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Ich war überhaupt nicht darauf vorbereitet, wie sehr Jonah Hill mit Apple TVs Outcome eine Meta-Geschichte zusammengesetzt hatte. Auf dem Papier finden wir eine Komödie über einen Hollywood-Star, gespielt von Keanu Reeves, der nach Jahren Abwesenheit wieder ins Rampenlicht rückt und mit all den damit verbundenen Komplikationen zu kämpfen hat. Man nimmt dieses Grundkonzept, fügt die Starpower von Hill und Cameron Diaz hinzu, mit ein paar Cameo-Auftritten von Ikonen wie Martin Scorsese, und fasst das Ganze zu einer kleinen Schleife von etwa 80 Minuten zusammen, und aus der Ferne betrachtet wirkt es wie die ziemlich normale Comedy-Formel. In der Praxis ist Outcome jedoch eine manchmal witzige, aber fehlerhafte Variante des tatsächlichen Lebens von Keanu Reeves.

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Sehen Sie, Outcome geht es um mehr, als nur einem Stern zu folgen, der ins Rampenlicht zurückkehrt, denn tatsächlich geht es darum, dass dieser Stern mit der Erkenntnis umgeht, dass er nicht sympathisch ist. Obwohl er seit drei Jahrzehnten Hollywoods Goldjunge ist, hat er mehr Menschen entfremdet als Freunde gefunden, und ich weiß, was du denkst: "Das klingt überhaupt nicht nach Keanu... ", und aus unserer Sicht als Fans des legendären Schauspielers würde ich dazu tendieren, dem zuzustimmen. Aber die meisten von uns kennen Reeves eigentlich nicht, daher ist es unmöglich, dieses Urteil zu treffen. Als er seine Figur in diesem Film sieht, einen Protagonisten namens Reef Hawk, der verzweifelt im Internet nach einem Hinweis darauf sucht, dass seine treuen Fans einen Riss in seiner ansonsten perfekten Fassade entdeckt haben, während er gleichzeitig die Kontrolle über einen Leaker erhält, der ihn wegen etwas erpresst, an das er sich nicht erinnern kann, entwickelt sich alles zu einer sehr metahaften und schockierend vertrauten Sichtweise, die sich anfühlt, als könnte sie ohne das Haben nie Realität werden der scheinbar makellose Reeves am Steuer. Auch hier ist es kein direktes Beispiel für Reeves' tatsächliches Leben, aber es wirkt erschreckend vertraut.

Jedenfalls finden wir eine Handlungsprämisse, die ziemlich einzigartig ist und Momente der Brillanz hat, aber von einer Reihe anderer kreativer Entscheidungen belastet wird, die mich einfach nicht ansprechen. Zum einen spielt Hill einen Krisenanwalt namens Ira, der während des Großteils des Films einfach unerträglich ist. Es gibt einen kurzen Moment zur Hälfte, in dem Ira authentischer und menschlicher wird, aber im weiteren Verlauf des Films fällt er einfach als unsympathisch, laut und vielleicht vor allem nicht besonders witzig auf. So sehr ich Reeves auch mag, er ist nicht gerade der charismatischste Schauspieler, denn seine Darstellung von Reef Hawk lässt einiges zu wünschen übrig. Außerdem hinterlassen die zusätzlichen Stars und Ikonen, die entweder als Hauptfiguren (wie Diaz) oder Cameo-ähnliche Rollen (Scorsese) eingesetzt werden, nie einen großen Eindruck, was letztlich zu einem Film führt, bei dem man merkt, dass man kaum etwas erlebt oder emotional beeinflusst wurde. Es ist einfach von Anfang bis Ende etwas flach.

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Eine der wenigen Stärken ist, wie es aktuelle Ereignisse und Trends auf die Schippe nimmt, mit urkomischen Anspielungen auf den Zusammenbruch von Kanye West oder auf die exzentrischen und verwirrenden Lebensstile von "Real Housewives". Es gibt Elemente dieses Films, die herausstechen, und Hill spielt sogar mit einigen interessanten Übergängen und Set-Entscheidungen, um visuell beeindruckende Szenen zu liefern. Aber gleichzeitig fühlt sich ein Film, der in erster Linie als Komödie gedacht ist, Outcome nicht so an, als würde er die Aufgabe ganz verstehen.

Ein natürlicher Vergleichspunkt für Outcome wäre The Studio, denn obwohl das eine ein Film und das andere eine TV-Serie ist, sind beide darauf ausgelegt, einen Einblick in das moderne Hollywood zu geben und gleichzeitig urkomisch zu sein. Für Letzteres gedeihen Seth Rogen und die Gang, indem sie witzige und einprägsame Komik bieten, kombiniert mit Handlungssträngen und Sequenzen, die realistischer und charismatischer wirken. Outcome hat das nicht. Deshalb frage ich mich erneut, warum Apple TV trotz seines Rufs für wirklich exzellentes und herausragendes Fernsehen nicht die gleichen Standards für Spielfilmprojekte erreichen kann... Und Outcome ist kaum Spielfilmlänge, da ich TV-'Episoden' gesehen habe, die länger als dieser Film sind.

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Es mag so klingen, als wäre ich sehr kritisch gegenüber diesem Film – und ich bin enttäuscht von ihm wegen seines Potenzials –, aber das liegt vor allem daran, dass ich inzwischen große Erwartungen an Apple TV habe. Dieser Film ist nicht großartig. Es ist durchaus sehenswert, aber es kann nicht mit den anderen bemerkenswerten Projekten mithalten, die diese Streaming-Plattform in der Vergaangenheit veröffentlicht hat. Aus irgendeinem Grund kann Apple TV Filme einfach nicht knacken, und Outcome ist ein weiteres Beispiel dafür.