt haben, der auf etwa 80% FFB-Kraft eingestellt ist, haben wir keine Biegung gespürt, was man z.B. von der Fanatec CSL Cockpit nicht behaupten kann. Auch die Anleitung ist übersichtlich gestaltet und die Montage verlief reibungslos und ohne größere Probleme. Es ist erwähnenswert, dass der Platte, an der Sie das Lenkrad befestigen, ein funktionierendes Lochmuster für Fanatec CLD DD fehlte, was sich wie ein Fehlschlag anfühlt, aber ein einfacher Metallbohrer und ein Schraubendreher haben das kleine Problem behoben und der Rest der Montage verlief gut. Das einzige, was mir an der S-Racer nicht wirklich gefällt, ist, dass ich die Höhe der Lenkradbasis nicht einstellen kann. Stattdessen bin ich gezwungen, den Stuhl auf eine niedrigere Halterung zu montieren, um die Höhe reduzieren zu können, und hier hätte Nitro eine bessere Lösung finden sollen, um die Höhe des Sockels zu erhöhen und abzusenken.

Sehr robust und gut, obwohl wir gerne in der Lage gewesen wären, die Position des Lenkradstandes anzuheben und abzusenken.

Was die Hauptvorteile betrifft, so ist es schwer, Nitro Concepts nicht dafür zu loben, wie robust und stabil das Rigg ist und wie wenig Platz es tatsächlich einnimmt, obwohl selbst für einen größeren Fahrer wie meine Wenigkeit viel Platz vorhanden ist. Ich mag die Art und Weise, wie es aussieht, ich finde den Preis genau richtig und die Anleitung für die Montage ist eindeutig genehmigt. Dem Muster der Löcher auf der Lenkradgrundplatte fehlen die branchenüblichen Optionen, und der R300-Sitz ist meiner Meinung nach etwas überteuert, aber der Rest bekommt zwei Daumen von mir. Ein günstiger, starker, biegefreier und robuster Stahlrohrrahmen für alle, die ihr Sim-Racing-Hobby auf die nächste Stufe heben wollen, ohne die Bank zu sprengen. Was will man mehr.