Ich habe Dreame in der Vergangenheit und vor allem in letzter Zeit dafür kritisiert, dass sie sich auf ihren Lorbeeren ausruhen. Das soll nicht heißen, dass sie schlechte Produkte herstellen, ganz im Gegenteil, aber während sie ausgefeilte, konservative Iterationen geliefert haben, haben Konkurrenten wie Roborock die Grenzen dessen verschoben, was Sie von einem typischen Premium-Staubsaugerroboter erwarten können.

Aber das ändert sich alles mit dem neuen X50 Ultra, das nicht nur bessere Spezifikationen in den typischen Kategorien liefert, die wir gewohnt sind, sondern auch eine Reihe neuer Ideen einführt, die es auch schon früher gab, aber Dreame wieder zu einem absolut innovativen Hersteller macht.

Okay, was macht es? Nun, zunächst einmal ist die Optik ziemlich gleich, und das ist sicherlich kein Kritikpunkt. Der Ständer mag hoch sein, aber er ist auch schmal, so dass es wirklich darauf ankommt, welchen Teil Ihres Hauses Sie als Basis für die X50 Ultra gewählt haben. Mit einer Höhe von 59 Zentimetern und einer Tiefe von 45 Zentimetern ragt die Rampe selbst ganz schön heraus. Die Saugleistung beträgt nun 20.000Pa statt 12.000Pa im X40 Ultra, und während die Akkukapazität von 6400mAh gleich bleibt, ist der Staubbehälter auf 395 Milliliter angewachsen. Mit anderen Worten, hier fehlt offensichtlich nichts, und alles, von der Akkulaufzeit bis zur Saugleistung, hat sich von Generation zu Generation verbessert.

In Bezug auf den tatsächlichen Betrieb haben wir nun ein wirksames Paradigma für die Funktionsweise von Roboterstaubsaugern konstruiert. Er wird in seinem Sockel aufgeladen, verbindet sich über eine funktionale, optimierte und effiziente App mit Ihrem WLAN und macht sich dann entweder in festgelegten Intervallen oder wenn Sie es ihm sagen, auf den Weg, erkennt Möbel und andere Objekte über ein LiDAR-System und saugt und wischt Böden über installierte rotierende Wischmopps.

Das Dreame X50 Ultra macht all dies gut, und in unseren Tests ist der Geräuschpegel ausgezeichnet und die Reinigung recht gründlich. Natürlich gibt es immer Grenzen, und vor allem tiefsitzende Flecken lassen sich nie so frei reiben, wie wenn man mit einem Tuch auf die Knie geht oder mit einem echten Wischmopp aufs Ganze geht. Aber verglichen mit den Hauptkonkurrenten von Ecovacs, Roomba und Roborock ist dies ein beeindruckender Wischmopp und ein beeindruckender Staubsauger.

Und dann sind da noch die neuen Funktionen. Zunächst einmal ist Dreame hier Ecovacs mit einem Radarmodul voraus, das bei Bedarf im Gerät selbst vergraben werden kann. Sie nennen diese Technologie VersaLift, und das bedeutet, dass das LiDAR-Modul abgesenkt wird, wenn das X50 Ultra auf ein Sofa rollt, damit es in enge Räume gelangen kann. Sie haben also den Vorteil, dass er erhöht sitzt und besser scannen kann, während Sie an Orte gelangen, die andere Staubsaugerroboter möglicherweise nicht erreichen könnten. Das wars!

Und dann ist da noch ProLeap. Wir haben gerade Roborocks Qrevo Curv getestet, das auch die Fähigkeit bietet, über größere Objekte als üblich zu kriechen. Es ist jedoch ein sanftes Rinnsal neben dem fließenden Fluss von Dreame. Er rollt sich an ein Hindernis heran und entfaltet dann auf jeder Seite zwei Arme, die es ihm ermöglichen, über ein sechs Zentimeter großes Objekt zu kriechen. Wenn man sieht, wie dies ein paar Mal passiert, ist das ein bisschen wie ein "Heureka"-Moment, in dem man wirklich beeindruckt ist, wie weit diese Art von Staubsauger gekommen ist.

Hier gibt es noch viel mehr Vorteile, von der HyperSteam Duobrush Staubsaugereinheit darunter bis hin zum neuen AceClean-System in der Basis selbst, das den gesamten Parkplatz im Laufe der Monate weniger eklig macht, aber das Urteil ist ziemlich klar. Das ist Innovation, es ist technische Finesse, und es ist brillant zusammengestellt. Im Moment ist er bei 1.299 £ gelistet - was bedeutet, dass er wahrscheinlich der teuerste Roboterstaubsauger auf dem Markt sein wird. Sie können das bereits erwähnte Qrevo Curv zu einem ähnlichen Preis bekommen und sogar den X2 Omni von Ecovacs für ungefähr diesen Preis. Der Preis von 1.299 £ könnte das einzige Problem sein, mit dem Sie sich abfinden müssen, da dies sonst eine Machtdemonstration ist.