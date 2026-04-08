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Mann, das ist ein seltsamer Fall. Es gibt nur wenige Filme, die dieselbe kuriose Flut an Gefühlen und Gedanken hervorrufen wie das, was Mercy während seiner etwa 100-minütigen Laufzeit mir zumutet hat. Es ist ein bizarres Projekt, weil es Fragen zur zunehmend dominanten Präsenz künstlicher Intelligenz in der Gesellschaft stellt und diese Argumente dann in einem Filmformat vorbringt, das fast wie ein abendfüllender TikTok wirkt. Hier gibt es eine ganze Menge, die mich stört, und trotzdem ist Mercy ein ziemlich unterhaltsamer Film.

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Die Handlung führt uns in eine halbfuturistische Welt, die von Kriminalität und Unruhen überrannt ist – eine Darstellung von Los Angeles, um genau zu sein, in der Strafverfolgungsbehörden und Justizsystem beschlossen haben, zu handeln, indem sie die Notwendigkeit einer vollen Jury aus Gleichgestellten beseitigen und einem Beschuldigten einfach 90 Minuten Zeit geben, um eine KI mit vernünftigen Zweifeln gegen ihre Verurteilung zu überzeugen, indem er als kombinierter Detektiv und Angeklagter agierte. Wenn sie die Schuldquote vor Ablauf der 90 Minuten unter 92,5 % bringen, bekommen sie eine zweite Chance auf das Leben, aber wenn sie scheitern, werden sie in genau dem Stuhl hingerichtet, der sie derzeit als Geisel hält.

Was eine Erzählung angeht, gibt es hier Substanz und Potenzial, die deine Aufmerksamkeit fesseln werden. Die Geschichte ist im Echtzeit-24-Modus aufgebaut, wobei die 90 Minuten für Chris Pratts mutmaßlichen Detektiv Chris Raven und für den Zuschauer gleichmäßig vergehen, was viel zum angespannten Tempo beiträgt. Aber eine solche Handlung öffnet auch die Tür für allerlei andere moralische Mehrdeutigkeiten, bei der man sich von der Prämisse ablenken lässt und fragt, warum jemand bei klarem Verstand das für eine gute Idee hielt und warum der KI-Richter (Maddox), gespielt von Rebecca Ferguson, völlige Macht und Autokratie bekommt, um in alles einzudringen, was sie will, und unter dem Einfluss der Beschuldigten auf beliebige Daten zuzugreifen, die sie möchte. um die Wahrheit zu suchen. Sollten wir ein Gesetz brechen und irgendeine Grenze überschreiten, um Gerechtigkeit zu suchen? Das war es, was mich dieser Film letztlich hinterfragen ließ, obwohl es eigentlich nicht der eigentliche Punkt der Geschichte ist.

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Aber trotz einiger ungleichmäßiger Ideen und Aussetzer gibt es hier eine recht fesselnde und frische Handlung, die auf fesselnde Weise zusammengesetzt ist. Es ist kein Oscar-Gewinner oder geschriebenes Meisterwerk, aber es hat mehr Substanz und Stil, als viele moderne Actionepen vorweisen können. Vielmehr liegt die Hauptprobleme, mit denen Mercy konfrontiert ist, wie der Film grundlegend zusammengesetzt ist, da er fast TikTok-artig gedreht wird, der zwischen Clips, Bodycam-Aufnahmen und Videoanrufen hin- und herspringt, während Pratt schreit, wenn etwas nicht nach seinem Willen läuft, und Ferguson dank der Darstellung einer leblosen KI keinerlei Emotionen zeigt. Die beste Art, wie ich beschreiben kann, wie Mercy abläuft, ist wie ein abendfüllender Braindance aus Cyberpunk 2077, in dem wir Tatorte studieren und entschlüsseln, Daten und Informationen neu bewerten, E-Mails und verschlüsselte Nachrichten lesen – alles auf der Suche nach der Wahrheit. Es ist ein bizarrer Aufbau, der Mercy so wirken lässt, als wäre es von einer KI mit einer Vorliebe fürs Filmemachen zusammengestellt worden.

Obwohl ich finde, dass der stärkste Teil von Mercy die narrative Prämisse ist, macht der Film auch einen ziemlich enttäuschenden Schritt, indem er direkt zu dem Punkt kommt, einige der oben genannten großen Fragen stellt und dann einfach den Abspann läuft, sodass man einen unzufriedenen Geschmack im Mund hinterlässt. Vor allem angesichts der recht auffälligen Wendungen im letzten Akt. Das Ganze fühlt sich an wie ein Film, der unglaublich schnell zusammengesetzt wurde, was etwas enttäuschend ist, da es Potenzial zur Erkundung gibt, besonders aus Sicht von Weltaufbau und Moral.

Gerade wegen all dem bin ich ein wenig verwirrt von Mercy. Es ist kein Desaster von einem Film im gleichen Stil wie der andere aktuelle TikTok-ähnliche Film War of the Worlds, aber er ist auch nicht großartig. Es gibt Momente von Qualität, eine Geschichte mit großem Potenzial, ein straff gespanntes Tempo, das einen fesselt, aber es gibt auch so viel an Schnitt, Schauspiel und sogar kreativer Vision, dass Mercy einen erfüllenden Eindruck hinterlässt. Es ist ein weiterer, ehrlich gesagt verpassbarer Film, auch wenn diejenigen, die ihn sehen, ihn wahrscheinlich nicht hassen werden, irgendwie...

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