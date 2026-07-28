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Avatar ist ein etwas seltsames Franchise, weil es nie den Höhepunkt erreicht hat, den es mit seinem ersten Spiel erreichte. Es ist ein bisschen so, als würde Marvel heute noch versuchen, mit dem ersten Iron Man-Film mitzuhalten. Anfang der 2000er Jahre übernahm ein 12-Jähriger das Erbe des Avatars und brachte Frieden in die Welt. Als er verstarb, lernten wir seinen ausgelassenen Nachfolger Avatar kennen, die zwar ihre Momente hatte, aber nie ganz den Erfolg ihrer Vorgängerin erreichte (was die Kritikerrezeption ihrer Serie angeht). Jetzt sind wir zurück bei Aang, aber er ist älter, ebenso wie der Rest des OG-Teams Avatar, da sie auf einer Suche sind, die Geheimnisse eines uralten Avatars zu finden und zu sehen, ob sie die Luftbändiger Nomaden wiederherstellen können.

Es ist eine Handlung, die Ihnen bekannt vorkommen mag, wenn Sie The Legend of Korra gesehen haben. Staffel 3 dieser Serie konzentriert sich größtenteils auf die Rückkehr der Luftbändiger als Volk, aber natürlich ist Aang nicht dabei, um das zu erleben. Es gibt noch eine interessante Prämisse in diesem Film, denn wir sehen, was The Last Airbender macht, als er merkt, dass er nicht mehr allein ist.

Es gibt ein großes Gefühl von Druck in Avatar Aang: The Last Airbender, sowohl für die Fans, die den Film sehen, als auch für die Schöpfer. Das ist das erste Stück animierte Avatar-Medien, das wir seit vielen Jahren hatten. Es sind neue Inhalte, die uns zu den beliebtesten Charakteren zurückbringen, die das Franchise je hervorgebracht hat, und es muss auch ein Kino-Gefühl erzeugen, auch wenn Paramount es nur auf seinem Streaming-Dienst zeigen wollte. Es ist unfair, dass ein einfacher 98-minütiger Film so eine Last auf den Schultern trägt, aber gleichzeitig erwarten die Fans das Beste von Avatar, auch wenn es nicht immer liefern kann.

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Das Kino-Gefühl wird definitiv durch die Grafik von Avatar Aang: The Last Airbender erreicht. Es ist hell beleuchtet, mit einem gleichmäßigen, filmischen Leuchten, und obwohl die Animation nicht immer die flüssigste ist, haben die Bending-Sequenzen viel Bewegung, sodass man den Fluss der Action spüren kann. Die Charakterdesigns der Erwachsenenversionen von Team Avatar sind etwas Glückssache, da die meisten im Vergleich zu ihrem Aussehen als Kinder eher generisch wirken. Aangs und Kataras Gesichter wirken stellenweise ziemlich ausdruckslos, was nicht hilft, da ihre Beziehung einer der zentralen emotionalen Kernpunkte des Films ist. Wie in der Originalserie scheut sich Avatar Aang: The Last Airbender nicht, seine Figuren albern aussehen zu lassen, was bedeutet, dass wir im Film eine gewisse Abwechslung in den Designs sehen. Köpfe werden größer, Körper wurden schlaff – die willkommene Rückkehr der albernen, körperlicheren Komödie.

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Hier gibt es Anklänge an den alten Avatar, ebenso wie es Momente mit gut geschriebenen Themen und kraftvoller Action gibt. Das Problem ist, dass Avatar Aang: The Last Airbender nie das Gefühl hat, Zeit zu haben, alle Teller am Laufen zu halten. Es ist die große Rückkehr von Team Avatar, aber auch eine persönliche Geschichte von Selbstfindung und Vergebung für Aang. Wir haben einen Bösewicht in Dave Bautistas kräftigem, aber vernarbtem Airbender, und gleichzeitig brauchen wir auch eine Truppe extremistischer Nicht-Bänder, weil wir eine weitere Handlungsstrang aus The Legend of Korra stehlen müssen. Es passiert einfach viel, und es fühlt sich an, als würde man eine Checkliste abhaken, statt einen Film. Es hat das Gefühl, dass der Film keinem einzelnen Teil von sich selbst lange genug vertraut, um ihn länger als zehn Minuten festhalten zu lassen. Wenn unsere Helden besiegt sind und kurz vor einer vollständigen Niederlage stehen, können sie innerhalb von Minuten zurück zum letzten Kampf teleportieren, nachdem sie eine Lösung für ihre ziemlich ernste Lage gefunden haben. Das hätte ein Moment sein können, in dem Team Avatar zu ihren alten Tricks zurückkehrt, aber stattdessen können wir nicht lange bei unseren geliebten Charakteren verweilen, weil sie eine Handlung zu vollenden haben.

Bis zu diesem finalen Kampf ist es etwas albern geworden, um ein fast apokalyptisches Endduell zwischen Aang und dem Bösewicht zuzulassen. Dieser Kampf selbst ist ziemlich enttäuschend, da der Rest von Team Avatar gegen Jobber kämpft, und das Power-up des Hauptschurken wirkt eher unnötig und wirkungslos. Die lockere, vage Geisterwelt wird etwas zu sehr betont, um am Ende alles ordentlich abzuschließen. Auch hier balanciert der Film zwischen einem unterhaltsamen Fanservice-Abenteuer und einer sehr ernsten Geschichte, die sich um die Überlebensschuld der Völkermordgebliebenen dreht. Es macht keinen besonders guten Job, aber gleichzeitig ist die Welt von Avatar so beliebt, dass man kaum noch ein weiteres Abenteuer mit der Gaang schätzen kann.

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Das gesagt, ist es nicht dieselbe Gaang, die wir kennen und lieben. Alle aus dem Hauptcast wurden ersetzt, sogar Zuko, obwohl er eine der ikonischsten Stimmen in der gesamten Animation hat. Die meisten machen ihre neuen Rollen ganz ordentlich, aber ich fand Eric Nam als Aang sehr schwer zu akzeptieren. Er hat einen ziemlich generischen, weichen Helden-Sound, wie ein erwachsenerer Deku, was meiner Meinung nach Aang nicht gut einfängt. Es ist schwer, eine Figur zu schreiben, deren Kindlichkeit im Kern verwurzelt ist und das hohe Alter von 25 Jahren erreicht, aber gleichzeitig hatte ich das Gefühl, dass Aang in diesem Film eher eine Summe seiner Teile wird als eine glaubwürdige Person. Tagha, der Antagonist, erzeugt ein ähnliches Gefühl, vor allem weil seine Freund-zu-Schurken-Pipeline so überstürzt ist, dass man beim Fersenwechsel einen Schleudertrauma bekommt. Taghas Auftritt als Luftbändiger wirft auch viele Probleme im Kanon der Welt und in der folgenden Zeitlinie auf. Dass er Republic City in den Anfangstagen fast zerstört hätte und keinen bleibenden Einfluss auf die Welt hatte, macht den Film und seine Folgen nur überflüssig.

Während ich Avatar Aang: The Last Airbender sah, kam ich zu einer etwas tragischen Schlussfolgerung. Wenn Avatar jemals seine alten Höhen erreichen will, muss es Aang hinter sich lassen. Entweder vorwärts, in ein völlig neues Zeitalter, wie wir es in Avatar: Seven Havens sehen, oder (vorzugsweise) rückwärts, zu einem Punkt, an dem wir in eine Welt eintauchen können, die lange vor dem Angriff der Feuernation lag, und sehen, wie andere Avatare mit der Welt umgingen, in der sie sich befanden. Wenn wir weiterhin die Nostalgie der Gaang ausgraben, werden wir nur an jene originelle, phänomenale Serie erinnert, die uns vor zwanzig Jahren faszinierte. Die Messlatte, die diese Show setzt, wird vielleicht nie übertroffen, aber du gibst dir selbst viel weniger Chancen, wenn du nicht weitermachst.