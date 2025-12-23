Anaconda (2025)

HQ

Es gibt eine Szene in den ersten zehn Minuten von Anaconda, die mir tatsächlich Hoffnung gemacht hat. Jack Black spielt einen gescheiterten Filmemacher, der nun Hochzeitsvideos "inszeniert" und deprimiert ist, weil er seine Träume nicht verwirklichen konnte. An seinem Geburtstag schenkt ihm sein Kindheitsfreund, gespielt von Paul Rudd, ein Videoband mit einem kurzen, selbstgemachten Horrorfilm, den sie als Teenager auf Video gedreht haben: Es ist billig und schäbig, aber voller Charme und echten guten Absichten.

Die Handlung dieses Meta-Remakes von Anaconda ist, dass dieselbe Freundesgruppe, inzwischen Erwachsene mit langweiligen Leben und meist gescheiterten Karrieren, beschließt, ein Remake von Anaconda "Guerilla-Stil" im Dschungel zu drehen. Es ist eine clevere Idee, aber das Endergebnis fühlt sich an, als würde man den Amateurfilm sehen, den die Figuren als Kinder gedreht haben – aber "wirklich", mit Menschen mittleren Alters und 90 Minuten lang. Es ist nicht mehr charmant, sondern peinlich.

HQ

Anaconda, der Film von 1997 mit Jennifer Lopez, Ice Cube und Jon Voight in den Hauptrollen, wurde aufgrund seiner aufrichtigen B-Movie-Ambitionen zu einem Kultklassiker, aber ehrlich gesagt war er kein besonders gutes Ausgangsmaterial für ein Remake. Sony traf eine kluge Entscheidung, das Remake in einen Film zu verwandeln, in dem Menschen tatsächlich versuchen, ein Remake von Anaconda zu machen... Und ich habe eine echte riesige Anakonda gefunden. Die Umsetzung ist jedoch so schlecht (selbst nach den Maßstäben von Sony Pictures), dass wir das Original irgendwie noch mehr schätzen können.

Werbung:

Jack Black und Paul Rudd liefern hier akzeptable Leistungen ab, aber die Figuren sind so schlecht geschrieben und treffen so viele dumme Entscheidungen, dass sie sich nie wie echte Menschen mit echten Gefühlen anfühlen und eher wie Figuren aus einem Saturday Night Live-Sketch klingen, nur um 90 Minuten verlängert. Am schlimmsten ist, dass sie kaum Chemie zwischen ihnen oder den anderen Gruppenmitgliedern, Steve Zhan und Thandiwe Newton, bestehen, obwohl der Film stark betont auf ihre Freundschaft als Säule des Films, das eine Element ist, das diese Abfolge von Gags trägt.

Der Regisseur, Tom Gormican, hat zuvor The Unbearable Weight of Massive Talent inszeniert, einen lustigen und herzerwärmenden Film über ein Drogenkartell, gespielt von Pedro Pascal, der sich mit Nicolas Cage anfreundet, der sich selbst spielt. Der Film war unterhaltsam und unbeschwert, nichts Besonderes, aber er funktionierte definitiv, weil er wusste, wie man Parodie-Elemente und Pop-Referenzen mit Charakteraufbau und -entwicklung ausbalanciert, sodass wir uns wirklich für sie interessieren.

Anaconda versucht genau dasselbe, scheitert aber völlig, weil die Figuren nicht echt wirken und die Gags nicht lustig sind, was den Film unangenehm macht. Während Anaconda meistens eine Parodie ist (mit manchmal extrem langen Gags), versucht es manchmal auch, dich für die Charaktere interessieren zu lassen. Aber die Mischung funktioniert nie, und der Ton ist inkonsistent: Es ist weder besonders gewalttätig noch schmutzig, aber es ist eindeutig kein Kinderfilm wie Jumanji oder Ghostbusters, also für wen ist das wirklich gedacht?

Werbung:

Anaconda ist keine Parodie auf das Monster-Genre, sondern eine Ausrede dafür, es nicht zu versuchen

Obwohl es anfangs eine kluge Idee war, verschwendet Anaconda auch das ganze "Film im Film"-Konzept: Es dient für einige (sehr wenige) clevere Meta-Gags und einige milde, aber spaßige Schläge gegen Sony und die Hollywood-Branche, aber letztlich ist es eine Ablenkung, um zu verbergen, dass sie keine Ahnung hatten, wie man einen guten und echten Monsterfilm macht.. Ja, die riesige Schlange taucht tatsächlich auf und frisst Menschen, und manchmal wünschte ich, ich würde ein echtes Remake von Anaconda sehen, statt dieser seltsamen und unlustigen Ausrede, um von einem ihrer schlechtesten IPs zu profitieren.

Anaconda (2025) ist ein gescheitertes Experiment für Sony und ein sehr trauriger Versuch, in dieser Weihnachtssaison einen alternativen Blockbuster zu Avatar anzubieten. Sie versuchen, einen schmalen Grat zwischen Slapstick-Parodie und Wohlfühl-Komödie zu balancieren, verfehlen aber auf beiden Seiten: Es ist nicht lustig, nicht rührend, nicht klug und es ist sicherlich kein guter Monsterfilm, wenn man auf diese Dinge steht. Sieh dir das Original an oder lass es: Du wirst nicht viel verpassen, wenn du Anaconda ganz ignorierst.