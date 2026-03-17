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Ich habe Project Hail Mary vor etwa fünf Jahren erlebt, wo ich es wirklich genossen habe, obwohl ich mich danach nicht mehr allzu an die Handlung erinnerte. Das war tatsächlich eine ziemlich angenehme Überraschung, als ich mich auf meinen Kinoplatz setzte, denn Project Hail Mary hält einen die ganze Zeit auf Trab. Ich mag Ryan Gosling und das schon immer. Nicht viele Schauspieler können einen so 2,5-stündigen Film tragen, besonders da wir fünfundsiebzig Prozent der Zeit mit ihm verbringen. Regie führen Phil Lord und Christopher Miller. Das Duo, das uns unter anderem The Lego Movie geschenkt hat, was überraschend lustig war.

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Für diejenigen unter euch, die mit der Geschichte nicht vertraut sind, hier eine kurze Zusammenfassung: Der Wissenschaftler und Lehrer Ryland Grace wacht allein auf einem Raumschiff mehrere Lichtjahre von der Erde entfernt auf. Sein Gedächtnis kehrt langsam zurück, und es stellt sich heraus, dass er auf einer Mission ist, um eine mysteriöse Substanz zu stoppen, die die Sonne und damit die Menschheit tötet. Während der Reise findet er einen unerwarteten Freund. Das ist die Geschichte in Kurzform. Es ist Science-Fiction, aber es fühlt sich dennoch an der Realität an, zumindest an manchen Stellen.

Ich erinnere mich, dass ich als Autor selbst von dem Buch etwas fasziniert war, gerade weil alles gut recherchiert und realistisch wirkte, und ich erkannte, dass Andy Weir entweder enorm viel Zeit in Recherche investiert hatte oder sehr gut darin ist, eine gute Geschichte zu spinnen. Weir hat übrigens gemeinsam mit Drew Goddard das Drehbuch des Films geschrieben, der unter anderem auch The Martian geschrieben hat, das in gewisser Weise ziemlich ähnlich ist.

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Project Hail Mary fühlt sich an wie eine Mischung aus The Martian und Moon (ein Film, den ich absolut liebe). Was mir beim Trailer etwas Sorgen machte, war, dass das Endergebnis zu konstruiert wirken würde, dass sie eine Fülle von Feinheiten einbauen würden. Nicht falsch verstehen, ich liebe Humor, wenn er funktioniert, und in Ave Maria funktioniert er, sogar fantastisch. Ich brach mehrmals in Gelächter aus. Jeder einzelne Witz trifft den Punkt, aber ich gehe noch einen Schritt weiter: Tatsache ist, in meinen Augen funktioniert alles in Project Hail Mary. Die Schauspielerei, und nicht nur Gosling, denn wir haben eine ganze Reihe von Szenen, die auf der Erde in Form von Rückblenden aus der Zeit vor seinem Start ins All spielen, und diese Szenen sind absolut hervorragend, jede einzelne. Optisch ist es ein Fest für die Augen (schaut es euch im Kino an, Leute!), das Sounddesign ist hervorragend, die Musik brillant und das Drehbuch erstklassig.

Wie oben erwähnt, ist es lustig (überraschend subtil) und in vielerlei Hinsicht nervenaufreibend und zutiefst emotional. Vor Beginn der Mission spielt eine Szene in der Kantine eines Militärschiffs, in der ein sehr steifer Missionskommandant Karaoke singt. Es mag wie ein lustiges Highlight klingen, aber nein, ganz im Gegenteil. Das war eine der emotionalsten Szenen, die ich seit langem gesehen habe, und ich saß im Dunkeln des Kinos mit einem Kloß im Hals und sagte mir, ich hätte gerade etwas ins Auge bekommen. Es gibt noch ein paar wirklich schöne Szenen, das sollte man sagen, und zweieinhalb Stunden vergehen schnell. Es gibt keine langweiligen Szenen, nichts, was unnötig wirkt, und alles ist genau da, wo es sein soll.

Folgendes: Ich schaue viele Filme und viele Fernsehserien. Es ist selten, dass ich überrascht, begeistert oder so etwas bin. In gewisser Weise ist es, als ob der kleine Junge, der jeden Film verschlungen hat, den er in die Hände bekommen konnte und auf der Kante seines Sitzes auf neue Blockbuster gewartet hat, etwas verblasst ist. Ich werde selten begeistert. Etwa alle zwei Jahre finde ich einen Film, bei dem ich einfach nur dasitzen und ein wenig lächeln muss (außer wenn ich fast in Tränen ausbreche), und das letzte Mal, dass ich so einen Film im Kino gesehen habe, war wahrscheinlich Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves, den ich absolut brillante Unterhaltung fand.

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Project Hail Mary ist einer dieser Filme, von Anfang bis Ende. Es ist der erste Top-Film, der bisher beste Film des Jahres, und man muss ihn unbedingt sehen. Es sollte auch erwähnt werden, dass es deutlich besser ist als Interstellar. Ich liebe Christopher Nolan, oder zumindest habe ich es vor den Schlummer-Festen von Tenet und Oppenheimer getan, die bei weitem nicht so fantastisch waren, wie viele behaupten. Interstellar hat vieles, was wirklich gut funktioniert, und einige absolut fantastische Szenen, aber es ist auch extrem prätentiös, und wer zum Teufel hat diese Szene in der Bibliothek am Ende genehmigt? Project Hail Mary ist wie Interstellars coolerer, etwas lustiger Cousin. Es ist absolut unverzichtbar.