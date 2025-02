NZXT Capsule Elite

HQ

Ich habe es schon viele Male geschrieben, aber es lohnt sich, es immer wieder zu sagen. Die meisten Hardware-Kategorien, und insbesondere USB-basiertes Zubehör, haben seit einigen Jahren ein Plateau in Bezug auf Design und Funktionalität erreicht, auf dem es für die Verbraucher viel schwieriger ist, etwas falsch zu machen, aber wo es auch für uns in den Medien schwierig ist, sich umhauen zu lassen.

Aber das soll nicht heißen, dass eine kleine Verbesserung der Spezifikationen und auch ein wenig Design-Finesse nicht auch beeindrucken, denn das tut es, und ein hervorragendes Beispiel dafür ist das Capsule Elite von NZXT, ein USB-Mikrofon, das sich dort weiterentwickelt, wo es darauf ankommt, während es spezifischer für eine bereits gut etablierte Vorlage bleibt.

Werbung:

Zunächst einmal ist es wichtig zu erkennen, dass Capsule Elite das Rad hier zwar nicht gerade neu erfindet, aber extrem gut gestaltet ist. Das liegt vor allem am Materialeinsatz. Statt nervigem Plastik, von dem es schon eine Menge gibt, ist NZXT hier etwas raffinierter geworden. Der Ständer selbst ist quadratisch und aus ziemlich schwerem Metall gefertigt. Das Mikrofon selbst sieht auf industrielle Weise ziemlich cool aus und wird mit Aluminium-Klickrädern und einem Stahlgitter akzentuiert. Wenn man bedenkt, dass es etwa 85 Pfund kostet, sieht es viel, viel teurer aus.

Im Inneren befindet sich eine 25-Millimeter-Kondensatorkapsel mit einer integrierten Pop-Filter-Schicht zwischen dem Gerät selbst und dem bereits erwähnten Grill, die in einer ziemlich engen Nierencharakteristik aufzeichnet. Das bedeutet, dass das Mikrofon in erster Linie für die unidirektionale Kommunikation ausgelegt ist, aber auch Hintergrundgeräusche eliminieren kann. Bevor wir zum Rest des Aufnahmeerlebnisses kommen, möchte ich sagen, dass der Capsule Elite genau das absolut brillant macht. Die Qualität des aufgenommenen Audios ist eine Sache, aber eine ganz andere ist, wie scharf eine Aufnahme klingt, selbst unter Umständen, unter denen man erwarten würde, dass sich Rauschen in das Bild einschleicht. Bravo.

Die Aufnahme selbst ist 24-Bit mit einer Abtastrate von 192kHz. Er nimmt im Frequenzbereich von 50 bis 20.000 Hz auf, alles mit einem einfachen USB-C-auf-USB-A-Kabel. Es ist nicht nötig, die CAM-Software zu installieren, da das Mikrofon von Anfang an Plug-and-Play ist, und selbst wenn man keine Presets oder ähnliches machen möchte, ist die Aufnahmequalität von Anfang an hervorragend - es ist wirklich beeindruckend.

Werbung:

Egal, ob es sich um einen einfachen Stream, für Meetings oder sogar für Online-Podcasts handelt, es ist weitaus besser als ein durchschnittliches USB-Mikrofon. Es ist schwierig, eine einzige Spezifikation zu nennen, da es wahrscheinlich die Qualität des Geräts, die höhere Abtastrate und die 24-Bit sind, aber zusammen ist es wirklich schön.

Es gibt ein paar nervige Kleinigkeiten, das ist sicher. Auf der Rückseite befindet sich ein RGB-Streifen, der so gar nicht zum Industriedesign des Mikrofons passt, und die Tasten auf der Vorderseite sind nicht so zufriedenstellend und taktil wie andere Teile des Geräts, aber die Verarbeitungsqualität, die Materialauswahl, die LED-Anzeigen, die Aufnahmequalität und alles andere spielt sich so, so dass wir es von ganzem Herzen empfehlen müssen.