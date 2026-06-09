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Obwohl es in letzter Zeit einige Erkundungen in die Welt von Eternia gab, insbesondere in Form von Kevin Smiths animierter Netflix-Serie, kann man mit Recht sagen, dass He-Man und der Rest der eher ungewöhnlichen Bande es nicht gerade geschafft haben, ein großes Publikum unter modernen Zuschauern zu finden. Während He-Man und das Masters of the Universe -Franchise in den 80ern und 90ern riesig waren, kann man das unter jungen Zuschauern heute nicht mehr genau sagen, denn selbst für jemanden in meinem Alter Ende 20 ist dieses Universum vielleicht am bekanntesten für seine Meme-Vorlagen. Der Punkt ist: Im Gegensatz zu Transformers, Marvel und sogar Teenage Mutant Ninja Turtles ist Masters of the Universe eher ein Produkt der Vergangenheit, ähnlich wie G.I. Joe.

Doch das hat Amazon MGM Studios nicht davon abgehalten, eine gute Summe Geld in eine Realverfilmung dieser Welt zu stecken, den neuesten Versuch, Eternia neues Leben einzuhauchen – ein Film, in dem Nicholas Galitzine die Hauptrolle des Prinzen Adam/He-Man spielt, eine Rolle, die zuvor in Live-Action berühmt von Dolph Lundgren dargestellt wurde. Auch wenn Masters of the Universe vielleicht nicht mehr der bekannte Name ist, der er früher war, bin ich froh, dass es diesen Film gibt, denn als Fan dieser Welt ist er genau das, was man sich von einer modernen Realverfilmung erhofft.

Zum einen sprechen wir von bombastischer Action, überlebensgroßen Charakteren, atemberaubenden Umgebungen und einer skurrilen und etwas skurrilen Handlung, die offensichtlich weiß, dass sie ein bisschen seltsam ist. Dieses Franchise war schon immer eigenartig, und wenn Regisseur Travis Knight (zuletzt bekannt durch Bumblebee) das für diesen Film zurückhalten würde, würde es hohl und unehrlich wirken, weshalb es ein Genuss ist, dass es unbeholfen und albern ist, wirklich authentisch Masters of the Universe.

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Jedenfalls ist die Handlung im Grunde so, wie man es erwarten würde. Kurz gesagt, Skeletor will die Macht von Grayskull für sich selbst, um seine Herrschaft über Eternia zu sichern, und es liegt an He-Man und den anderen edlen Helden, den Tag zu retten. Es gibt ein paar emotionale familiäre Hürden, ein Teil des Films spielt aus einem Grund auf der Erde, der Sinn ergibt, und es ist auch eine Art Coming-of-Age-Geschichte, in der wir sehen, wie Prinz Adam wirklich seinen Platz im weiteren Universum kennenlernt. Im Grunde kennt jeder He-Man-Fan die Art von Geschichte, die dieser Film erzählt, nur zu gut, aber das ist nichts Schlechtes, denn ehrlich gesagt funktioniert es.

Die Erzählung dient als wirkungsvolles Element, um die denkwürdige Handlung und die Charakterentwicklung zu unterstützen, wobei Galitzine sowohl als Prinz Adam als auch als He-Man überzeugend ist. Es ist etwas lächerlich, wie die Filmemacher versuchen, einen davon zu überzeugen, dass Galitzine als Prinz Adam nicht besonders muskulös ist, indem sie ihn in weitere Kleidung sehen, bevor He-Man erscheint und der Schauspieler seine muskulöse Statur zeigt. Aber der Film ist so albern, dass es in Ordnung ist, das einfach zu akzeptieren und weiterzumachen. Ebenso beeindruckt Idris Elba als Man-at-Arms, Camila Mendes bietet als Teela das absolute Minimum, Alison Brie setzt als Evil-Lyn auf Theatralik, der Rest der Nebendarsteller scheint die verrückte Natur des Films als andere kleinere Helden und Schurken zu genießen, und dann gibt es noch Jared Leto als Skeletor. Normalerweise in einem Film mit Leto in einer Schlüsselrolle jammern wir hier darüber, warum der Schauspieler für die Rolle ausgewählt wurde, aber Leto blüht als Skeletor wirklich auf und liefert eine seiner besten Leistungen ab und liefert am Ende einen denkwürdigen, urkomischen und ziemlich grausamen Bösewicht ab, über den viele zweifellos gerne später zurückkehren werden.

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Und das alles wird ergänzt durch effektiv genutzte, von Bathos durchdrungene Dialoge, elegante und flüssige Action, bewundernswerte Setpieces, die mir etwas zu sehr auf digitale Effekte setzen, und eine kohärenter, wenn auch einfache Handlung. Der Punkt ist, dass Masters of the Universe dich nicht umhauen wird und nicht besonders bemerkenswert ist, aber er macht viel Spaß, fühlt sich nicht so an, als würde er zu viel Gemeinsamkeiten betreten, und die meisten Beteiligten schienen ihre Zeit bei der Entstehung dieses Films sehr zu genießen, was man merkt. Es ist ein sicherer und unterhaltsamer, vaterfreundlicher Sci-Fi-Fantasy-Actionfilm, man könnte sagen, ein wahres Guardians of the Galaxy-Projekt, und genau das hätte man sich von einer 2026er Adaption von Masters of the Universe wünschen können.

Dennoch würde ich, wenn ich überkritisch wäre, sagen, dass es an manchen Stellen mehr Farbe gebrauchen könnte, besonders im Kostümdesign, wo es sich anfühlt, als seien die Figuren 'Marvel Cinematic Universe-ifiziert' worden, im Sinne davon, dass die ursprüngliche Persönlichkeit dieser skurrilen Charaktere ein wenig fehlt. He-Man trifft genau den Nagel, ebenso wie Skeletor, aber Fisto, Ram Man, sogar Man-at-Arms – all diese Kostüme wirken, als wollten sie realistisch sein und weigern sich, die verrückte Natur von zum Beispiel Trap Jaws absurdem Design zu übernehmen. Ich möchte, dass alles Masters of the Universe so wirkt, als käme es aus dem Kopf eines 11-Jährigen, und einige Beispiele in diesem Film schaffen das nicht ganz.

Im Großen und Ganzen ist das, was Knight und die anderen Kreativen mit diesem Film geschaffen haben, jedoch einfach nur Spaß. Er ist vielleicht etwas zu lang und könnte davon profitieren, 20 bis 30 Minuten kürzer zu sein, und ich bin mir nicht sicher, ob er das erreicht, was nötig ist, damit weitere Projekte genehmigt werden, aber wenn dir die Welt von Eternia auch nur ansatzweise gefällt, wirst du mit diesem Film richtig Spaß haben, denn er ist ehrlich gesagt ein solides, einfaches und gutes Unterhaltungsstück.