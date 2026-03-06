HQ

Es ist schwer, einen Film wie The Bride zu rezensieren. Es ist nicht der durchschnittliche "schlechte Film", der schlecht ist, weil er zeigt, dass die Schöpfer keine originellen Ideen hatten oder nur das Nötigste getan haben. Man sieht, dass es wirklich ein Herzensprojekt für Regisseurin Maggie Gyllenhaal ist, die es schaffte, ein Budget von 80 Millionen Dollar für eine sehr freie und feministische Neuinterpretation des Films Bride of Frankenstein von 1935 zu erzielen, in dem Jessie Buckley eine Doppelrolle spielt: The Bride und Mary Shelley selbst, die aus dem Jenseits des Grabes spricht, Er zollte Gangsterfilmen, Horrorfilmen und Musicals der 1930er Jahre Tribut.

Es ist die Art von Autoren-Blockbuster-Film, auf die Warner Bros. stolz ist (wie Ryan Cooglers Sinners), der talentierten Autoren erlaubt, ihre Kreativität (fast) ohne kreative oder budgettärische Grenzen zu entfalten. The Bride ist enorm ambitioniert, und man spürt, dass der Film sowohl in seinen Themen als auch in der visuellen Sprache voller anregender Ideen ist. Leider ergeben all diese Elemente keinen unterhaltsamen Film. Stattdessen ist es ein verwirrendes Durcheinander, das sich viel länger anfühlt als die 126 Minuten, die es dauert, und es fehlt die Tiefe, um durchdachte Kommentare zu machen, noch etwas allzu Schockierendes, das eine körperliche Emotion hervorrufen könnte, außer Verwirrung und Langeweile.

HQ

Das größte Problem ist, dass man nie eine echte Verbindung zum Hauptcharakter aufbaut, The Bride. Die Eröffnungsszene des Films, in der Buckleys Figur Ida, eine Begleiterin eines Mafiabosses, von Shelley "besessen" wird und eine unverständliche und unerträglich lange Rede hält, gibt den Ton für das seltsame Abenteuer vor, das sie erwartet: Nach ihrem Tod wird sie von Dr. Euphronious (Annette Bening) wiederbelebt, als Frankensteins Monster (von dem gesagt wird, es sei seit 1818 am Leben) das Jahr, in dem Shelleys Roman veröffentlicht wurde) bittet darum, eine Braut mit seiner Einsamkeit zu beenden.

Werbung:

Gelegentlich gibt es Chemie zwischen "Frank" (Christian Bale) und Buckleys The Bride, aber ihre Beziehung entwickelt sich nicht kohärent, sodass man kaum etwas für sie empfinden kann. Ich bin sicher, dass Gyllenhaal klare Vorstellungen davon hatte, was Franks Liebe zu Musicalfilmen oder The Bride s Reden mit zwei Persönlichkeiten symbolisieren, aber für alle, die den Film sehen, sind das bizarre kreative Entscheidungen, die wenig Sinn ergeben und den Aufbau glaubwürdiger Figuren behindern, was den Film entgleisen lässt, weil es einem eigentlich egal ist.

Nicht alles lässt sich mit "Du verstehst den Film einfach nicht" gerechtfertigt werden. Ohne eine gute Geschichte, die einen fesselt, kann man nur über zweite Bedeutungen raten und klassische Filmreferenzen auffangen, aber alles wirkt oberflächlich, der Film versucht, einen mit schwer fassbaren Exzentrizitäten und drastischen Ton- und Handlungsänderungen auszutricksen, die wahrscheinlich durch den vielen teuren Nachdrehs entstehen. Der Film konzentriert sich zunächst auf die Beziehung zwischen Frank und The Bride, aber wie gesagt, keiner von beiden (besonders sie) hat eine klare Charakterisierung, um eine glaubwürdige Romanze aufzubauen.

Dann wird daraus ein Musical, aber nur einmal und ohne einen klaren Grund. Es ist ohnehin keine gute musikalische Nummer, und sie wirkt erzwungen und aus dem Nichts, was dazu beiträgt, dass der Film einfach nur seltsam und unberechenbar sein will, ohne eine solide Grundlage, um unser Interesse zu halten. Dann wird er zu einem Bonnie-&-Clyde-ähnlichen Thrillerfilm (oder kopiert zumindest den visuellen Stil), während er eine feministische soziale Revolution im Stil von Todd Phillips' Joker präsentiert, der aus dem Nichts kommt, erzählerisch wenig Sinn ergibt und fast nie wieder erwähnt wird.

Werbung:

Zwischen der zunehmend langweiligen Geschichte von Frank und Ida sorgen die Detektive, die Penélope Cruz und Peter Sarsgaard spielen, für etwas Interesse und tarnen den Film vorübergehend als Katz-und-Maus-Gangsterfilm (ohne sich wirklich darauf einzulassen). Wenig überraschend entpuppen sie sich auch als vergeudetes Potenzial: Ihr Grund, im Film zu sein, wird erst in den letzten 15 Minuten erklärt, gefüllt mit überhasteter Exposition, und es ist kein besonders überzeugender Grund. Sie könnten komplett aus dem Film entfernt werden und es würde nichts ändern.

Es ist so traurig, dass The Bride am Ende so schwach ist, denn das Produktionsdesign ist großartig: Es ist nicht einfach, einen Film in den 1930ern anzusiedeln, ohne dass er billig oder gefälscht wirkt. Jessie Buckley und Christian Bale mit ihrem Monster-Make-up sind bereits ikonisch und zeigen ihre schauspielerischen Fähigkeiten, obwohl sie häufig übertreiben müssen.

Dass die visuelle Ästhetik jedoch die einzigen positiven Seiten eines Films mit so vielen mutigen Ideen ist, ist äußerst enttäuschend. Viele Ideen, ja, aber so schlecht umgesetzt, dass es fast unmöglich ist, sie zu genießen, ohne etwas Bemerkenswertes hinter der Oberfläche, das zumindest sagen könnte: 'Okay, ich verstehe'. The Bride s einzige Hoffnung ist, eines Tages ein Kultfilm von Leuten zu werden, die bereit sind, die riesigen Lücken zwischen seinen vielen Teilen zu füllen.