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Sam Raimi ist ein ziemlich faszinierender Filmemacher, da er für einige der bekanntesten Horrorprojekte verantwortlich ist, darunter Evil Dead und Army of Darkness, und sogar maßgeblich dazu beiträgt, Superheldenfilme dank seiner zeitlosen Spider-Man-Trilogie so populär zu machen. Selbst mit dieser epischen Filmografie, für die viele Regisseure ihre Seele verkaufen würden, war Raimi in den letzten 15 bis 20 Jahren nicht besonders relevant, denn seit Spider-Man 3 hat er als Regisseur Drag Me to Hell, Oz the Great and Powerful und Doctor Strange in the Multiverse of Madness geliefert – drei Filme, die in der Geschichte wahrscheinlich als einige seiner weniger angesehenen Werke gelten werden. Zu sagen, dass Raimi einen Sieg braucht, ist vielleicht teilweise zutreffend.

Schnitt zu diesem Jahr, und wir sehen Raimi wieder auf dem Regiestuhl und einen Horror-Thriller inszenieren, der eher den Filmen ähnelt, mit denen er sich einen Namen gemacht hat. Nachdem sie mit Rachel McAdams im neuesten Doctor-Strange-Epos zusammengearbeitet haben, sind Schauspieler und Regisseur erneut für Send Help zusammengekommen, einen Überlebensfilm, der sich um zwei Menschen dreht, die auf einer einsamen Insel gefangen sind, wo die Dinge nicht ganz so sind, wie sie scheinen...

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Es ist ein faszinierender Film, der von Damian Shannon und Mark Swift geschrieben wurde, weil er nicht wirklich den traditionellen Standards von Helden und Schurken entspricht. Der Beginn der Geschichte setzt eine typischere Handlung über eine unterschätzte Arbeiterin und ihren rachsüchtigen Chef ein, in der McAdams' Linda vom neuen Nepo-Baby-CEO Bradley, gespielt von Dylan O'Brien, gequält und gehänselt wird. Sofort spürt man, dass sich die größere Handlung so entfalten wird, indem gezeigt wird, wie Linda mit den spöttischen Seitenhieben und Beleidigungen umgeht, aber ein ziemlich schneller Flugzeugabsturz, bei dem sowohl Chef als auch Mitarbeiter an einem entfernten Strand anspülen, verändert diese Dynamik fast augenblicklich.

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Linda, ein großer Survivor-Fan, hat ein Händchen für Überlebenstechniken und -fähigkeiten, was die Dynamik umkehrt: Der Mitarbeiter wird zum Boss und der Chef zu einem loyalen Untertanen. In der nächsten Stunde sehen wir, wie eine Freundschaft aus Bequemlichkeit aufblüht, bis langsam Geheimnisse enthüllt werden und verborgene Motive und Persönlichkeitsmerkmale an die Oberfläche kommen, was zu einer explosiven Wendung führt, bei der Blut vergossen, Leben genommen und Schrecken im Sand begraben werden, um in den Annalen der Zeit verloren zu gehen.

In den ersten beiden Akten von Send Help bekommen wir nur einen gelegentlichen Vorgeschmack auf Raimis charakteristische Regie, wobei gelegentlich hektische und verstörende Szenen auftauchen. So könnten die beiden überlebenden Charaktere auf verdrehte Weise aufeinander abprallen, indem sie sehen, wie Linda auf die gewalttätigste Weise gegen ein CGI-Wildschwein kämpft, und sehen, wie die isolationszerstörenden Entdeckungen eines Überlebenden die Situation verändern, ohne dass der andere es bemerkt. Über eine Stunde lang gibt es in diesem Film eigentlich kaum Horror, sondern mehr Spannung und ungleichmäßig wirkungsvolle schwarze Komödie, und das ist zwar in Ordnung, führt aber zu einem Film, dem es an Punch fehlt, denn während McAdams charismatisch und lebhaft ist, erweist sich O'Brien als weniger herausragende Hauptfigur. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass die ersten beiden Akte dieses Films einfach mittelmäßig sind.

Glücklicherweise ist es im dritten Akt, in dem wir Raimi wirklich seine Fähigkeiten zeigen sehen. Dieser letzte Akt verläuft wie ein Hochgeschwindigkeitszug, man sieht, wie Geheimnisse aufgedeckt werden, und beobachtet, wie die beiden Überlebenden mit den Konsequenzen umgehen. Auch hier erreicht es nie wirklich den vollen Horrorstatus, aber es ist weitaus verstörender als das, was zuvor serviert wurde, mit viel Blutvergießen, bei dem wir Augen ausstochen, Köpfe skalpiert, getötete Menschen und sogar kurze Zombie-Jump-Scares sehen. In diesem letzten Akt möchtest du nicht wegsehen, außer wenn du zusammenzuckst, während die Charaktere versuchen, sich auf die gewalttätigste Weise gegenseitig zu töten. Es ist ein brillantes Ende, von dem man sich wünschen kann, es würde sich durch den ganzen Film ziehen, was über 60 Minuten eher zu einem Survivor-Horror-Film als zu einem Thriller über eine einsame Insel führt.

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Also eine ungleichmäßig getaktete Handlung, auch wenn sie stark endet. Zumindest ist das größere Ganze gut zusammengesetzt, oder? Im Großen und Ganzen ja. Es gibt Momente, in denen CG mit wirklich hässlichen und schlechten Effekten eingesetzt wird, unter anderem im Overlook und während des Wildschweinkampfes, wo ein Teil des Angstfaktors und Nervenkitzels verloren geht, weil so klar ist, welche Teile des Films an einem echten Set gedreht wurden und welche in einem Lagerhaus vor einem blauen Bildschirm zusammengesetzt wurden. Das ist etwas abschreckend und lässt einen wünschen, diese Szenen wären entweder nicht verwendet worden oder hätten bessere und effektivere digitale Effekte genutzt.

Um den Kreis wieder zu schließen: Wenn Raimi einen Sieg braucht, um wieder einer der besten und aktuell besten Filmemacher der Filmwelt zu werden, dann ist es nicht ganzSend Help das Richtige. Es ist ein guter und vollkommen unterhaltsamer Film, aber auch etwas vergessenswert und es fehlt an Charakter. Mit einer Laufzeit von weniger als zwei Stunden wirst du dich beim Anschauen dieses Films nicht langweilen, aber wenn der Abspann läuft, wirst du auch nicht fassungslos oder überwältigt gehen. Es ist ein okayer Film, und daran ist nichts auszusetzen, aber er wird nicht auf Raimis Liste der besten stehen.