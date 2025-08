HQ

Me Time, The Ridiculous 6, Happy Gilmore 2, Coming 2 America, You People, Murder Mystery, You're Cordially Invited, Red One, The Union, Incoming, Unfrosted, Night School... Die Anzahl der Streaming-exklusiven Komödien, die in den letzten Jahren mit großen, bekannten Komödien vollgestopft sind, die gleichzeitig über alle Vernunft hinaus langweilig sind, ist fast absurd. Es scheint ein unbestreitbarer Fluch auf Direct-to-Streaming-Filmen im Allgemeinen und Komödien/Actionkomödien im Besonderen zu liegen, da 99% von allem, was in diesem Genre veröffentlicht wird, völliger Müll ist. Dies gilt auch für den großen Sommerfilm von Prime Video The Pickup.

The Pickup wird von dem Mann hinter Ride Along und Barbershop inszeniert und erzählt die Geschichte von zwei Wachleuten, deren gepanzerter Sicherheitstransport von einer sehr schönen Jungfrau entführt wird, deren Plan es ist, das Fahrzeug zu nehmen, es in ein Casino in Atlantic City zu fahren und einmal in ihrem Tresor, Stehlen Sie 60 Millionen Dollar, bevor irgendjemand weiß, was passiert. Die Hauptrollen spielt das undynamische Duo Eddie Murphy (Russell) und Pete Davidson (Travis), und natürlich beginnt der Film damit, dass sie sich nicht mögen und nicht zusammenarbeiten wollen, aber auf dem Weg dorthin lernen, die Unterschiede des anderen zu mögen. Murphy spielt den erfahrenen, ergrauten Veteranen, der die Idee hasst, mit dem jungen Emporkömmling Travis zusammengebracht zu werden, dessen Unsicherheit und Bedürfnis nach Bestätigung ihn ständig in Schwierigkeiten bringen.

The Pickup ist die Art von Film, die jeder in der stressigen Mittagspause auf eine Serviette hätte schreiben können. Sicherheitsleute, gepanzerte Lastwagen, Bösewichte, Verfolgungsjagden, ein paar zufällige Witze und Humorversuche, ein schöner Bösewicht, der einen der Wachen verführt hat, eine ängstliche Frau zu Hause und ein bevorstehender großer Raubüberfall, bei dem alle zusammenarbeiten müssen, um zu überleben. Es hat man alles schon einmal gesehen, es ist alles schon einmal gemacht worden, und es wird hier nicht daran gedacht, etwas zu tun, das sich einzigartig, unvorhersehbar oder frisch anfühlt, da es stattdessen genau in die Fußstapfen jeder anderen Komödie genau der gleichen Art tritt.

In seinen jüngeren Jahren (48 Hrs., Beverly Hills Cop, The Golden Child ) hätte Murphy genug Energie hineinstecken und stilvoll Unsinn rüberbringen können, um zumindest einige der Szenen wirklich lustig zu machen, aber er hat nicht mehr den Humor in sich. Murphy ist, wie Adam Sandler, jetzt alt, müde und sogar traurig, ihm zuzusehen. Es gibt keine Energie und kein Verlangen, wirklich zu unterhalten, was Szene für Szene zutage tritt, da er seine Zeilen meist nur mit null Enthusiasmus und Einfühlungsvermögen liest und auf seinen fetten Gehaltsscheck wartet.

Ein kleines Studio, eine Nebelmaschine und ein Greenscreen sowie Menschen, die oft (und bereitwillig) die Kinnlade aufreißen. Das ist das Rezept für diese Komödie.

Davidson schließt sich der Besetzung an und gibt sich im Gegensatz zu Murphy wirklich alle Mühe, lustig zu sein, aber stattdessen bekommt er nicht wirklich die Chance, seine patentierte erfolgreiche Gonzo-Komödie zu nutzen, da er auf das typische Streaming-Stil, unlustiges Gefasel verwiesen wird, das seit so vielen Jahren so viel durchdringt. Es gibt keine Kante, keinen Witz, keine Originalität und nichts, was mich als Zuschauer dazu bringt, es bis zum Ende sehen zu wollen. The Pickup wird somit in den gleichen Mülleimer verbannt wie alles andere, was ich zu Beginn dieser Rezension erwähnt habe.