HQ

Heutzutage gibt es so eine große Auswahl an Ein-Mann-Armee-Filmen, dass man kein Genie braucht, um zu erkennen, was man von neuen Ergänzungen in diesem Segment erwarten sollte. Allerdings würde ich lügen, wenn ich sagen würde, dass Sisu: Road to Revenge, die Fortsetzung des überraschenden Erfolgs von 2022, mich zeitweise nicht ein wenig schockiert hat.

Ich sage das, weil dieser Nachfolgefilm einer der verrücktesten Filme ist, die ich seit langem gesehen habe. Ein-Mann-Armee-Filme sind immer in Absurdität verwurzelt, versuchen aber auch mehr oder weniger, einigermaßen real zu wirken und streuen dann Momente des Wahnsinns ein, um die Last zu erleichtern. John Wick Menschen mit Bleistiften zu töten ist ein gutes Beispiel dafür, wie etwas unvergesslich Albernes das Ganze nicht überdeckt. Für Sisu: Road to Revenge fühlt es sich fast so an, als gäbe es mehr unbeschreiblich verrückte Elemente als bodenständige Setpieces, was zu einem Film führt, der manchmal fast wie ein Fiebertraum wirkt.

HQ

Es ist wohlgemerkt eine Steigerung der Manie. Es beginnt eher verwurzelt damit, wie Jorma Tommilas harter Mann mit wenigen Worten mit lästigen und skrupellosen Soldaten der sowjetischen Armee umgeht, indem er sie mit Waffen und einem cleveren Einsatz von Werkzeugen und Umgebung ausschaltet. Doch dann eskaliert es bald zum Wahnsinn, als er Flugzeuge mit einem LKW abschießt, einen Panzer über einen geschützten Kontrollpunkt überrollt, eine bewaffnete Rakete fährt und mehr. Ich weiß, was du jetzt denkst; Worum geht es in diesem Film überhaupt?

Werbung:

Die Prämisse von Sisu: Road to Revenge ist recht einfach. Nach den Ereignissen des ersten Films ist der Zweite Weltkrieg nun vorbei, und Aatami Korpi beschließt, in seine Heimat zurückzukehren, die nun an den Grenzen der UdSSR liegt. Er tut dies, um sein Zuhause abzubauen und den Rest an einen neuen Ort innerhalb der finnischen Grenze zu bringen. Die sowjetische Armee durchschaut jedoch seine Pläne und weiß, dass er während des Krieges Hunderte von Soldaten der Roten Armee getötet hat, und will ihn gefangen nehmen und töten lassen, was diese Kriegslegende als Exempel darstellt, wenn man so will. Dies führt zu einem Mad Max: Fury Road -ähnlichen Setup, in dem der stille Protagonist einen beladenen Lastwagen durch alle möglichen Hindernisse fährt, während er versucht, die 120 km entfernte Grenze zu erreichen – eine Leistung, die ihn auf eine alles andere als gerade und freie Straße führt.

Was ich zugunsten von Sisu: Road to Revenge sagen möchte, ist, dass dieser Film die eigene Zeit sehr effektiv nutzt. Er ist kaum 90 Minuten lang und wird nicht von unnötigem Fluff und Erzählung belastet. Im Grunde ist es eine lange Actionszene, da nur wenige Dialoge vorgetragen werden und der Großteil davon von Stephen Lang gesprochen wird. Hier glänzt er erneut als Schurke, diesmal tauscht er die Jarhead-Persönlichkeit von Avatar s Quaritch gegen einen subtileren und rachsüchtigeren Ex-Kommandanten der Roten Armee ein, der zufällig derjenige war, der das unerbittliche Feuer in Aatamis Herz entfachte. In diesem Film gibt es zwei Figuren, die einen Umschlag wert sind, und ihre aufeinanderprallende Dynamik und ihre Ausstrahlung auf der Leinwand wirken mehr als genug, um die kurze Dauer dieser Action-Fortsetzung zu tragen.

Ebenso ist die Action größtenteils gut inszeniert und liefert Szenen, die einem auch nach dem Abspann im Gedächtnis bleiben. Auch hier ist es manchmal eindeutig dumme Action, etwas, das man von einem Fast and Furious -Film erwarten würde, aber das heißt nicht, dass es nicht unterhält, denn Sisu: Road to Revenge versucht nie, dich davon zu überzeugen, dass es etwas ist, das es nicht ist. Es gibt keine Politik und keine versteckten Absichten, es ist eine einfache Rachegeschichte mit einfachen Handlungssträngen und chaotischen Setpieces. Wenn Sie Actionfilme insgesamt mögen, gibt es hier genug, um einen Blick zu verdienen, auch wenn ihnen etwas von der raffinierten Natur und messerscharfen Präzision der John Wick -Filme fehlt, um nur ein Beispiel dafür zu sein.

Werbung: