Bugonia , Yorgos Lanthimos' teuerster Film und seine vierte Zusammenarbeit mit Emma Stone, wird vielleicht nicht als einer seiner Klassiker oder zumindest als originellere Werke in Erinnerung bleiben, da es sich um ein Remake des koreanischen Films Save the Green Planet! von Jang Jun-hwan aus dem Jahr 2003 handelt, der der gleichen Handlung ziemlich genau folgt. Das heißt aber nicht, dass der Film für Lanthimos und Drehbuchautor Will Tracy (von anderen brutalen High-Class-Satiren wie The Menu oder Succession ) ohne Verdienst ist, denn sie nehmen geschickt die surreale Prämisse und platzieren sie in der sofort erkennbaren Welt der Verschwörungstheoretiker, Leugner, Flacherdler und anderer Spinner, die unerklärlicherweise immer lauter zu werden scheinen.

Die Handlung folgt dem CEO eines großen Pharmaunternehmens, gespielt von Emma Stone, die von einem Mann und seiner Cousine entführt wird, die davon besessen sind, dass sie in Wirklichkeit ein Außerirdischer aus der Andromeda-Galaxie ist. Ohne das große Ensemble aus anderen Filmen wie Lobster oder Kinds of Kindness wird Bugonia durch zwei außergewöhnliche Hauptdarsteller von Stone und Jesse Plemons aufgewertet (der arme Plemons, nach anderen unfreundlichen Rollen in Civil War und Breaking Bad wieder als Hinterwäldler/Dummkopf/buchstäblicher Nazi typisiert), beide strahlen trotz ihrer unangenehmen Rollen, die den Film faszinierend machen, eine Mischung aus Verzweiflung und Empathie aus.

Neben ein paar Oscar-würdigen Auftritten wird Aidan Delbis, ein Schauspieler im Autismus-Spektrum, der den Cousin des Entführers spielt, zum Durchbruch des Films, und obwohl er eine relativ unbedeutende Figur ist, verkörpert er besser als jeder andere die Auswirkungen der existenzialistischen Krise, die dieser Film, obwohl er oft brutal komisch und bösartig unterhaltsam ist, verursachen kann.

Genau wie die paranoiden Leute, die glauben, dass hinter allem eine verborgene Wahrheit steckt, ist Bugonia ein Film des Kontrasts. Es ist ein wunderschöner Film, gedreht in VistaVision mit einem schmalen 4:3-Bild und bodennahen Aufnahmen, die die Angst vor der Entführung und die psychische Instabilität der Figuren verstärken, aber er dämpft nicht die warmen Farben der gemütlichen Ranch und die schönen Ausblicke auf die Bienenstöcke, die Plemons' Figur hat. Alles trägt zum Aufeinanderprallen der Gefühle bei, das der Film vermittelt, in dem die manchmal lustigsten Szenen auch die spannendsten und verstörendsten sind. Es wird dich zum Lachen bringen, zuerst wegen der Absurdität der Situation, und dann wegen der Absurdität der Gesellschaft im Allgemeinen, bis hin zu seinem nihilistischen, aber schockierend kathartischen Ende.

Vielleicht ist der Schlüsselaspekt, der Bugonia so effektiv macht, dass die Charaktere zwar ausgesprochen grenzwertig sind, wie man es von Lanthimos erwartet, aber glaubwürdiger wirken als andere allegorische Satiren wie Poor Things und offener für Interpretationen. Stones Charakter könnte Ihr Chef oder der CEO Ihres Unternehmens sein, der Ihnen sagt, dass es in Ordnung ist, um 17:30 Uhr zu gehen und keine Überstunden zu machen, aber "es liegt auf Ihrem Gewissen", und der glaubt, dass Ihre Quote wichtiger ist als Ihre eigene Gesundheit; und Plemons' Figur könnte dein höflicher Nachbar sein, der wegen allem paranoid ist, und später bist du schockiert, wenn du ihn in den Nachrichten siehst, wie psychisch krank er wirklich war, aber niemand kümmerte sich darum.

In dieser Hinsicht hätte der Film jeden von ihnen auf eine schurkische oder (eher für Plemons und seine lächerlichen Theorien) auf herablassende Weise darstellen können. Stattdessen stellt Lanthimos sicher, dass du dich auf keine Seite von irgendjemandem stellst, außer vielleicht mit der nihilistischen Sichtweise, die sich aus der Erkenntnis ergibt, dass der einzige Widerstand gegen die moderne kapitalistische Gesellschaft darin besteht, entweder dein Schicksal als Arbeitsbiene zu akzeptieren... oder dem Wahnsinn zu erliegen.

Mit Bugonia macht sich Yorgos Lanthimos über den Aufstieg von Negationisten und Flacherdlern lustig, aber auch über die seelenlosen Konzerne und Industrien, die uns entmenschlichen. Er zeichnet ein sehr pessimistisches Bild von unserer Gesellschaft, eines, das keine allegorischen Bilder oder dystopischen Realitäten braucht, um es zu erkennen. Aber trotz dessen, wie verstörend einige Szenen sind und wie pessimistisch es sich insgesamt anfühlt, werden Sie viel Spaß beim Anschauen von Bugonia haben (und, nicht weniger wichtig, von drei außergewöhnlichen Darbietungen begeistert sein). Man verlässt das Theater vielleicht ein wenig und verliert ein wenig den Glauben an die Menschlichkeit, aber man wird sicherlich viel auf dem Weg dorthin lachen.