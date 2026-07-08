Moana (2026)

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Von der Reihe von Live-Action-Remakes von Disney wirkt Moana am unnötigsten von allen. Der Film, auf dem es basiert, ist weniger als zehn Jahre alt (wurde im November 2016 veröffentlicht) und ist weiterhin ein aktives Franchise, wobei Moana 2 Ende 2024 erscheint und ein dritter Animationsfilm in Produktion ist.

Aber da Moana/Vaiana eines der erfolgreichsten Disney-Franchises der letzten Jahre ist und zwischen 2020 und 2024 als der meistgestreamte Film in den USA gilt, ergab es einfach zu viel Sinn, ein Realfilm-Remake zu produzieren: Wenn die Kinokassen nicht verfehlen, wird es eine automatische Gelddruckmaschine für Disney sein, begleitet von einer eigenen Merchandise-Reihe. Nicht ohne Kosten (das Budget wird auf über 200 Millionen Dollar geschätzt), aber sicherlich mit minimalem kreativen Aufwand.

Die zynischste Stimme in meinem Kopf ist versucht, dieses Moana-Remake und Disney wegen ihres schamlosen Mangels an Originalität und dafür, einen Film zu produzieren, der absolut nichts nur aus Profit hinzufügt, was am Ende nicht besser ist als der Originalfilm. Aber gleichzeitig: Wie wütend können Filmkritiker auf einen Film sein, der diesen Sommer wahrscheinlich viele Kinder glücklich machen wird?

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Um Disney etwas Anerkennung zu zollen: Ich denke, Moana ist einer der Filme, die am meisten davon profitieren, von der Animation in Realfilm überführt worden zu sein, wegen seiner üppigen polynesischen Landschaften und atemberaubenden Ausblicke auf das offene Meer. Nicht, dass das unbedingt besser aussieht als Animation, aber zumindest gibt es einen offensichtlichen Vorteil, dieselbe Geschichte jetzt an den realen Orten zu sehen, von denen sie inspiriert wurde (auch wenn sich manche wie fotorealistische CG-Umgebungen anfühlen) und mit menschlichen Schauspielern. Andere Live-Action-Remakes, wie solche mit vielen sprechenden Tieren oder Fantasiekreaturen, darunter Der König der Löwen, Schneewittchen und Die kleine Meerjungfrau, haben ein sehr seltsames Gefühl und durchqueren oft das unheimliche Tal, das sie unattraktiv und hässlicher wirken lässt als die farbenfrohen animierten Originale.

Moana hingegen sieht sehr gut aus: Die Farbpalette mag im Vergleich zur Animation etwas gedämpft wirken, wirkt aber überhaupt nicht unecht. Die meisten Szenen, von denen auf der polynesischen Insel bis zu denen mitten im Ozean, wirken sehr authentisch, mit Ausnahme der Tamatoa-Szene, die ein schreckliches Green-Screen-Gefühl hat: ein klares Beispiel dafür, dass einige Designentscheidungen anders gewesen wären, wenn es ein Realfilm von Grund auf gewesen wäre.

In dieser Hinsicht vergleiche ich ihn mit dem letztjährigen "Wie man seinen Drachen trainiert": ein Remake eines sehr aktuellen Animationsfilms, der heute zu 100 % noch überzeugt, aber mit visuellen Elementen und Actionszenen, die eine epische Realverfilmung ausgleichen, und mit einer gesunden Mischung aus menschlichen Figuren und CGI-Kreaturen, sodass keines fehl am Platz wirkt. Die Probleme entstehen, wenn man Moana (2016) mit Moana (2026) vergleicht und erkennt, dass... Sie sind tatsächlich genau derselbe Film.

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Moana (2016) war perfekt: Es war nicht nötig, etwas zu ändern, umzuschreiben oder zu erweitern. Also haben die Filmemacher des Remakes die richtige Entscheidung getroffen, nichts zu ändern... Das zeigt auch, wie unwichtig diese Version ist.

Meine Theorie ist, dass Disney das Remake beschleunigt hat, damit sie Dwayne Johnson, der jetzt 54 ist, Maui realistisch in der Realverfilmung – und möglichen Fortsetzungen – darstellen konnten, bevor er zu alt wird. Doch genau derselbe Schauspieler aus dem Animationsfilm, der nun einen Muskelanzug und eine Perücke trägt, beweist noch einmal, dass hinter diesem Film keine Seele steckt und dass es nie die Absicht gab, das Originalmaterial zu verbessern, zu verändern oder zu erweitern oder auch nur im Geringsten zu überraschen.

Live-Action-Remakes klassischer Disney-Prinzessinnenfilme wie Schneewittchen, Die Arielle, die Meerjungfrau oder Die Schöne und das Biest versuchen zumindest, ob zum Guten oder Schlechten, Figuren zu vertiefen, die in den begrenzten Laufzeiten der älteren Animationsfilme kaum Zeit hatten, und die veralteten oder konservativeren Aspekte zu korrigieren. Lilo & Stitch vom letzten Jahr – wieder, zum Guten oder Schlechten – änderte auch das Ende, um den Charakter von Nani, der älteren Schwester, zu stärken und insgesamt als leicht unterschiedliche Interpretationen derselben Geschichte zu dienen.

Bei Moana konnte kaum etwas getan werden, nur ein paar neue Witze hinzugefügt werden (auch wenn die meisten gleich bleiben) und ein paar weitere Dialogzeilen zwischen Moana und Maui, die nicht viel ändern, weil, ich bestehe darauf, die Motivationen und Entwicklung der Charaktere im Original bereits perfekt waren. Es ist wahrscheinlich am besten, dass sie Moana nicht "ruiniert" haben, aber deshalb werden viele Zuschauer wahrscheinlich enttäuscht sein und denken, es gäbe wenig Grund, diese neue Version zu sehen, wenn sie das Original jederzeit auf Disney+ sehen können.

Also ist an dieser Version von Moana/Vaiana eigentlich nichts falsch. Tatsächlich ist es eines von Disneys auffälligsten Live-Action-Remakes, und weil es so treu ist, funktioniert alles großartig: die Geschichte, die Lieder, das Setting... Wenn du einen Film liebst, wirst du ihn lieben, egal wie oft du ihn ansiehst, und wenn du Moana liebst, wirst du diese Version wahrscheinlich auch mögen. Es ist nur so, dass Disney dein Geld viel mehr lieben wird.