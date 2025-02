An dem, was man fast als die Anfänge der VR-Welle bezeichnen kann, was vor einigen Jahren gewesen sein muss, war ich sehr interessiert. Nein, "leidenschaftlich" ist kein Wort, das ich verwenden würde, da ich schon damals nicht wirklich an das Konzept glaubte, alle meine Spiele mit einem schweren Stück Plastik im Gesicht zu spielen, aber um die Veröffentlichung von HTC Vive, PlayStation VR und auch Valve Index hatte ich Vertrauen in VR, und wir haben Half-Life Alyx sogar zu unserem Spiel des Jahres 2020 gekürt.

Aber das war vor vier Jahren, und seitdem habe ich nicht einmal mehr eine VR-Brille getragen. Ich bin nie dazu gekommen, die sogenannte "Mixed Reality" mit Passthrough auszuprobieren, und ich habe die Verbesserungen der Technologie und der Benutzererfahrung nur aus der Ferne beobachtet, während das allgemeine Interesse an VR als Konzept ziemlich nachgelassen zu haben scheint.

Bis vor kurzem, als ich in unserem Büro zum ersten Mal ein Paar Meta Quest 3 angezogen habe. Lassen Sie mich zunächst sagen, dass dies meine Beziehung zu VR in keiner Weise verändert hat, da es sich um eine Art Paradigmenwechsel in der Art und Weise handelt, wie wir Medien erleben, und ich glaube auch nicht an den Traum von einem "Metaverse" von Meta. Aber nachdem ich all das gesagt habe, ist Meta Quest 3 ein wahnsinnig beeindruckendes Stück Hardware, es ist relativ preisgünstig und ich habe es in der letzten Woche oder so jeden Tag benutzt, um Batman: Arkham Shadow zu spielen, über FIT XR zu trainieren, meinen ältesten Sohn mit First Encounters zu verzaubern und generell über meine drei Monate kostenlose Quest+ herumzustöbern. Handelt es sich um eine ernsthafte Gaming- und Unterhaltungsplattform, die mit einer PlayStation oder einer Switch vergleichbar ist? Nein, so weit würde ich nicht gehen, aber es ist extrem beeindruckend, wie nah Meta an einer ziemlich perfekten symbiotischen Beziehung zwischen Plattform und Software ist.

Nicht, dass es eine Rolle spielt, aber Meta Quest 3 hat zwei 2064x2208 LCD-Panels, die zwischen 90 und 120 Hz laufen. Es ist keine Verbindung zu einem Computer erforderlich, obwohl dies sowohl über Kabel als auch über dedizierte Apps wie Steam Link erfolgen kann und über eine Kombination aus einem Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 2, einer Adreno 740 GPU, 8 GB LPDRR5 RAM und in meinem Fall 512 GB Speicherplatz läuft. Auf beiden Seiten befinden sich Richtlautsprecher, die andere im Haushalt kaum hören können, sich aber für Sie wie ein Headset anfühlen, und die beiden Controller verfügen über eine ziemlich präzise Eingabe, die Valve Index übertrifft, ohne einzelne Fingerpositionen erkennen zu können.

Hier gibt es einen dedizierten Passthrough, was bedeutet, dass Sie sofort nach dem Start des Headsets alles um sich herum sehen können, und das auch in relativ hoher Auflösung. Es gibt keine Verzögerung, es ist alles ziemlich eins zu eins, aber eine leicht körnige Textur bedeutet, dass Sie nicht ganz so wahrscheinlich vergessen, dass Sie ein Headset tragen, wie ich gehört habe, dass es bei Apple viel, viel teurer Vision Pro passieren kann. Wenn Sie eine App starten oder wann immer Sie möchten, können Sie Ihren Spielbereich nahtlos abbilden, den Bereich, den Sie als die äußeren Ränder des VR/AR-Erlebnisses betrachten. Sie können die äußeren Grenzen leicht verschieben, kleine Kerben zwischen Möbeln erstellen und diesen Bereich bis ins kleinste Detail anpassen, und Quest 3 erkennt sogar Möbel und andere Objekte. Wenn du hinaustrittst, ist es, als würdest du von Dimension zu Dimension gehen, was bedeutet, dass die gewalttätigen Erfahrungen, die wir in den sozialen Medien gesehen haben, bei denen du deine Hand gegen den Fernseher stößt oder über den Couchtisch fällst, der Vergangenheit angehören.

Der Punkt ist, dass, ohne das Spielerlebnis, die Auswahl oder ähnliche Parameter zu kommentieren, das Aufnehmen, Anziehen, Einschalten und Betreten eines VR/AR-Erlebnisses völlig nahtlos ist, auf eine Weise, von der ich nur träumen konnte, als ich mir 2020 das weitaus teurere und fortschrittlichere Valve Index abholte. In vier Jahren haben wir vielleicht das Konzept, was ein VR-Spiel sein sollte, nicht vorangetrieben, aber wir haben in kurzer Zeit weit mehr Barrieren für die Benutzeroberfläche beseitigt, als ich für möglich gehalten hätte.

Ich muss sagen, dass das alles in vielerlei Hinsicht wunderschön umgesetzt ist, und das kommt von jemandem, der VR als Konzept in den letzten Jahren nur am Rande berührt hat. Vom Herunterladen von Spielen von den Quest Store und Quest+ über das Verstehen der einfachen Benutzeroberfläche bis hin zum Skizzieren meines Spielbereichs. Nein, mit einem Plastikvisier auf dem Kopf herumzulaufen, wird wahrscheinlich nie ganz so nahtlos sein, aber das ist so nah wie möglich.

Was die Funktionsweise der Spiele angeht, gibt es hier eine überraschende Anzahl von Vollblut-Knallern. Ich habe Batman: Arkham Shadow, Red Matter, Asgard's Wrath und viele andere gespielt und auch die Workout- und Yoga-Apps von XR ausprobiert, die eine angenehme Überraschung waren. Ob es genügend Spiele gibt, die schnell genug und mit einem relativ konsistenten Qualitätsbalken veröffentlicht werden, ist für den einzelnen Leser hier fast unmöglich zu bestimmen, aber als Anfänger hatte ich keine Probleme, Spiele zu finden oder sie zu genießen. Klar ist jedoch, dass Meta eine Möglichkeit braucht, diese Spiele so zu kategorisieren, dass zufällige Fruit Ninja Klone nicht mit dem verwechselt werden, was Enthusiasten als "echte" Spiele bezeichnen würden. VR und AR können schnell zu einem Gimmick werden, weshalb es viele momentbasierte Gimmick-Spiele gibt und hier so etwas wie der Algorithmus von Steam zum Kategorisieren, Sortieren und Empfehlen von Titeln talentierter Studios fehlt.

Das "Problem", wenn man es so nennen will, ist, dass viele dieser Spiele zwar beeindruckende Produktionswerte haben, VR aber für den Verstand immer noch eine schwierige Sache ist, an die man sich gewöhnen kann. Sowohl die bereits erwähnten Arkham Shadow als auch Asgard's Wrath 2 versuchen ihr Bestes, um das Fortbewegungsproblem zu lösen, was ihnen aber nur teilweise gelingt. Der Einzug in Arkham Shadow ist sehr gewöhnungsbedürftig und hatte in den ersten Tagen eine ziemlich bizarre Wirkung auf mein Gehirn, selbst in den Stunden nach einer Spielsitzung. Half-Life: Alyx hat dies teilweise umgangen, indem er die Teleportation über größere Entfernungen ermöglichte und den Spieler dann akribisch in der unmittelbaren Umgebung herumlaufen ließ. Auch hier ist das möglich, aber das kann schnell zu einem Immersionsbruch führen, den Spiele einfach nicht wirklich beheben können. Einige Genres umgehen das komplett, wie zum Beispiel Strategiespiele, die als eine Art Diorama, bei dem man sich als Stratege über das Schlachtfeld oder die Stadt beugt, erstaunlich gut funktionieren, aber im Vergleich zu den First-Person-Erlebnissen scheint es, als würden wir hier wirklich kopfüber gegen eine Innovationswand laufen. Meta Quest 3 hat es immer noch nicht geschafft, dieses Problem zu beheben.

Aber darüber hinaus ist das Gesamtpaket überraschend preisgünstig, überraschend reich an guten Spielerlebnissen und überraschend scharf darin, die Probleme aufzubrechen, die wir normalerweise mit VR und AR in Verbindung bringen. Mit anderen Worten, dies ist ein Quantensprung, und obwohl es immer noch Probleme gibt, die schwer vollständig zu lösen sein werden, hat es mich überzeugt, dass VR es bis zu einem gewissen Grad "schaffen" wird, auch wenn es unsere Computerbildschirme oder Fernseher in der Welt nicht ersetzen wird... naja, im nächsten Jahrzehnt.