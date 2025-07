The Bad Guys 2

HQ

The Bad Guys sind zurück in einer Fortsetzung, die alles verstärkt, was das Publikum am ersten Teil geliebt hat, ohne seinen Charme zu verlieren. Der erste Film, der 2022 in die Kinos kam, bestätigte einen Aufwärtstrend für DreamWorks, der auf einige Jahre mittelmäßiger Veröffentlichungen und Franchises zurückzuführen ist, die nicht wirklich Fuß gefasst haben, wie The Boss Baby oder The Croods.

Im selben Jahr kam der von der Kritik geliebte Puss in Boots: The Last Wish auch in die Kinos. Obwohl The Bad Guys nicht die gleiche breite Anerkennung von der Kritik erhielten - vielleicht aufgrund einer frivoleren Prämisse und eines kindischen Aussehens -, verband es immer noch ein großes und kleines Publikum als unverhohlene Parodie auf die Ocean's Eleven -Filme, die Quintessenz des modernen Heist-Movies, mit einer angemessenen Menge an Popkultur-Referenzen, liebenswerten Charakteren, und ein stilvoller und energischer animierter Stil.

In ihrem zweiten Abenteuer kämpft die Bande ehemaliger Krimineller, die sich zu guten Jungs umerarbeitet haben, darum, ihren Lebensunterhalt zu verdienen, da die Gesellschaft nicht so aufgeschlossen ist, wie sie es sich erhofft hatten, und nicht bereit ist, ihnen eine zweite Chance zu geben. Natürlich wird der Gedanke angesprochen, zu ihren kriminellen Wurzeln zurückzukehren, aber nur sehr kurz, da der Film nicht vergisst, richtet er sich in erster Linie an Kinder und lässt wenig Raum für moralische Zweideutigkeiten.

Das sind vielleicht die schwierigsten Gewässer, durch die sich dieses ganze Franchise (das sich an Kinder richtet, aber Kriminelle in der Hauptrolle hat) navigieren muss, da sie realistisch gesehen nicht zu weit in diese sehr interessanten Ideen über das Versagen des Wirtschaftssystems eindringen könnten, ohne bei wütenden Eltern Empörung über einen Cartoon hervorzurufen, der ihren Kindern anarchistische Ideen einflößt. Stattdessen gehen sie auf Nummer sicher und entscheiden sich dafür, so viele Ähnlichkeiten wie möglich mit dem echten Wort zu reduzieren (man merkt, dass sie zu einem bestimmten Zeitpunkt eine Parodie auf Elon Musk geplant hatten, es aber am Ende so stark verwischen, dass es enttäuschend vage wird) und konzentrieren sich auf den reinen, harmlosen Spaß mit riesigen Verfolgungsjagden und Actionszenen.

Wie im ersten Film ist die beste Qualität von The Bad Guys 2 die Besetzung der Charaktere mit unverwechselbaren Charakteren und gut entwickelten Persönlichkeiten. Bei so vielen von ihnen und einer begrenzten Laufzeit bekommen nur wenige von ihnen einen soliden Erzählbogen, aber die, die es nicht noch tun, bekommen mindestens ein oder zwei lustige Momente im Rampenlicht, so dass sich keiner verschwendet anfühlt und jeder einzelne sich für die Band und damit für den Film essentiell anfühlt. Die Freundschaft und Loyalität des Protagonistenquintetts ist am Ende die Lektion, die sie dem jüngeren Publikum vermitteln wollen: Mit Teamwork und Loyalität kann man sich allen Widrigkeiten stellen.

Es überrascht vielleicht nicht, dass DreamWorks auf ein anderes beliebtes Film-Franchise zurückgreift, das ursprünglich auf Kriminellen basiert, die zu "guten Jungs" werden, Fast and Furious. In mehr als einer Hinsicht, aber vor allem darüber, wie eine Gruppe extrem talentierter Individuen ihre Fähigkeiten für das Gute einsetzen kann, anstatt zu stehlen: im Kampf gegen eine schlimmere Gruppe von Kriminellen. Diesmal stehen sie einer rein weiblichen Gang mit Danielle Brooks, Maria Bakalova und Natasha Lyonne gegenüber (die sich der Starbesetzung anschließen, zu der auch Sam Rockwell, Marc Maron, Craig Robinson, Anthony Ramos, Awkwafina und Zazie Beetz gehören), mit einem verrückten Plan, der sich in einem dritten Akt entfaltet, der, wie ich zugeben muss, mich umgehauen hat. Einige meiner Lieblings-Actionszenen des Jahres aus einem Film, der nicht Mission: Impossible heißt, könnten hier sein, einschließlich eines Weltraumraubs, der Tom Cruise neidisch machen würde.

Die charismatischen Charaktere und die Cleverness der Handlung werden durch den animierten Stil mit vielen Tricks und visuellen Gags, die die Tierkörper der Darsteller (die Snake und die Tarantula sind meine Favoriten) und die enthusiastische Regie und den agilen Schnitt gut nutzen, auf die Spitze getrieben. All das macht The Bad Guys 2 zu einer großartigen Fortsetzung: Es ist nicht der transzendentalste Animationsfilm des Jahres, und es fehlt ihm vielleicht der Schockfaktor des ersten Films, aber er ist genauso lustig und unterhaltsam. Ein dritter Film wird sicherlich kommen, und er wird begrüßt werden.

