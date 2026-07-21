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In jüngerer Zeit gab es eine gewisse Wiederbelebung der Sportcomedy-Unterhaltung, wobei Netflix und Apple TV um diese Initiative kämpfen. Happy Gilmore 2 und Stick debütierten 2025, und diesem Sommer folgten The Hawk und nun The Dink, wobei die beiden rivalisierenden Plattformen sich gegenseitig Filme und TV-Serien zu einem alternativen Preis anbieten. Im Gegensatz zu den ersten drei taucht The Dink jedoch nicht in die Welt des Golfs ein, sondern hier ist eine Erkundung der verschmolzenen Bereiche von Tennis und Pickleball.

Kurz gesagt, der Film ist eine Charakterentwicklung, die einem ehemaligen Tennisprofi folgt, der eine Bewunderung für einen Sport entwickelt, den er zuvor als minderwertig und als Gimmick betrachtete. Nachdem er sich eine Handgelenksverletzung zugezogen hat, wendet sich Jake Johnsons Dustin "The Hammer" Boyd dem Feind, dem Pickleball, zu, um seinen Körper zu rehabilitieren und wieder kampffähig zu werden, damit er den Namen des Tennis in einem eher unbedeutenden und albernen Wettkampf verteidigen kann, bei dem kaum etwas auf dem Spiel steht und doch auch alles auf dem Spiel steht...

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Wie bei den meisten Sport-Comedy-Projekten nimmt The Dink sich selbst nicht allzu ernst. Es gibt Momente, in denen die Komödie übertrieben wirkt und als würde sie sich zu sehr anstrengen, aber es gibt auch reichlich authentische und ehrliche Emotionen, die den Film rein und leidenschaftlich halten, meist im Zusammenhang mit der Verbindung von Johnsons Hauptdarstellerin und Mary Steenburgens Pickleball-Partnerin Candace. Diese beiden sind ein unwahrscheinliches Paar, aber sie funktionieren gut zusammen, auch wenn die Beziehung seltsame Höhen und Tiefen durchläuft, während sie als Zuschauer manchmal etwas unangenehm, aber auch sehr bewundernswert sein kann. Es gibt ein Gleichgewicht in der Beziehung The Dink – und sie überschreitet oft die Grenzen zwischen Effektivität und Gefühl, missbraucht zu werden. So wie es ist, liegt es einfach auf der Seite der ersteren.

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Ansonsten spielt Johnson die Rolle eines mittelalten Trottels genauso wunderbar wie schon mehrmals zuvor. Ob New Girl, Self Reliance oder sogar sein Peter Parker in den Spider-Verse-Filmen – das ist eine Rolle, die Johnson zu spielen kennt und die er in The Dink mit großem Erfolg ausführt. Er ist nicht ganz ein kompletter Versager, aber der Mangel an Ehrgeiz, das ständige Leben in der Vergangenheit, der Krieg gegen diejenigen, die ihm Unrecht getan haben, zeichnen das Bild eines Mannes, der durch seine früheren Fehler entkastriert ist, und letztlich verleiht es der Figur Dusty viel Tiefe und dient als Plattform, um ihn auch nachvollziehbar zu machen. Und der Komödiestil, der um Dusty und den Film insgesamt aufgebaut ist, funktioniert ebenfalls gut und tendiert oft zu körperlichem Humor, witzigen Beleidigungen und trockener Satire, auch wenn man nur wenige Momente gibt, in denen man laut lachen muss. Es ist einfach nicht diese Art von Film.

Auch der Rest des Ensembles hinterlässt einen mittelmäßigen Eindruck, wobei Ed Harris sein Bestes gibt, um als harter, oft enttäuschter Vater von Dusty und Manager des Country Clubs zu bestehen, um den sich der ganze Film dreht. Doch abgesehen von Harris' stoischen Bemühungen hinterlassen nur wenige der übrigen Darsteller großen Eindruck, wobei John McEnroes unvermeidlicher Cameo-Auftritt wirkungsvoller und einprägsamer ist als die Rollen von Chloe Fineman, Patton Oswalt, Chris Parnell, Aaron Chen und sogar Ben Stiller in großem Teil. Aber auch hier dreht sich dieser Film größtenteils um Dusty und Candace, daher ist es keine große Überraschung, dass das der Fall ist, auch wenn ich mir wünschen würde, dass die anderen Nebenfiguren eine interessantere Rolle in der Handlung gespielt hätten.

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Obwohl er nicht perfekt ist, ist The Dink auch ein Film, der nicht zu lange dauert und meist zu unterhaltsamen etwa 100 Minuten führt. In vielerlei Hinsicht spiegelt es die neuesten Sportcomedy-Projekte wider, da es nicht versucht, Grenzen zu verschieben oder in einem Bereich zu innovieren, der Innovation benötigt. Er ist ein Produkt des Genres, in dem er existiert, weshalb The Dink wahrscheinlich ein wenig in den Annalen der Geschichte verschwinden wird, selbst wenn Zuschauer, die sich den Film ansehen, ihre Zeit genug genießen werden, um den Abspann laufen zu sehen.

Letztlich ist The Dink ein durchaus sehenswerter und unterhaltsamer Sportkomödie, aber wie viele der Filmproduktionen von Apple TV hinterlässt er wenig Eindruck und entspricht nicht den Ansprüchen der ansonsten hervorragenden Fernsehprojekte, die der Streamer bietet.