Bevor The Devil Wears Prada zum überraschenden Kassenschlager 2006 wurde, war er ein Roman von Lauren Weisberger, die von ihren Erfahrungen bei der Vogue erzählt und die rücksichtslose und häufig missbräuchliche Welt der Mode und des Journalismus entlarvte, aber vor allem Anna Wintour ins Visier nimmt, die berühmte Vogue-Redakteurin (die letztes Jahr zurücktrat, aber weiterhin im Magazin engagiert ist). sowie die Met Gala). Die Verfilmung moderierte die Figur und machte sie sympathischer, wahrscheinlich aufgrund einer Mischung aus dem Versuch, den Film besser verdaulicher zu machen, und Meryl Streeps unvermeidlichem Charisma.

The Devil Wears Prada 2 , das zwanzig Jahre später erscheint, lässt sich nicht von den beiden Fortsetzungsromanen von Weisberger inspirieren. Drehbuchautorin Aline Brosh McKenna und Regisseur David Frankel, die alle aus dem ersten Film zurückkehren, erschaffen eine völlig neue Geschichte, die sich erfrischend ähnlich wie das Original anfühlt, all ihre Qualitäten bewahrt und klugerweise mehr als nur einige Anspielungen auf aktuelle Themen einsetzt, allerdings die scharfen Kanten wieder abschwächt und sich weigert, tiefer zu graben, um einen freundlicheren und nützlicheren Film zu erstreben.

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Das Beste daran, dass zwischen den beiden Filmen 20 Jahre vergangen sind, ist, dass es nun neue Laster und Übel in der Mode- und Journalismusbranche zu kritisieren gibt. Zum Beispiel sind massive Entlassungen und Kürzungen bei Konglomeraten, die den maximalen Gewinn zu minimalen Kosten anstreben, ein zentraler Bestandteil der Geschichte, was sofort Erinnerungen an Fälle wie die Washington Post weckt, die Hunderte von Leuten entlassen hat, nachdem sie von Jeff Bezos gekauft wurden. Der Film zeigt auch, in geringerem Maße, das Ende der Printmedien, den Niedergang des richtigen Journalismus im Zeitalter der Fast-Food-Inhalte, die Gefahren, die KI für Journalismus und Mode (und alles) darstellt – alles vermischt im Zeitalter der sozialen Medien und Memes.

Der Kontext hat sich stark verändert, und das lässt The Devil Wears Prada 2 relevant und aktuell wirken, auch wenn sich der Kern der Geschichte kaum verändert – eine gute Nachricht für Fans des ersten Films, die sich sofort zu Hause fühlen werden. Alle vier Hauptfiguren kehren zurück: Meryl Streep als Miranda Priestly, Direktorin des Vogue-ähnlichen Runway-Magazins; Anne Hathaway als ihre ehemalige Assistentin, die zur Prestigejournalistin wurde, Andy; Emily Blunt als ihre andere ehemalige Assistentin, die nun Geschäftsführerin bei Dior war; und Stanley Tucci als Mirandas treue rechte Hand, die trotz dem, was sie ihm im vorherigen Film angetan hat, weiterhin an ihrer Seite steht...

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Nur sehr wenige neue Charaktere werden eingeführt, und keine hat eine bedeutende Rolle außer als Accessoires zu den vier Hauptfiguren: Zum Glück ist dies keine weitere "Staffelstabstabs"-Fortsetzung, und ein Großteil des Vergnügens am Film rührt daher, dass manche Dinge, trotz des Zeitverlaufs, sich nie wirklich ändern – etwas, das manchmal traumatisch ist, hier aber auf eine lustige und seltsam beruhigende Weise dargestellt wird. Dennoch entstehen einige der lustigsten Momente aus der Erkenntnis, dass sich manche Dinge mit der Zeit ändern und bestimmte ausbeuterische Handlungen von Mirandas nicht mehr akzeptiert werden können...

Es wäre großartig gewesen, wenn der Film etwas mehr Zeit Figuren wie Simone Ashley und Helen J. Shen, den beiden neuen "Emilies" (und dringend benötigter ethnischer Vielfalt), gewidmet hätte, aber der Film ist bereits sehr gut getaktet und zeigt, dass das Drehbuch sorgfältig ausbalanciert wurde, um so unterhaltsam wie möglich zu sein und allen gerecht zu werden, ohne zu viele Risiken oder Übertreibungen einzugehen.

Am Ende dreht sich der Großteil des Films immer noch um zwei Dinge: die missbräuchliche Beziehung zwischen Andy und ihrer ehemaligen Chefin Miranda, die die Geduld der Ersteren bei jeder Ecke auf die Probe stellt; und der dysfunktionale Versuch einer Freundschaft zwischen Andy und ihrer ehemaligen Kollegin Emily. Diese Handlung ist auch eine schöne Erinnerung daran, dass 20 Jahre viel klingen, aber in Wirklichkeit nicht so lang sind: Man weiß nie, wen man in der Zukunft wiedertrifft, also hilft Freundlichkeit viel...

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Die Konflikte und Handlungsstränge, die darauf folgen und wie sie sich entwickeln, ähneln sehr denen des ersten Films, und wie 2006 verblasst die scharfe Kritik an der Mode- und Journalismusbranche sowie an der Entmenschlichung des Kapitalismus schnell zugunsten einer viel einseitigeren und süßeren Geschichte. Das Fehlen einer Figur wie Adrian Grenier, Andys Freund im ersten Film, der versuchte, sie aus dieser toxischen Welt wegzustoßen (eine Figur, die fast einhellig dafür gehasst wurde, selbst toxisch und nicht unterstützend zu sein, was ich nicht unbedingt zustimme), ist eine Bestätigung, dass der Film bestimmte Verhaltensweisen und Werte waschen will, die vielleicht härter kritisiert werden sollten, anstatt... in Prada gekleidet.

Ist das schlecht für den Film? Auch wenn ich moralisch hin- und hergerissen bin, ist die Realität, dass The Devil Wears Prada 2 noch weniger daran interessiert ist als der erste Film, irgendetwas zu kritisieren, und "schlicht" bedeutet, eine unterhaltsame Geschichte mit charismatischen Figuren voller witziger Dialoge, parodistischen Witzen und unerwarteten Wendungen zu sein. Und das ist für mich völlig in Ordnung, denn es funktioniert hervorragend, der Film ist immer unterhaltsam, witzig und charmant, und Streep, Hathaway, Blunt und Tucci sind so großartig, wie man es erwarten würde.

Tatsächlich erinnerte mich The Devil Wears Prada 2 an den Stil aufrichtiger, feel-good Filme, die Hollywood nicht mehr macht, weil sie das Gefühl haben, immer edgy, postmodern und klüger als das Publikum sein zu müssen. Es gibt den Glauben, dass moderne Zuschauer nicht in die Naivität amerikanischer Komödien der 90er und 2000er Jahre verfallen, vielleicht weil sie in Bezug auf Repräsentation und Vielfalt problematisch waren oder weil sie zu viele Klischees und abgedroschene Ideen verwendet haben. Und meistens stimmten beides, aber mit diesem Gedanken war ihr Hauptantrieb immer der ehrliche Wunsch, uns gut fühlen zu lassen.

The Devil Wears Prada 2 wird dich an die zerfallende und hässliche kapitalistische Welt denken lassen und dich fragen lassen, wie sehr du sie wirklich unterstützen und Teil davon sein möchtest. Aber es wird dich auch sehr gut fühlen lassen.