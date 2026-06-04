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Damian McCarthy wird ein bahnbrechender, einflussreicher Regisseur im Horrorgenre werden, auf Augenhöhe mit Jordan Peele, Ari Aster und Zach Cregger – daran habe ich keinen Zweifel. Sowohl Caveat als auch Oddity zeigen seine Beherrschung des Fachs und darüber hinaus, wie er ein ziemlich einzigartiges Verständnis für Bühnenbild und lynchsche Kamerabewegungen besitzt, was nur dazu beiträgt, die Spannung zu steigern.

In gewisser Weise kulminiert seine Reise als Regisseur in Hokum, dem größten, spektakulärsten und ambitioniertesten Horrorfilm, den McCarthy bisher geschaffen hat, aber es ist auch ein Film, der etwas unter einem atemlosen Trailer und den leicht irreführenden Zitaten der Presse leidet, die so unbeholfen eingefügt werden, um einen traditionellen "Horror-Hype" zu erzeugen.

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Hokum handelt von Ohm Bauman, gespielt von Adam Scott, einem melancholischen, aber erfolgreichen Schriftsteller, der nach Irland reist, um die Asche seiner Eltern in der Nähe eines Hotels zu verstreuen, das das Paar auf ihrer Hochzeitsreise besucht hat. Ein Mitarbeiter des Hotels verschwindet, und plötzlich findet sich Ohm in der dunklen Unterwelt des Hotels wieder, einer Unterwelt mit einer sogenannten "Cailleach", einer Hexe.

Hokum erfindet das Rad aus struktureller Sicht sicherlich nicht neu. Ein unheimliches Hotel, geheimnisvolle, rätselhafte Gäste, Aberglaube und Folklore, die sich als konkretere Wurzeln in der Realität herausstellen, als der skeptische Protagonist zunächst glauben will, aber auch McCarthy ist sich dessen bewusst. Stattdessen spricht er durch die Kameraführung, durch seine Bühnenbilder, in denen Schatten und Licht mit sorgfältig ausgewählten Möbeln und Dekorationen zusammenarbeiten, um eine Atmosphäre voller Spannung zu schaffen. Dieser Film ist wunderschön und bleibt das durchgehend; Und gerade weil es schön, gut konstruiert und gut gespielt ist, ist es leichter, seine konventionelle Struktur zu übersehen.

Scott und alle um ihn herum liefern brillante Darstellungen ab. David Wilmot insbesondere, der auch der beste Teil der ansonsten eher mittelmäßigen Bodkin-Reihe ist, ist erneut herausragend, was hilft, wenn der Film im ersten Akt etwas Schwierigkeiten hat, in Gang zu kommen. Es gibt insbesondere eine längere Szene im zweiten Akt des Films – aus der viele der goldenen Momente des furchterregenden Trailers stammen –, in der McCarthy zeigt, wie er nicht nur aufrechterhalten, sondern auch beständig Spannung aufbauen und aufbauen kann wie keine andere. Es ist eine meisterhafte 20-minütige Sequenz, die einen Großteil des Films danach trägt.

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Es ist etwas ungleichmäßig, auf eine Weise, wie es zum Beispiel Oddity nicht ist, besonders im dritten Akt, wo die Unheimlichkeit etwas überbetont ist, Hokum sich etwas zieht und die Luft aus dem Horrorballon verschwindet, sozusagen. Aber das sollte nicht so klingen, als würde McCarthy nicht liefern, denn das tut er. Die meisten Menschen, die traditionelle, übernatürliche Horrorfilme lieben, werden genug finden, besonders in Form des Blicks des Regisseurs für visuelle und auditive Inszenierung, und das obwohl McCarthy in der Vergangenheit besser war.