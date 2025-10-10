Manchmal kann man nicht anders, als beeindruckt zu sein, wie unternehmungslustig manche Menschen wirklich sind, denn es hat etwas wunderbar Verrücktes, sich für einen Horrorfilm mit einem Hund in der Hauptrolle zu entscheiden. Dies steht in krassem Gegensatz zu einem sonst oft stagnierenden Genre, in dem alte Ideen recycelt und immer wieder aufgewärmt werden. Ein stetiger Strom von seelenlosen, leicht verdaulichen Geschichten, bei denen es oft mehr darum geht, schnelles Geld zu machen, als den Zuschauer zu fesseln und herauszufordern.

Denn genau das schafft Good Boy. Auf dem Papier ist es offensichtlich ein scheinbar charmantes Gimmick und nicht viel mehr. Aber die Schöpfer, angeführt von Ben Leonberg, schaffen es, so viel mehr zu liefern. In Good Boy finden wir eine Geschichte voller Melancholie und Persönlichkeit, gespickt mit einigen Schauern und unheimlichen Momenten, die ganz aus der Perspektive des Hundes Indy und ohne wirkliche Dialoge erzählt wird. Mit anderen Worten, es gibt hier keine schlecht computeranimierten sprechenden Hunde.

Good Boy versucht auch nicht, das Rad neu zu erfinden. Der Film ist im Grunde nur eine einfache Geschichte über einen Mann, seinen Hund und ein Spukhaus auf dem Land, in dem ein dunkles Wesen lebt. Wir folgen Todd, einem jungen Mann mit einer Form von chronischer Lungenkrankheit, der das alte Haus seines Großvaters geerbt hat, in dem es angeblich spukt. Die Schwester von Todd möchte ihn daran erinnern und ruft ihn besorgt an, um nach seinem Gesundheitszustand zu sehen.

Todd seinerseits tut das alles als Unsinn ab, wie es wahrscheinlich jeder andere normale Mensch tun würde. Doch mit der Verschlimmerung seiner Krankheit wird auch die Dunkelheit im Haus spürbarer und aktiver. Indy verhält sich wie jeder andere treue Hund: Er folgt jeder Bewegung seines Besitzers und jammert ängstlich über seinen tiefen Husten und seinen sich verschlechternden Gesundheitszustand. Aber mehr als alles andere spürt Indy das bösartige Wesen, das im Haus lauert, zwischen den Schatten kriecht, aus der Stille beobachtet und in Träume eindringt.

Und um ehrlich zu sein, vom ersten Moment an, nur wenige Minuten nach Beginn des Films, wenn Indy anfängt, Dinge zu hören und zu sehen, scheinbar ins Leere starrend, bekommt man als Tierbesitzer ein ungutes Gefühl im Bauch. Es ist ein Phänomen, das vermutlich jeder Hunde- oder Katzenbesitzer schon einmal erlebt hat, wenn die Fellnase blind in eine Ecke oder auf eine scheinbar leere Tür starrt und man sich fragt: Was sieht der eigentlich? Das wird hier von den Filmemachern unglaublich effektiv genutzt, um wirklich unangenehme Szenen zu schaffen, die unter die Haut gehen.

Kombiniert wird dies mit einer einfachen, aber effektiven Kameraführung, einem straffen und zurückhaltenden Drehbuch und einer spärlichen, aber äußerst effektiven Musik, die den Szenen mit stimmungsaufhellenden, einfachen Tönen einen goldenen Touch verleiht. Sie haben großartige Arbeit geleistet, indem sie ständig so viele Menschen wie möglich ausgeblendet haben, und sie arbeiten ständig daran, uns die Welt aus der Perspektive von Indy zu zeigen. Dort, wo vieles unscharf ist oder wo wir nur Teile der Dinge sehen dürfen, und selten das ganze Bild.

Indy, gespielt von dem gleichnamigen Nova Scotia Duck Tolling Retriever, ist verständlicherweise das Highlight von Good Boy und steht für das, was (wahrscheinlich) die beste Hundeschauspielerei aller Zeiten ist, wenn das überhaupt ein Ding ist? Aber alle Reaktionen fühlen sich sehr natürlich an, und die Tatsache, dass genau null CGI für den Hund verwendet wurde, ist gelinde gesagt beeindruckend. Seine Präsenz hebt den ansonsten ziemlich banalen "Spukhaus"-Film auf und verleiht ihm eine Wendung und verwandelt ihn in etwas völlig Einzigartiges. Die Geschichte weist auch deutliche Parallelen zwischen den übernatürlichen Elementen im Haus und der Unvermeidlichkeit der chronischen Krankheit von Todd auf, die zu einer Art Metapher für den Versuch wird, mit etwas umzugehen, das außerhalb der eigenen Kontrolle liegt.

Aus der Perspektive von Indy wird es noch herzzerreißender, als er gezwungen ist, relativ hilflos zuzusehen, wie es seinem geliebten Besitzer immer schlechter geht. Vor allem gegen Ende gibt es einige Szenen, die einen als Tierbesitzer hart in die Magengrube treffen, die stark mit den Emotionen spielen und die Endgültigkeit, gezwungen zu sein, weiterzumachen. Es ist ein durchweg brillantes Stück Handwerkskunst, mit einer knappen Laufzeit von nur 75 Minuten, die sich auf die wichtigsten Aspekte konzentriert und nicht viel mehr. In der Tat bleibt vieles offen, aber Details können für diejenigen gefunden werden, die sich dafür entscheiden, den Hintergrund genauer zu studieren. Damit werden einige Lücken gefüllt, aber bei weitem nicht alles.

Ob das etwas Positives ist oder nicht, hängt weitgehend von Ihnen als Zuschauer ab. Wenn Sie es schätzen, eine Geschichte in ihrer Gesamtheit auf dem Silbertablett serviert zu bekommen, dann ist Good Boy nichts für Sie. Ebenso kann sich der Film trotz seiner relativ kurzen Laufzeit langsam anfühlen, was vor allem daran liegt, wie stark die Produktion auf stummes Storytelling setzt. Aber letztendlich zeigt Leonberg mit Good Boy, dass er ein Auge für Details und Storytelling hat, sowie einen klaren Hang zum Experimentellen. Wir können nur hoffen, dass er auch in Zukunft den gleichen Weg weitergeht, denn Good Boy ist definitiv einer der originellsten und herzzerreißendsten Horrorfilme seit langem. Es ist straff, intelligent und wahnsinnig charmant.