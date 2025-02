Die Weiterentwicklung und Weiterentwicklung von Monitoren ist, wie bei Fernsehern, ein wenig an eine kreative Wand gestoßen. Während die Panels schneller, reaktionsschneller und deutlich lebendiger und detaillierter werden, wird die eigentliche Designphilosophie dessen, was einen Monitor ausmacht, größtenteils von konkurrierenden Herstellern geteilt. Es spielt keine Rolle, ob Sie sich einen ASUS-, Acer-, LG-, Samsung-, BenQ- oder für diesen Test einen Lenovo-Monitor ansehen, was Sie von einem dieser Geräte erwarten, ist im gesamten Produktsegment effektiv standardisiert. Aus diesem Grund hat der Lenovo Legion R34w-30 zwar viele sehr vielversprechende Funktionen, aber wenn man es auf den Punkt bringt, ist es ein Monitor, wie man ihn anderswo gesehen hat.

Die Hauptschüssel dieses Geräts ist ohne Zweifel das Panel. Wir sprechen von einem 34-Zoll-Ultrawide-Display im 21:9-Format mit einer Reaktionszeit von 0,5 ms, einer Auflösung von 3440 x 1440, einer Bildwiederholfrequenz von 180 Hz, einem Kontrastverhältnis von 3000:1, einer sRGB- und 90 % DCI-P3-Einstufung von 99 % und einer Krümmung von 1500R. Für alle, die kein Tech-Bro sprechen, bedeutet dies im Grunde, dass es sich um einen etwas größeren Monitor handelt, der eine atemberaubende Grafik und eine erstaunliche Leistung bietet, während er gleichzeitig ein gebogenes Design hat, das versucht, Sie noch tiefer in das einzutauchen, was er anzeigt.

Es ist wahrscheinlich keine Überraschung zu hören, dass dieses Panel ausgezeichnet ist. Die Kombination aus Auflösung und Bildwiederholfrequenz ist eine ideale Balance für alle, die eine atemberaubende Grafik und eine flüssige Präsentation suchen. QHD mit 144 Hz oder höher ist meiner Meinung nach eine nahezu perfekte Balance für PC-Spiele, insbesondere für diejenigen, die schnelle Shooter wie Call of Duty: Black Ops 6 und Valorant mögen. Man könnte argumentieren, dass es dem R34w-30 ein bisschen an Mängeln mangelt, da er kein echtes 4K oder eine Bildwiederholfrequenz von bis zu 240 Hz bieten kann, und obwohl das definitiv ein Kritikpunkt ist, ist es eine Tatsache, dass viele Computer, abgesehen von den verrückten wenigen, die bereits RTX 50 Series Komponenten haben, Schwierigkeiten haben werden, 4K-Bilder mit viel mehr als 100 fps zu erleben, weshalb ich nie wirklich verstanden habe, warum man einen 4K-Bildschirm braucht, der diese hohen Bildraten liefern kann. Aus diesem Grund glaube ich, dass QHD bei 144 Hz oder mehr in der heutigen Zeit die perfekte Balance ist, was der R34w-30 mit Bravour erreicht.

Das 34-Zoll-Ultrawide-Panel ist jedoch ein Biest. Er nimmt viel Platz ein, sowohl dank seiner allgemeinen Größe, als auch dank der aggressiven Art der Krümmung. Dieser Monitor will und muss der Mittelpunkt Ihrer Aufmerksamkeit auf Ihrem Schreibtisch sein, und es wird eine Herausforderung sein, Platz für vieles andere zu finden, vor allem, wenn man den Standfuß und die Höhe des Bildschirms nach außen bedenkt. Wenn Sie die Tiefe des Bildschirms und den Ständer, an dem er befestigt ist, kombinieren, müssen Sie etwa einen Fuß Platz auf Ihrem Schreibtisch in einem Tiefensinn berücksichtigen, um sicherzustellen, dass die gebogenen Enden richtig platziert sind, was einen deutlich größeren Platzbedarf darstellt als der gebogene Samsung Odyssey Monitor, den ich täglich verwende.

Aber nur weil es ein bisschen ein Gigant ist, heißt das nicht, dass Sie nicht in Betracht ziehen sollten, den R34w-30 zu Ihrem bevorzugten Monitor zu machen. Es verfügt nicht nur über ein hervorragendes Panel, sondern auch über eine hervorragende Manövrierfähigkeit, die es Ihnen ermöglicht, den Bildschirm in horizontale und vertikale Ebenen zu verschieben und sogar zu winkeln. Auch die Konnektivität ist brillant, mit zwei HDMI 2.1-Anschlüssen, einem einzelnen DisplayPort 1.4 und sogar einer Audiobuchse. Aber hier ist der erstaunliche Kicker... Es hat sogar eingebaute Lautsprecher! Ja, ein für einen Monitor oft undenkbares Feature ist hier enthalten. Die Lautsprecher sind überhaupt nicht besonders gut und haben Schwierigkeiten, einen qualitativ hochwertigen Klang zu liefern, aber es erspart Ihnen, externe Lautsprecher in die Hand nehmen zu müssen, wenn Sie kein Headset verwenden und wenn Sie nicht spielen. Sicher, es kann etwas mühsam sein, die Lautstärke der Lautsprecher manuell einzustellen, da man den fummeligen Steuerknüppel am Monitor selbst verwenden muss, um durch ein paar verschiedene Menüs zu navigieren, aber ansonsten ist dies eine wirklich raffinierte und oft übersehene Ergänzung, die überrascht.

Es ist auch erwähnenswert, dass das Ultrawide-Setup bedeutet, dass dem R34w-30 ein wenig Optimierung für alles fehlt, was kein PC ist. Für Computer funktioniert dieser Monitor wie ein Traum, aber wenn Sie jemand sind, der sich für einen Gaming-Monitor für das Konsolenspiel interessiert, oder jemand, der gerne zwischen den verschiedenen Plattformen wechseln möchte, ist es erwähnenswert, dass moderne Konsolen keine Ultrawide-Panels mögen und dazu neigen, ihre typischen 16:9-Verhältnisse einfach zu dehnen. Außerdem müssen Sie die oben erwähnte Lautsprecherlautstärke im Auge behalten, da es noch schmerzhafter sein kann, den Ton einzustellen, wenn Sie keine Tastatur zur Hand haben, die die Aufgabe problemlos bewältigen kann.

Der letzte Punkt, der erwähnenswert ist, ist, wie intuitiv und einfach zu bauen dieser Monitor ist. Der R34w-30 verfügt über eines der stromlinienförmigsten und einfachsten Monitor-Setups, die ich je gesehen habe, da keine zusätzlichen Werkzeuge erforderlich sind und Sie lediglich die drei Teile (das Display, den Rahmen des Ständers und den vertikalen Kern des Ständers) in wahrscheinlich zwei Minuten zusammenstecken müssen. Wenn Sie das Gerät auspacken und die Verkabelung daran anschließen, kann sich die Einrichtung auf fünf Minuten erstrecken. Für einen Monitor ist das so ziemlich das Plug-and-Play-System, das man bekommen kann.

Aber hier ist die Sache, der R34w-30 ist nicht billig. Er kostet 399 Euro und das ist ungefähr der gleiche Preis wie ein Omen 34c oder deutlich mehr als ein LG UltraGear-Monitor, der die gleichen Parameter für Auflösung, Größe und Bildwiederholfrequenz erreicht. Zugegeben, es ist nicht annähernd der teuerste Monitor auf dem Markt für diese Produktkategorie, da ein Alienware-Gerät oft den Preis des R34w-30 verdoppeln kann, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass dieser Monitor nicht gerade billig ist. Es ist ein Qualitätsgerät mit einem Premium-Gefühl, mit einem lebendigen, klaren und reaktionsschnellen Display, eingebauten Lautsprechern und einem Einrichtungsprozess, der zum Sterben schön ist, aber es fehlt ihm ein wenig an Kompatibilität und es kostet einen hübschen Cent. Machen Sie daraus, was Sie wollen.