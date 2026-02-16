Als begeisterter Literaturliebhaber war ich überglücklich, als ich hörte, dass eine Wuthering Heights -Adaption in Arbeit sei... bis ich herausfand, dass es von Emerald Fennel war. Nach Saltburn wusste ich nicht, wie viele weitere schreckliche nordenglische Akzente, peinliche Dialogpassagen und übertriebene Schockmontagen ich noch ertragen konnte. Leider hat Wuthering Heights all das erfüllt, wenn auch auf eine visuell ansprechendere Weise als sein Vorgänger.

HQ

Die Geschichte spielt auf den nebligen Yorkshire Moors und folgt der Familie Earnshaw und der Ankunft von Heathcliff, einem Jungen, der aus Liverpool gebracht wurde, um als Familienhaustier gehalten zu werden. Chaos entsteht, als Heathcliff (Jacob Elordi) sich in die wohlhabende Tochter Catherine Earnshaw (Margot Robbie) verliebt.

Eine Sache, die Fennell immer richtig macht, ist die Ästhetik und die Gesamtpalette ihrer Filme, und Wuthering Heights war da keine Ausnahme. Es war köstlich, ein Fest für die Augen, und ich war fasziniert. Eine Szene besonders, in der Cathy ihren betrunkenen Vater Mr Earnshaw (Martin Clune) an seinem Alkoholismus verstorben findet, umgeben von unzähligen übergroßen grünen Flaschen, die hoch aufgetürmt sind, war besonders gut inszeniert. Der stilisierte Auftakt des Films und die wunderschönen Abspannsequenzen, kombiniert mit Charlie XCX und John Cales Spoken-Word-Segmenten von House, gaben den Ton für den Film an; erotisch, aufregend und dramatisch.

Leider waren das die einzigen positiven Dinge, die ich aus Wuthering Heights mitgenommen habe. Die Besetzung war sehr unglücklich, und man sah zu, wie Elordi verzweifelt versuchte, einen Yorkshire-Akzent aufzusetzen, während er die Worte "Cath! Cath!" riss mich direkt aus den Szenen. Der Soundtrack selbst wirkte besonders unpassend und rief ein Gefühl hervor, das dem Anschauen eines einstündigen Charlie XCX-Musikvideos ähnelte. Die Handlung wich stark von der Originalgeschichte ab, fast so sehr, dass ich nicht einmal glaubte, dass ich Wuthering Heights schaue.

Werbung:

Die Fragen zu Rasse und Gewalt wurden weggelassen, und Szenen häuslicher Gewalt wurden durch freches BDSM-Welpenspiel zwischen Heathcliffe und Isabella (Alison Oliver) ersetzt, und Klasse sowie der Kreislauf familiärer Gewalt wurden durch Finger in geleeartigem Fisch, verführerisch wirbelnde Eigelb und Gras, das in den Mund gestopft wurde, ersetzt.

Insgesamt hat Fennel mit Wuthering Heights wirklich das Ziel verfehlt, was sich in den Pressekonferenzen und Interviews zeigte, in denen sie erklärt, dass sie ein so "komplexes und dichtes" Buch wie Wuthering Heights nicht adaptieren könnte. Meine Frage ist: Warum macht man es dann? Ich denke, wir wissen alle warum.

Werbung: