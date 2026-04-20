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Fangen wir gleich mit dem Offensichtlichen an: Nein, das ist kein Action-Abenteuer im Stil von Die Mumie von 1999 (was übrigens eines meiner absoluten Lieblingskinoerlebnisse aus meiner Kindheit ist). Mensch, ich habe diesen Film geliebt). Dies ist, wie der Titel andeutet, Lee Cronin's The Mummy. Aber natürlich gibt es auch vertraute Elemente aus dem Franchise. Mumien (klar!), Skarabäen, Sarkophage, schwarzer Schleim, der aus Mündern spritzt, und allerlei andere eklige Sachen. Aber hier enden die Gemeinsamkeiten.

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Der Film in einer Nussschale: Die junge Tochter eines Fernsehjournalisten wird entführt. Acht Jahre später ist die zerrissene Familie schockiert, als sie zu ihnen zurückkehrt, denn das, was eigentlich ein freudiges Wiedersehen sein sollte, verwandelt sich in einen lebendigen Albtraum. Hier gibt es genug zu mögen. Es ist atmosphärisch und stilvoll, der Prolog ist verstörend und gut gemacht, und ein Detail, das mir besonders gefällt, ist, dass die Figuren ihre eigenen Sprachen sprechen dürfen, anstatt amerikanisiert zu werden. Wir sind in Ägypten, also sprechen die Figuren... Du verstehst, worauf ich hinauswill.

Eine der Schwächen des Films ist wohl die schauspielerische Leistung. May Calamawy als die ägyptische Polizistin Dalia ist hervorragend und Natalie Grace als Katie ebenso hervorragend, da sie absolut herausragend ist. Aber der Rest lässt etwas zu wünschen übrig. Vor allem Jack Reynor, der den Vater im Drama spielt. Ich will nicht sagen, dass es direkt schlecht ist, aber manchmal fühlen sich die schauspielerischen Leistungen ein wenig wie etwas aus Days of Our Lives an, wie Vikings-Veteran Travis Fimmel (zum Glück ist er nicht dabei), der nur einen Gesichtsausdruck gelernt hat, egal ob er nervös, wütend, glücklich oder geil ist.

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Jedenfalls beginnen wir in Ägypten, wo die Familie vorübergehend lebt, weil der Vater als Fernsehreporter arbeitet. Die Mutter ist schwanger, die Tochter wird manipuliert und verschwindet, und acht Jahre später befinden wir uns in New Mexico. Die Familie versucht, mit dem Trauma umzugehen, dass ihre Tochter nicht zusammen mit ihrer anderen Tochter Maud gefunden wurde, die genauso alt ist wie Katie, als sie verschwand, und plötzlich kommt der Anruf... Katie wurde gefunden. Sie lebt, aber sie ist nicht sie selbst. Um es milde auszudrücken.

The Mummy ist ein stilvoller Film und das Make-up ist tadellos. Es heißt Body Horror aus gutem Grund. Bevor es jedoch wirklich widerlich wird, werden wir mit einem schleichenden Gefühl der Unruhe konfrontiert, das geschickt konstruiert ist. Wir wissen, dass es den Bach runtergehen wird, aber nicht wann oder genau wie. Es gibt viele wirklich wirkungsvolle Szenen, aber auch einige logische Lücken, die etwas irritierend sind. Alles wird geheim gehalten und die Familie sucht keine Hilfe bei Traumapsychologen und kontaktiert niemanden außerhalb ihrer Reihen, wenn ihre Tochter anfängt, sich zu benehmen... seltsamerweise. Ich glaube daran als Horrorfilm-Konzept – es ist effektiv –, aber die Logik stört mich trotzdem.

Es wird behauptet, die Mumie sei sehr furchteinflößend. Und ich habe eine Rezension gelesen, in der jemand schrieb, dass es lange dauern wird, bis sie wieder "gefüllte Eier" essen. Ja, The Mummy ist, wie bereits erwähnt, sehr stilvoll. Es ist widerlich, obwohl ich so abgestumpft bin, dass ich überhaupt nicht reagiere oder etwas besonders Auffälliges finde, selbst wenn die Haut sich vom Knochen löst. Aber gruselig? Es ist beunruhigend, und klar, es geht ein bisschen unter die Haut, aber nein. Ich glaube nicht, dass das Unbehagen übermäßig ausgeprägt wird. Vielleicht ist das auch ein Zeichen dafür, dass ich abgestumpft bin.

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Unabhängig davon ist es ein spannender, nervenaufreibender und unterhaltsamer Film. Amerikanische Kritiker haben es als "böswillig" bezeichnet, und ich verstehe warum und stimme sogar zu. Gleichzeitig liebe ich es absolut, dass Hollywood es wagt, sich voll und ganz auf diese Art von Film einzulassen. Es ist hoffnungsvoll, es ist mit etwa 135 Minuten ziemlich lang, aber die Laufzeit vergeht wie im Flug und ich habe nie das Gefühl, dass es in die Länge zieht oder an Schwung verliert. Nachdem wir ein paar zu viele "Closed House"-Klischees hatten, bekommen wir eine schöne kleine Pause mit der Ermittlung in Ägypten, ohne einen langweiligen Moment oder verschwendete Bildschirmzeit.

Es lässt einen trotzdem nach mehr verlangen. Ich möchte mehr Cronin und nicht völlig vom Thema abweichen, ich freue mich darauf, Brendan Fraser und Rachel Weisz in das aufregende, alberne Mummy-Franchise zurückkehren zu sehen. Mehr als erwartet. Lee Cronin zeigt, dass er ein Horrorfilmregisseur ist, mit dem man rechnen muss, denn The Mummy ist trotz seiner Schwächen brillant.