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Supergirl, die zweite Erweiterung des neuen DC-Universums (abgesehen von der Zeichentrickserie Creature Commandos, die besser ist als die meisten Superheldenfilme), ist nicht die völlige Enttäuschung, die manche sagen, aber auch kein Erfolg. Es ist unterhaltsam genug, hat einige gute Momente, aber es fehlt ihm an Persönlichkeit, die visuelle Atmosphäre reicht von langweilig bis schrecklich und ist größtenteils vergessenswert.

Und dieses Wort, 'vergesslich', ist genau das, was Supergirl: Woman of Tomorrow, die achtteilige Comicserie von Tom King und Bilquis Evely, auf der dieser Film direkt basiert (und nicht im Abspann), nicht war. Im Gegensatz zu den meisten Superheldenfilmen, die Charaktere, Themen, grundlegende Prämissen und manchmal visuelle Ideen aufgreifen, aber originelle Geschichten aufbauen, ist Supergirl eine direkte Adaption des Comics von 2021-22, der als einer der besten Comics von DC der letzten Jahre gefeiert wird.

Es ist ein interessanter Ansatz, der dem Film aber letztlich einen Bärendienst erweist: Wer ihn gelesen hat, wird am Film wenig Interesse haben, weil er kaum von der Handlung abweicht, aber gleichzeitig enttäuscht sein, dass er seine besten Teile – weder in der Handlung noch in der Optik – einfängt. Unterdessen werden diejenigen, die es nicht gelesen haben, einer ziemlich einfachen und unoriginellen Rachegeschichte ausgesetzt (ursprünglich basierend auf True Grit), während ihnen die Tiefe und Nuancen des Originaltextes verwehrt werden, einschließlich der Mischung aus trockenem Humor und tragischen Elementen, die hier abgeschwächt werden.

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Das Endergebnis ist ein Film, der die meisten Zuschauer wahrscheinlich in unterschiedlichem Maße enttäuschen wird, aber nicht ohne gute Entscheidungen bleibt. Zum Beispiel mag es für manche enttäuschend sein, dass Kara Zor-El bis zum letzten Akt nicht als Supergirl anzieht oder wie Supergirl kämpft, aber es dient als gute Einführung für die Figur im großen Ganzen des DC-Universums. Wir lernen eine unhöflichere, gleichgültigere Figur kennen – von Milly Alcock mit einer guten Bandbreite an Emotionen dargestellt –, die das Gegenteil von dem Superman ist, den wir letztes Jahr kannten (Superman taucht übrigens in diesem Film auch ein paar Mal auf). Doch widerwillig in einen neuen Konflikt hineingezogen, nimmt sie schließlich ihr 'Super'-Ich an und erkennt, dass sie eine Heldin sein soll, um 'gut' zu sein, auch wenn das Konzept von gut unterschiedlich interpretiert werden kann und angedeutet wird, dass sie in einem zukünftigen Abenteuer mit ihrem Supercousin aneinandergeraten wird.

In dieser Hinsicht hindert der Einsatz von Rückblenden, um ihre Ursprungsgeschichte darzustellen und sie als Figur zu definieren, sie nicht daran, eine zufriedenstellende, wenn auch nicht zu drastische Charakterentwicklung zu erleben. Vor allem, da sie eine Protagonistin mit einer anderen Figur teilt, Ruthie (Eve Ridley), einem jungen Mädchen, das Rache sucht, nachdem ihre Familie verwüstet wurde. Ihre Dynamik mit Alcocks Supergirl ist interessant, aber ich würde sagen, es gibt keine große Chemie zwischen den beiden, vielleicht wegen eines überraschenden Mangels an bedeutungsvollen Interaktionen abgesehen von den großen und vorhersehbaren Handlungssträngen. Ach ja, und da ist auch noch Jason Momoa, der in einem meist humorlosen Film etwas Spaß bringt, aber fast nichts zur Handlung beiträgt.

Der Film scheitert komplett im visuellen Design. Die farbenfrohe Kunst von Bilquis Evely auf der Leinwand darzustellen, wäre ein riesiges Unterfangen gewesen, mit dem hohen Risiko, billig und unecht zu wirken. Wenn es jedoch jemanden in Hollywood gibt, der es getan haben könnte, dann war das niemand anderes als... James Gunn, Produzent und Mastermind des DCU, der letztes Jahr den wunderbar farbenfrohen Superman inszenierte, insbesondere Guardians of the Galaxy Vol. 2, einen der Live-Action-Superheldenfilme, der am meisten an einen bunten Comic erinnert, ohne sich für einen übertriebenen Auftritt zu schämen (der dritte Guardians-Film war zwar gut, kehrte aber größtenteils auf die hässliche Ästhetik zurück).

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Zunächst einmal finde ich es gut, dass Gunn und Peter Safran den Regisseuren in der DC-Reihe künstlerische Freiheit geben und jeden Film als eigenen, getrennten Graphic Novel behandeln. Craig Gillespie entscheidet sich hier jedoch für einen super schmutzigen, staubigen, rostigen, grauen und braunen Look, der eher so aussieht... Guardians of the Galaxy (der erste) oder die meisten Star Wars Disney+ Serien, die in Wüsten, heruntergekommenen Dörfern oder verlassenen Einrichtungen spielen.

Der Film hat eine gute Menge an Make-up, Kostümen und praktischen Effekten für die Aliens, was ein großer Pluspunkt ist, aber die Umgebungen sind so langweilig und die Kameraführung so flach, ohne etwas Besonderes, dass es fast eher an einen der früheren Superheldenfilme der 2000er oder 2010er Jahre erinnert, Filme, die immer noch darauf bedacht waren, einen "bodenständigen" und realistischen Look zu suchen, der sie einfach uninteressant und langweilig machte. Das ist besonders beunruhigend, wenn man bedenkt, wie schön der Originalcomic ist, wobei das Gleichgewicht zwischen der ultra-tragischen Geschichte und der schönen Landschaft eines der Hauptmerkmale ist, die ihn so kraftvoll machen.

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Am Ende fühlt sich Supergirl wie eine verpasste Chance an: eine schlechte Adaption eines fantastischen Comics und ein okayer, aber vergessenswerter Einführungsfilm zu einer Superheldin, die viel Potenzial hat – mit Regisseuren, die bereit sind, neue Geschichten zu erzählen und es wagen, visuell noch ein bisschen mehr zu träumen.