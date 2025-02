NZXT Lift Elite Wireless

HQ

Die meisten Hersteller haben mehrfach versucht, entscheidende Gramm von ihren verschiedenen Mäusen zu sparen, um sicherzustellen, dass sie sie als "E-Sport-Maus" vermarkten können. Das ist an sich nicht völlig lächerlich, und der Markt hat ganz klar reagiert; Ein möglichst geringer eingebauter Widerstand kann für manche wichtig sein, und in einigen Fällen kann es eine präzisere Eingabe gewährleisten, egal ob Sie RTS-Spiele mit vielen unterschiedlichen Bewegungen spielen oder in einer kompetitiven FPS-Umgebung, in der die wenigen Bewegungen so präzise wie möglich sein müssen.

NZXT geht jetzt auch mit seiner Lift Wireless Elite aufs Ganze, einer Maus, die zu einem etwas niedrigeren Preis als viele Konkurrenten erhältlich ist, aber die gleiche Kerndesignphilosophie beibehält, die oben beschrieben wurde. Das Problem ist wiederum, dass vielleicht zu viel Funktionalität geopfert wurde, um verzweifelt nach dem gesamten Leichtbaukonzept zu suchen.

Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass der Lift Wireless Elite nur 57 Gramm wiegt. Sicher, das sind 10 Gramm mehr als das ähnlich teure Turtle Beach Burst II Air, das wir letztes Jahr getestet und gelobt haben, aber es ist alles andere als schwer. Des Weiteren hat NZXT diesen Status neben dem "Honeycombing", also dem Stechen von Löchern in die Außenhülle, erreicht. Gleichzeitig muss ich aber sagen, dass diese Maus klein ist, wie in wirklich Klauengriff klein. Es ist so klein, dass meine Hände es nicht stundenlang bequem benutzen könnten, weshalb es empfehlenswert ist, es vor dem Kauf auszuprobieren. Es gibt viele Menschen, die den Krallengriff definitiv bevorzugen, und für sie ist das wahrscheinlich kein Problem.

Darunter befindet sich der PAW3395 Sensor, der wie der des Konkurrenten Turtle Beach auf 26.000 DPI geht. Das ist nicht dasselbe wie bei vielen der teureren Konkurrenten, und ob NZXT mehr haben sollte, ist schwer zu sagen. Es bietet jedoch Zugriff auf 650 IPS-Tracking und entweder 4K- oder 8K-Abfragerate, je nachdem, ob Sie kabelgebunden arbeiten oder nicht. Dies sind gute Spezifikationen, daran besteht kein Zweifel, und hier bleiben sie bei einer Reihe kritischer Parameter wettbewerbsfähig.

Sie verwenden auch ihre eigenen Rapid Optical Switches, von denen sie sagen, dass sie eine Antwort von 0,2 ms haben und für 100 Millionen Klicks gut sind. Das ist auf den ersten Blick in Ordnung, und vor allem fühlen sich diese Schalter wirklich gut unter Ihren Fingern an. Sie sind reaktionsschnell, gut gestaltet und liefern jedes Mal einen taktileren Klick.

An dem Sensor, den Schaltern oder der Akkulaufzeit von 70 Stunden ist nichts auszusetzen, aber leider müssen wir auf die Tatsache zurückkommen, dass, wenn es den Hauptkonkurrenten gelingt, den Preis für kabellose Mäuse zu senken, einen fortschrittlichen Sensor zu verwenden und Speicherplatz für einen USB-Dongle und Bluetooth zu haben, warum dies nicht auch nicht der Fall ist?

Sicher, der gesamte Boden des Lift Wireless Elite ist ausgehöhlt, so haben sie Geld gespart, aber NZXT denkt nicht daran, den mitgelieferten Dongle in diesem Hohlraum zu verstauen, auch wenn es einfacher gewesen wäre, als wenn sie eine andere Designphilosophie verwendet hätten. Darüber hinaus ist Bluetooth nur eine intelligente Möglichkeit, um sicherzustellen, dass Ihre Maus in einer Vielzahl von Nutzungsszenarien funktionieren kann, nicht nur in einem.

Ja, es ist billiger als ein Razer Viper, und alles, von der Konstruktion bis zu den Materialien, vom Sensor bis zum Schalter, ist wettbewerbsfähig. Aber wir können es uns leisten, jetzt mehr zu erwarten, und wir können es uns leisten, auf Hersteller wie NZXT zu verweisen und kritisch zu fragen, warum sie keine breite Funktionalität bieten können, ohne Kompromisse beim Gewicht einzugehen.