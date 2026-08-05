Man muss dem Horror-Genre seine Blüten verleihen, denn es schafft es konsequent, zu unterhalten und zu überraschen, wie es andere Filmgenres kaum erreichen können. Dieser Teil der Branche vergisst es immer, einzigartige und einprägsame Geschichten zu liefern, entweder mit etablierten Stars und Regisseuren oder unbekannten Akteuren. Wie dem auch sei, Horrorfilme sind tendenziell fokussierter mit einer klareren kreativen Vision, während sie es schaffen, mit Budgets auszukommen und Erfolg zu haben, die nur einen Bruchteil der Kosten von Blockbuster-Hits kosten. Ein weiteres starkes Beispiel dafür ist Over Your Dead Body.

Von Regisseur Jorma Taccone stammend, ist Over Your Dead Body eine Geschichte einer Ehe auf den Felsen. Wir folgen Jason Segels besiegtem und willensschwachem Ehemann zusammen mit Samara Weavings betrügerischer und scheiternder Ehefrau, und kurz gesagt ist die Handlung, dass diese beiden so unglücklich in ihrer Ehe sind, dass sie beide unwissentlich den perfekten Mord planen, um ihre bessere Hälfte zu töten und eine Versicherung für die Situation geltend zu machen. Das Ganze entfaltet sich, als die beiden zur abgelegenen Hütte der Familie im Wald reisen, und kurz darauf sehen wir, wie die beiden sich gegenseitig ihre wahren Absichten offenbaren, als beide Pläne kläglich scheitern.

Schon jetzt ist dies eine ziemlich interessante und unterhaltsame narrative Prämisse, und im ersten anderthalben Akt sehen wir, wie sich das entfaltet, wobei wir Feinheiten und ungewöhnliche Bemerkungen aufgreifen, bei denen immer deutlicher wird, dass keine Partei die Absichten der anderen kennt. Das sorgt für nervöse und unangenehme Begegnungen, peinliche Wendungen, bei denen man zusammenzuckt, wie unvereinbar diese beiden Partner in der Ehe wirklich sind. Es ist faszinierend und ziemlich lustig zu verfolgen, besonders wenn endlich alle Karten auf den Tisch gelegt werden, aber genau an diesem Punkt setzt der wahre Horror von Over Your Dead Body ein.

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Die Partner teilen sich unwissentlich ihre Hütte mit einem Trio gewalttätiger und brutaler Krimineller, die auf der Flucht sind. Timothy Olyphant, Juliette Lewis und Keith Jardine spielen zwei entflohene Sträflinge und einen Gefängniswärter, der den beiden zur Flucht verholfen hat, was letztlich zu einer brutalen Begegnung führt, bei der das verheiratete Duo gefoltert und gequält wird, indem sie um Geld erpresst wurden, das keinem von beiden zur Verfügung steht.

Es entwickelt sich von einer fast spielerisch verdrehten Rom-Com zu einer spannenden und beängstigenden Home-Invasion-Handlung à la The Strangers, in der das verheiratete Paar ihren schlimmsten Albträumen ausgesetzt ist und unzählige Verletzungen und Schläge erleidet, während sie versuchen, die Eindringlinge zu überwältigen und auszuschalten. Es ist eine wirkungsvolle Kombination von Ereignissen, eine Achterbahnfahrt voller Nervenkitzel, bei der man sich ständig fragt, wie das Paar das Kommende überstehen wird. Zugegeben, in einer sehr passenden Horror-Situation lässt der dritte Akt etwas zu wünschen übrig, besonders da Deus-ex-machina-ähnliche Interventionen helfen, das Duo in ihren tiefstmöglichen Tiefpunkten zu retten. Es nimmt der Geschichte etwas den Schmerz, wenn fast göttliche Intervention ihnen eine zweite Chance gibt, auch wenn das auf Kosten eines Fingers oder eines oder zweier Ohrläppchen geht. Das unglaublich angekündigte Ende auf dem Boot ist ein Paradebeispiel dafür, denn bis heute kann ich nicht nachvollziehen, wie Segels Pete diesem düsteren Ende entkommen konnte.

Ja, es gibt Horror-Fallstricke Over Your Dead Body, aber wir sprechen auch von einem Film, der größtenteils das erreicht, was er erreichen will. Segel und Weaving sind ein passendes und beeindruckendes Hauptpaar, die Verbrecher (vor allem Olyphant) stechen als effektive und furchteinflößende Antagonisten hervor, und die Gesamtprämisse und Handlung sorgen für eine denkwürdige Geschichte. Wenn es doch nur zehn Minuten früher hätte enden können und dieses kitschige und lächerliche Ende verhindert hätten...

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