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Als ich vor genau drei Jahren die Rezension zu The Super Mario Bros. Movie schrieb, lobte ich das, was ich für eine brillante Kinoadaption jener eigenartigen Fantasie des Pilzkönigreichs von Shigeru Miyamoto, Takashi Tezuka und Koji Kondo hielt. Aber vor allem kritisierte ich eines: dass es kaum Raum zum Entspannen ließ und sich etwas hohl anfühlte. Kaum hatte er Brooklyn verlassen, bombardierte er dich mit einer Actionszene nach der anderen, verlor den Weg und setzte ganz auf nostalgische Anspielungen. Aber hey, es war so schön und einige der Charaktere so vielseitig, dass es sich lohnte, es selbst denen zu empfehlen, die mit den Videospielen nicht vertraut sind, falls noch jemand übrig ist.

The Super Mario Galaxy Movie ignoriert diese oft wiederholte Kritik und wiederholt tatsächlich die Dopamin-Bombing-Formel, die auf die ADHS-Generation zugeschnitten ist, mit noch mehr Hektik, wenn das überhaupt möglich ist. Das Problem ist, dass es diesmal fast ohne jegliche Grundlage geschieht.

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Es wäre heuchlerisch zu erwarten, dass dieser Animationsfilm die Glaubwürdigkeit und Charaktertiefe von Der Pate besitzt, aber um sie zu identifizieren oder auch nur zu unterscheiden – und damit ihr x-ter Witz besser funktioniert, brauchte die Besetzung etwas mehr Sorgfalt und Dialog auf der Leinwand. Oder etwas wie die Eleganz und Zurückhaltung der Hundesequenz. Ich sage das, weil Rosalina nach einer vielversprechenden Einführung komplett an den Rand gedrängt wird, weil Yoshi von einer spannenden Entdeckung zum Hintergrundstatist wird, denn obwohl die Figur und seine Sequenzen wirklich cool geworden sind, fühlt es sich seltsam an, dass Fox McCloud für eine Weile das Rampenlicht stiehlt. Wenn man die Fortsetzung von Donkey Kongs Persönlichkeit und seiner Familie entfernt, wenn sich die Lumas als eine weitere kindliche Version der Toads herausstellen und die einzigartigsten Höhepunkte des ersten Films verschwinden, wird daraus eine Abfolge von Gags, die durch visuell spektakuläre Szenen gestützt werden.

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Und dann gibt es noch einen weiteren entscheidenden Faktor, von dem ich hoffte, dass sie sie ausnutzen würden: das Spielen mit der Schwerkraft aus den Super Mario Galaxy-Titeln. Es gibt ein oder zwei Hinweise darauf, besonders im Casino-Bereich, aber wo ist das Gefühl der Schwerelosigkeit aus den Videospielen? Die umgedrehte Welt, das Drei-Körper-Problem oder die sich verschiebende Schwerkraft... Auf der Wii und sogar für diejenigen, die kürzlich auf der Switch/2 gespielt haben, waren und bleiben dies fantastische, umwerfende Sensationen, die der Film nicht ausnutzen kann. Ja, man sieht Asteroiden und größere Planeten, die von den Spielen inspiriert oder direkt davon kopiert wurden, und natürlich gibt es viel Raumfahrt und Sprünge, aber das Wesentliche, die schiere Einfallsreichtum dieser Spiele, ist verwässert.

Stattdessen sieht man viel mehr von Super Mario Odyssey, aber als schnelle Schnitte (Cascade, Sand) und oft sogar fehl am Platz (ein bestimmtes Lied, wenn es nicht passte). Das Medley greift auch auf Mario Sunshine und Wonder zurück, oft jedoch ohne die Anspielung richtig zu etablieren. Aus diesem Grund stammen die visuellen besten Elemente immer noch aus den älteren Spielen, und die Wahrheit ist, dass in den deutlich besseren Schlussszenen die Pixelgrafik von Super Mario Bros. und Super Mario World sehr gut genutzt wird. Endlich etwas Überraschendes, fast am Ende.

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Und das ist vielleicht das, was The Super Mario Galaxy Movie am meisten fehlt: Überraschung und Geheimnis, sei es auf narrativer oder künstlerischer Ebene. Es ist im Vergleich zum großartigen Ausgangsmaterial unglaublich flach und schafft es, die Grenzen für mehrere Charaktere, darunter Mario selbst, den angeblichen Protagonisten, zu verwischen. Zugegeben, es gibt ein paar vorsichtige Andeutungen von Romantik, die Herkunft von Prinzessin Peach wird wie erwartet enthüllt, und Bowser und sein Handlungsbogen stehlen erneut die Show: Auch wenn sie nicht ganz an das erste Mal heranreichen, entwickeln sie sich urkomisch und im Einklang mit den Spielen.

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All das gesagt, ist es natürlich ein unverzichtbarer Film für Fans. Wenn du die besten Versionen der Mario-Welten sehen willst, ist es ein Fest für die Augen. Auch wenn es zu selbstverständlich ist, gibt es immer kleine Details, an denen man sich festhalten kann, wenn die Langeweile einsetzt (auch wenn die Easter Eggs diesmal nicht so zahlreich oder so gut sind). Und Brian Tyler zollt erneut Koji Kondo und Mahito Yokota die bestmögliche Tribut, und allein für den Soundtrack lohnt es sich, den Mario-Galaxy-Film auch mit geschlossenen Augen anzusehen. Aber ich vermute, dass diese sich wiederholende Formel, um den Unsinn auszugleichen, nicht so gut funktionieren wird wie beim ersten Mal, und das bedeutet leider, dass dieser Film weniger für alle Zuschauer geeignet ist. Sie müssen daraus lernen, um DKs nun vorhersehbare Rückkehr auf die große Leinwand zu erreichen.