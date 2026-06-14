"Kennst du die Geschichte von Thomas Mann? Ich kann mir vorstellen, dass es sich anders anfühlt, wenn man kein Deutscher ist."

Das erzählte mir ein erfahrener deutscher Filmkritiker einige Stunden, nachdem wir beide Fatherland beim Festival de Cannes gesehen hatten, denn Paweł Pawlikowskis neuester Film war einer der meistgefragten Screener und einer der Favoriten auf den Gewinn der Goldenen Palme. Es ist eine so biografische, kulturell verwurzelte Geschichte, dass ich vollkommen zustimmte und verstand, was sie meinte, aber gleichzeitig kann ich sie jedem empfehlen, der gutes Kino interessiert, unabhängig von seiner Nationalität.

Thomas Mann war "die höchste Autorität der deutschen Literatur", wie im Film wörtlich beschrieben, aber diese Kurzgeschichte über seine Rückkehr in seine Heimat um 1949 behandelt sowohl die philosophische/politische Figur als auch den Familienvater. Während die beiden Seiten allmählich dargestellt werden, glänzt Hanns Zischler in der Hauptrolle. Ein saures, gelangweiltes, unerwartetes, vorausschauendes Gesicht für den Autor. Eine ferne, trickreiche, verletzte Seele für den Vater. Beide wirkten scheinbar eiskalt.

Der Film stellt von Anfang an einen unglaublich starken Kontrast dar, als August Diehls Klaus Mann uns mit einem denkwürdigen Telefonanruf-Monolog voller Kunst und wärmerer Reflexionen begrüßt, nur um dann sofort den Staffelstab an seinen Vater und seine Schwester zu übergeben, die bis zum Ende im Rampenlicht stehen. Wahrscheinlich eine geniale Idee von Pawlikowski, um uns als Zuschauer Klaus während des gesamten Films tatsächlich vermissen zu lassen – es funktioniert, verwirrt aber auch bis zu einem gewissen Grad.

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Aber für mich trägt Sandra Hüller und ihre Erika Mann den Großteil des Films auf ihren Schultern, denn Thomas' Tochter fungiert wunderbar als rechte Hand des Autors, aber auch als sein emotionaler Auslöser, als Vertreterin dessen, was von der Seele der Familie übrig ist.

Ich möchte die öffentlich dokumentierte Familienhandlung oder die konkreten Ereignisse während Thomas Manns Besuch in diesem konfliktreichen, angespannten Nachkriegsdeutschland nicht spoilern, aber es genügt zu sagen, dass es eine faszinierende, altmodische Art ist, mit den Protagonisten in der Zeit zurückzureisen, als würde man Geschichte durch ein kleines Fenster in der Vergangenheit erleben.

Die bewusste Wahl von Schwarzweiß, ein 4:3-Seitenverhältnis und die vielen festen Totaleinstellungen (während die Bewegung praktischerweise Fahrzeugen vorbehalten ist) ermöglichen es Pawlikowski, Schauspieler anders und entgegen aktuellen Trends darzustellen, und einige seiner Einstellungen, wie die mit dem Auto, das zwischen den Bäumen schlängelt, bleiben in deiner Netzhaut eingebrannt. Genau wie das alte Familienfoto, das an der Wand deiner Großmutter hängt. Zwischen der Hommage und der eleganten Erzählweise hebt seine meisterhafte visuelle Erzählung die Darstellung des Ensembles auf ein neues Niveau und wird zweifellos Spuren hinterlassen.

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Aber, "sind Worte nur Hintergrundmusik?" Nein, sind sie nicht. Obwohl Mann mit einigen zerbrochenen früheren Ansichten (einige davon während des Großen Krieges) in sein Land zurückkehrt, gibt es Raum für Reflexion und zu verstehen, warum das Konzept des Autors vom titelgebenden "Fatherland " seiner Zeit voraus war und nur möglich war, nachdem er verschiedene Kriege, Seiten, Positionen und Zeitalter durchlebt hat. und ins Exil. Dies ist schließlich eine Koproduktion zwischen Polen, Deutschland, Frankreich und Italien, und der Film schafft es, die unterschiedlichen Spannungen innerhalb und außerhalb der deutschen Grenzen zu vermitteln, darunter politische Manipulation, Druck auf Intellektuelle, Nazi-Nostalgie und die gegensätzlichen Seiten des wachsenden Kalten Krieges aus Ost und West.

Ich mochte endlich die wenigen sehr persönlichen Humorstücke, die hier verwendet wurden, als echte Anspielung darauf, wie sich die Manns zu ihrer Zeit verhalten hätten, möchte ich glauben. Und natürlich die unvermeidlichen Anspielungen auf die Romantik, mit der Deutsche historisch mit dem Tod umgegangen sind. Aber es ist keine dichte philosophische Abhandlung. Es ist eine direkte, ernste, gut getaktete Geschichte, die bis zur endgültigen Kapitulation von Natur aus menschlich bleibt.

Wenn man den Raum nach der nur 80-minütigen Laufzeit verlässt, ist es, als wäre nicht viel passiert, aber gleichzeitig so, als wäre man in eine andere Zeit und visuelle Sprache versetzt worden, nur um einen privilegierten Ort zu bekommen, um eine größere Dimension zu erfassen. Ich war vielleicht nicht mit der facettenreichen Geschichte von Thomas Mann vertraut, aber Fatherland hat mich als Beobachter sicherlich nahe daran fühlen lassen, und das tat es mit einem Stück wunderschönen klassischen Kinos.

"Sollten wir nicht alles stehen und liegen lassen und nach Cannes fahren?"