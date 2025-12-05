Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery

HQ

Knives Out , geht Rian Johnsons Krimi-Saga mit Wake Up Dead Man weiter, mit Daniel Craig als Detective Benoit Blanc sowie einer völlig neuen Besetzung, zu der Glenn Close, Josh Brolin, Mila Kunis, Jeremy Renner, Kerry Washington, Andrew Scott und Cailee Spaeny gehören. Doch es ist der 35-jährige Brite Josh O'Connor aus The Crown, Challengers und The Mastermind, der als wahrer Protagonist des Films glänzt. Tatsächlich taucht Craig erst weit nach der ersten halben Stunde des Films wirklich auf...

Der Regisseur von Looper und Star Wars: The Last Jedi weiß, dass Zuschauer, wenn sie mit einem Whodunnit konfrontiert werden, sich selbst für klüger halten als die Filmemacher, also schwört er jedes Mal, wenn er einen dieser Knives Out -Filme macht, die Dinge zu schütteln und ihnen etwas Unerwartetes zu bieten. In diesem Fall verfolgt er jedoch einen subtileren Ansatz im Vergleich zu den vorherigen Filmen und konzentriert sich mehr auf die Psychologie der Figur und weniger auf eine obskure Handlung.

Ja, er hat alles, was man von einem Knives Out Film erwartet, wie eine Starbesetzung mit exzentrischen Charakteren, viel Humor und unerwarteten Wendungen. Aber keine dieser Wendungen wirkt erzwungen, wie es bei solchen Filmen oft der Fall ist, der Ton ist ernster, und obwohl Craigs Benoit Blanc einige brillante Momente hat, ist seine Rolle eher reduziert und konzentriert sich mehr auf Josh O'Connors Charakter und Entwicklung.

Der Film beginnt mit einem langen Prolog, in dem jede Figur ohne allzu viel Vorgeschichte vorgestellt wird. Es sind viele Informationen und es wirkt etwas überwältigend, aber es lohnt sich (kleinen) Aufwand. Tontechnisch steht Wake Up Dead Man in starkem Gegensatz zum vorherigen Film Glass Onion, der in einer Villa eines Milliardärs spielte und vielleicht zu weit ging, um die Genre-Konventionen zu brechen (indem wir einen gefälschten Krimi in einem echten Mordrätsel erschaffen haben), was uns am Ende etwas erschöpft zurückließ und das Gefühl hatte, vom Regisseur herumgespielt zu werden, Als ob er das Gefühl hätte, zeigen zu müssen, was für ein Genie er ist (und das ist er auch).

Wake Up Dead Man wirft stattdessen all diesen Prunk über Bord und präsentiert einen viel zurückhaltenderen Film, sowohl erzählerisch als auch stilistisch: Wir tauschen das große Glashaus gegen eine kleine neugotische Kirche in einem kleinen Dorf aus, die von einem moralisch korrumpierten Priester geleitet wird, gespielt von Josh Brolin, der die kleine Gruppe von Gemeindemitgliedern manipuliert und radikalisiert, die es immer noch wagen, seine Messen zu besuchen.

Die kleine, graue Kirche und die dunkleren Wälder drumherum sind alle Orte, an denen die Handlung spielt – ein dunkler und stimmungsvoller Look, der in bestimmten klaustrophobischen Szenen manchmal dem visuellen Stil des Horror-Genres nahekommt (Johnson sagte, er habe sich von Coppolas Dracula inspirieren lassen). Meiner Meinung nach passt dieser visuelle Stil, der eher dem herbstlichen Look des ersten Films ähnelt, viel besser zu diesen Filmtypen als die sonnigen Pools und der Luxus von Glass Onion. Weniger ist mehr in jeder Hinsicht, und der Film profitiert von der rätselhaften Atmosphäre, die wunderbar zu den Themen passt, die das Drehbuch behandelt.

Wake Up Dead Man wirkt wie ein selbstbewussterer und reiferer Film, der weniger darauf bedacht ist, schnelle Nervenkitzel aus unmöglichen Wendungen zu liefern und Vertrauen (kein Wortspiel beabsichtigt) in ihre Figuren zu setzen. Natürlich gibt es ein großes Rätsel, das außer Benoit Blanc niemand lösen kann, und wie der Titel schon andeutet, werden während der 144 Minuten einige überraschende Dinge passieren. Die Intrige beruht jedoch nicht ausschließlich auf schockierenden Enthüllungen, und das Tempo der Ermittlungen ist nicht so spannend (mit dem Nachteil, dass Blanc eher wie ein Zeuge als wie ein echter aktiver Ermittler wirkt), sondern das, was Sie auf Ihrem Sitz hält, ist das Verständnis der Beweggründe der Figuren und ihrer psychologischen Entwicklung; Warum verhalten und denken sie so?

Dadurch wirkt dieser Film introspektiver als die anderen, weniger aufregend anzusehen, aber interessanter zum Nachdenken während und nach dem Anschauen. Rian Johnson lässt die Gelegenheit nicht verschwenden, darüber nachzudenken, was das Konzept des Glaubens für verschiedene Menschen bedeutet, denn im Dialog zwischen Blanc und Jud (O'Connors Figur, ein Priester) wird darüber nachgedacht, wie Glaube eine Quelle starker emotionaler Unterstützung und gleichzeitig ein Werkzeug sein kann, um Menschen mit guten oder schlechten Absichten zu manipulieren.

Wake Up Dead Man ist ein weiterer Triumph in der tadellosen Karriere von Rian Johnson. Wahrscheinlich erreicht er nicht die gleichen Höhen wie im ersten Film, der clever, spannend und durchdacht war, schafft es aber, mit einer Prämisse, die nach drei Filmen keinerlei Anzeichen von Erschöpfung zeigt, etwas anderes zu machen. Die Art von Film, die, auch wenn sie einen ein wenig kalt fühlen lässt, einem umso mehr ans Herz wachsen wird, je mehr man darüber nachdenkt und je öfter man ihn erneut anschaut, was man ab dem 12. Dezember auf Netflix machen kann.