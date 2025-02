Technics EAH-AZ100

Ich möchte gleich offen zugeben, dass von den 33 kabellosen In-Ear-Kopfhörern, die ich in den letzten 18 Monaten getestet habe, der Technics AZ80 meine erste Wahl war und mich auf Fitnessausflügen und mehr begleitet hat, seit ich ihn zum ersten Mal getestet habe. Für mich sind sie der Referenz-Kopfhörer, ein Gadget, das einfach in allem großartig ist. Und jetzt ist der große Bruder da.

AZ100 erinnert vom Design her an AZ80 mit einer anderen Form, die sie wiederum noch besser in den Ohren sitzen lässt, da sie nach Technics-eigener Anleitung effektiv eingeschraubt werden. Und das, obwohl sie größer sind, da sie Fahrer beherbergen, die zehn Millimeter groß sind. Die große Veränderung sind die Treiber selbst, die diesmal magnetisch sind und von Technics' professionellem kabelgebundenen In-Ear-In-Ear TZ70 entlehnt sind, der 700 Pfund gekostet hat, und diese Verbesserung macht sich bereits in den ersten vier Sekunden der Single "The Getaway" von The Strike bemerkbar, was jetzt etwas anderes ist. Technics ist in den letzten zwei Jahren wirklich immer stärker geworden und hier ist es dank der MFD-Technologie (Magnetic Fluid Driver ) der Konkurrenz noch einen Schritt voraus.

Schwarz oder Silber sind die Farben, aus denen Sie wählen können.

Der Klang des AZ100 ist der beste, den ich je bei In-Ear-Kopfhörern gehört habe, und das gilt absurderweise auch für meine Shure SE846 In-Ears in Studioqualität, die ich sowohl live als auch im Studio beim Schlagzeugspielen verwendet habe. Sie sind verkabelt, kosten 930 £ und sind zugegebenermaßen unglaublich. Trotzdem kann ich mit Sicherheit sagen, dass der AZ100 besser klingt, was sich vorher unrealistisch anfühlte. Der AZ100 von Technics bietet ein besseres Timing und eine bessere Dynamik als alle anderen In-Ears, die ich bisher ausprobiert habe, und es gibt hier eine Tiefe, von der man sich nur schwer nicht völlig begeistern lassen kann. Die Trennung zwischen den Instrumenten und dem bissigen Bass ist erstaunlich, während sich der Mitteltonbereich deutlicher anfühlt und ein Timing hat, das applaudiert werden muss. Ich habe während der stundenlangen Tests hauptsächlich 24-Bit/96kHz-Dateien abgespielt und es gibt hier Texturen, Details und Resonanzen, die zum Sterben schön sind. Ganz zu schweigen davon, dass der Klangcharakter des Preset-Default-EQs spielerisch lebendig ist, ohne dabei übertrieben zu wirken.

Auch die Geräuschunterdrückung ist gut. Nicht ganz so kopfzermalmend extrem wie bei den Bose Quiet Comfort Ultra, aber auf der anderen Seite sind diese Kopfhörer deutlich schlechter, wenn es um die reine Klangqualität geht und haben meiner Meinung nach auch eine schlechtere Anrufqualität, was bedeutet, dass Technics den Gesamtkampf mit großem Abstand gewinnt. Das ANC ist bissig und verarbeitet Geräusche, Geschwätz und Geschrei sowie das Stöhnen der CrossFit-Jungs in meinem örtlichen Fitnessstudio. Es muss jedoch gesagt werden, dass sich die Klangqualität beim Abspielen von Musik so stark ändert, wenn der ANC-Teil ausgeschaltet ist, dass ich mich während meiner Teststunden dafür entschieden habe, ihn nie zu deaktivieren. Der Bass verjüngt sich ein wenig und der Charakter ist bei ausgeschalteter Geräuschunterdrückung tendenziell etwas weniger einnehmend und zurückhaltend, und obwohl das nicht nur bei Technics der Fall ist, ist es ein bisschen enttäuschend.

Das Ladecase fühlt sich etwas zu sperrig an, aber alles andere ist super.

In Bezug auf die Funktionalität ist der AZ100 brillant. Sie können sie auf drei Quellen gleichzeitig umschalten und über die Technics Audio -App können Sie eine ganze Reihe von Funktionen anpassen, EQ-Einstellungen anpassen und die Touch-Funktionalität steuern, die im Großen und Ganzen hervorragend funktioniert. Auch die Akkulaufzeit ist gut, mit 12 Stunden pro Ladung und 17 zusätzlichen Stunden im mitgelieferten Gehäuse, das kleiner und schlanker ist als zuvor. Die Gesprächsqualität ist ein weiterer Aspekt, der bei der AZ100 wirklich beeindruckt und ich habe hier wirklich nichts zu meckern, eher nur mehr Lob.

Die AZ100 von Technics sind meisterhaft. Man kann es nicht anders sagen. Die Funktionalität und Verarbeitungsqualität ist erstaunlich und die Klangqualität ist schockierend gut. Sicher, sie kosten 260 £ und für In-Ear-Kopfhörer ist das keine kleine Summe, aber in diesem Fall habe ich tatsächlich das Gefühl, dass dies ein niedriger Preis ist, da sie Konkurrenten mit deutlich höherem Wert vernichten und die Produktkategorie derzeit beherrschen, außer in Bezug auf ihr ANC-Element, wo Bose besonders noch hervorsticht.

