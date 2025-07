HQ

Frank Drebin Jr. (Liam Neeson) tritt in große Fußstapfen. Nicht nur, dass die Zukunft von Police Squad an einem seidenen Faden hängt und die Welt von einem machthungrigen Unternehmer bedroht wird, sondern er muss auch Leslie Nielsens Lach-ein-Minute-Trilogie, den Naked Gun -Filmen, gerecht werden! Mit der Hilfe von Pamela Anderson und seinen weniger tollpatschigen Polizeifreunden versucht Drebin Jr., seinen Weg zurück in die gute alte Parodie-Ära zu finden und sich mit anderen Komödienfilmen zu messen, die es verlernt haben, Spaß zu haben...

Es muss für die Filmemacher, einschließlich des Produzenten Seth MacFarlane, keine leichte Aufgabe gewesen sein, in einer Welt, die sich bereits wie eine Parodie auf sich selbst anfühlt, zum Parodie-Genre zurückzukehren. Das Parodie-Genre starb auch effektiv nach schrecklichen Flops wie Epic Movie oder Meet the Spartans, aber nachdem ich das "Legacy-Sequel" (oder ein "Requel"?) gesehen hatte. The Naked Gun, vielleicht gibt es doch noch etwas Hoffnung für das Genre. Zu verdanken ist dies einem hervorragenden Neeson, der die Essenz von Drebin in Form seines tollpatschigen, aber überraschend kompetenten Nachwuchses einfängt. Neeson besitzt diesen ernsten Ton, der es ihm erlaubt, genauso mühelos lustig zu sein, wie es der legendäre Nielsen zu seiner Zeit war. Anderson ist auch die Femme fatale des Films, auch wenn sie nicht gerade Priscilla Presley ist.

Der Film selbst macht auch Spaß. Nicht annähernd so meisterhaft wie das Original von 1988, aber dennoch unterhaltsam. Bei dem Versuch, teilweise seinen eigenen Weg zu gehen, werden bestimmte obligatorische Naked Gun Traditionen geopfert, wie das Eröffnungsintro des Polizeiautos, die Gadget-Szene und der Anblick, wie Nordberg wie eine Stoffpuppe herumgeworfen wird (Nordbergs Sohn ist etwa drei Sekunden lang zu sehen). Aber man kann auf jeden Fall mit wunderbar schlechten Wortspielen, Drebins rücksichtslosem Fahren und einem romantischen Wochenende rechnen, das völlig aus den Fugen gerät. Das neue The Naked Gun ist so viel Naked Gun, wie es im engeren Reboot-Rahmen sein kann, wo der Kontrast zwischen modernen Actionfilmen mit Hans Zimmers donnernder Musik und lächerlicher Looney Toons -Logik auf eigentümlich komische Weise durchbricht.

Liam Neeson glänzt als Drebin Jr., auch wenn nicht alle Witze das tun...

Es gibt einige komische Perlen im wahren Naked Gun Geist, von denen einige bereits in Trailern enthüllt wurden und von denen einige etwas genial sind. Es gibt jedoch auch einige langwierige Family Guy -artige Gags, auf die man einfach wartet, um zu enden, und seltsamerweise fehlt einigen Witzen eine Pointe. Nicht alle Witze landen hier, und manchmal hört man im Hintergrund Grillen zwitschern. Gleichzeitig kann man nicht anders, als die Hingabe in bestimmten Possen zu respektieren, zu denen ein Dreier mit einem Schneemann gehört... Die Balance zwischen gelungenen und misslungenen Witzen erinnert an die Unebenheiten des dritten Films, 33⅓ The Final Insult, aber die neue Version schafft es trotzdem, frisch und herrlich albern zu bleiben, wenn auch nicht so elegant und durchdacht wie ihre Vorgänger.

Am meisten enttäuscht bin ich von dem "großen Ereignis" im letzten Akt. Ich beziehe mich hier zum Beispiel auf das Baseballspiel mit der Königin von England als Gast und die Oscars mit explosiven Folgen in den älteren Naked Gun Filmen, die einige der größten Lacher hervorriefen. In diesem Film wird ein MMA-Match zum entscheidenden Finale, aber er wird seinem Potenzial nicht gerecht, weil ich hier nicht ein einziges Mal gelacht habe. Wäre es zu viel verlangt gewesen, Neeson im Ring kämpfen zu sehen? Vielleicht ein kleines Detail, aber wenn Sie ein Fan sind, stechen solche Details hervor. Zumindest die anschließende Slapstick-Verfolgungsjagd ist umso alberner und lustiger.

Mit anderen Worten, das neue The Naked Gun ist ebenso witzig wie unbeholfen, aber es hält immer noch stand, wenn Sie bereit sind, eine "aktualisiertere" Version eines geliebten Klassikers zu akzeptieren (und wenn Sie Ihr Gehirn einen Gang runterschalten). Natürlich kann es nicht ganz mit dem Klassiker von 1988 mithalten und es fehlt etwas von der Magie von David Zucker, aber dank Neeson ist es kein schlechter Weg, den Sommer ausklingen zu lassen.

