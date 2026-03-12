Es gibt eine Version einer Dokumentation über Melania Trump, die wirklich faszinierend hätte sein können. Hier ist eine Frau, die im kommunistischen Jugoslawien aufwuchs, sich durch Europa modellierte, in New York landete und schließlich zweimal First Lady der Vereinigten Staaten wurde. Melania, die von Amazon finanzierte Dokumentation unter der Regie von Brett Ratner, ist nicht dieser Film.

Stattdessen verfolgt der Film die 20 Tage vor Donald Trumps zweiter Amtseinführung und behandelt die Planung, die Ausstattung und die Candlelight-Dinners. Es ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Coffeetable-Buch, das zum Leben erweckt wird, schön zum Blick, sofort vergessenswert und niemals zum Lesen gedacht ist. Melania Trump ist während der gesamten Laufzeit nie ohne ein vollständiges Make-up oder einen High Heel, immer tadellos zusammengestellt, ohne dass Haare fehl am Platz sind, was bewundernswerte Disziplin sein könnte oder genau das Problem sein könnte.

Der Film wurde mit Melania selbst als ausführender Produzentin gedreht, mit voller redaktioneller Kontrolle. Allein diese Tatsache sollte dir alles sagen. Es ist ihre Geschichte, und als Hauptdarstellerin und ausführende Produzentin erzählt sie sie so, wie sie will, gewürzt mit Nadelstücken aus ihren Lieblingsliedern, darunter Michael Jacksons "Billie Jean". Es ist nichts falsch daran, die eigene Erzählung zu kontrollieren, aber wenn man sie so straff kontrolliert, stimmt etwas nicht. Oder es gibt nichts, wir könnten sagen...

Es gibt kurze Momente, in denen etwas Echtes fast durchbricht. Die Kamera fängt Melania in Momenten ein, in denen sie glücklich wirkt, mit ihrem Fahrer zu "Billie Jean" mitsingt und im Umgang mit dem Designer Hervé Pierre oder der französischen First Lady Brigitte Macron wirklich entspannt wirkt. Diese Sekunden sind gerade deshalb seltsam fesselnd, weil sie ungeschützt wirken. Aber der Film vertraut ihnen nicht. Es schneidet weg, kehrt zum Zeitlupengang zurück, dem verweilenden Bild von Stiletto-Absätzen auf Marmorböden. Wenn Sie den Trailer zu The Devil Wears Prada 2 gesehen haben, der prominent Aufnahmen von High Heels zeigt, die durch Korridore gehen, haben Sie im Großen und Ganzen die Idee dessen, was Ratner hier erreichen will.

Der Film beginnt mit den Klängen von Rolling Stones' "Gimme Shelter", was so klingt, als würde der Film eine trotzige Haltung einnehmen. Aber Melania ist so sorgfältig feierlich, dass es sich nie in kontroverse Gewässer begibt. Trotz ihrer eigenen Einwanderergeschichte wird die von ihrem Mann vertretenen Einwanderungspolitik nicht erwähnt. Es gibt einen aufschlussreichen Moment, in dem sie Glaswaren auswählt, um sie mit einem Präsidentensiegel zu gravieren, und auf "mein Heimatland" anspielt (sie wurde im heutigen Slowenien geboren), ohne es jemals zu benennen. Der Film schwebt, ähnlich wie sein Thema, knapp über den Details.

An einer Stelle schaut sie vorbei, während Donald Trump seine Antrittsrede probt, und schlägt vor, sich selbst als "Friedensstifter und Einiger" zu bezeichnen. Er integriert sie. Im Film wird dies mit Applaus belohnt, mit einem dankbaren Nicken an seine Frau. So lief es in der Realität nicht ganz, denn Applaus und Nicken sind Schnitttricks. Es ist eine kleine Manipulation, aber eine aufschlussreiche. Dies ist ein Film, der sich von der Unterscheidung zwischen Wahrheit und Optik nicht stören lässt.

Der geschäftliche Kontext rund um den Film ist, ehrlich gesagt, interessanter als der Film selbst. Amazon zahlte 40 Millionen Dollar für die Vertriebsrechte (der höchste Preis, der je für eine Auftragsdokumentation gezahlt wurde) und soll weitere 35 Millionen Dollar für Marketing ausgegeben haben. Das macht Melania wohl zum teuersten Infomercial der Geschichte. Spekulationen darüber, was Amazon wirklich gekauft hat (Zugang, Goodwill, politische Deckung), werden den Film selbst um Jahrzehnte überdauern.

Kritiker gaben ihm auf Rotten Tomatoes 11 %, während verifizierte Ticketkäufer 99 % vergaben, was den größten Unterschied zwischen Kritikern und Publikum in der Geschichte der Seite bedeutete. Diese Trennung sagt mehr über den aktuellen Zustand Amerikas aus als der Film selbst. Die Menschen, die es liebten, kamen dazu, es zu lieben, die Leute, die es nicht taten, gingen nicht. Und wie wir bereits erwähnt haben, stammen fast alle positiven Bewertungen von Accounts, die noch kein anderes Projekt überprüft haben.

Letztendlich ist Melania nicht beleidigend, es ist nicht einmal besonders frustrierend, sobald man seine Erwartungen angepasst hat. Es ist einfach, hartnäckig, herrlich leer. Eine elegant verpackte Schachtel ohne Inbegriff, die darum bittet, für das Band bewundert zu werden.