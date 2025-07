HQ

Eines der Dinge, die die 80er Jahre zu einer so epischen Zeit für das Filmemachen machten, war, dass Filme einfach nur Spaß machen und erfolgreich sein konnten. Heutzutage herrscht oft die Vorstellung, dass ein Film mehr sein muss, eine ehrliche und klare Botschaft vermitteln muss und ansonsten eine künstlerische Meisterleistung ist. Aus diesem Grund neigen wir dazu, nicht so viele wirklich gute, alberne und einfache Actionfilme zu sehen, aber zum Glück hat das Amazon MGM Studios nicht davon abgehalten, Heads of State zu machen.

Dieser Film ist der Inbegriff von dummer und alberner Action. Ich gehe nie so weit oder sei so kühn zu sagen, dass dies in einer Reihe mit modernen Action-Zeltstangen wie Mission: Impossible und Dune stehen wird, aber es hat Erfolg an Stellen, an denen diese Epen es nicht tun, nämlich in der Tatsache, dass es einen begrenzten Teil Ihrer Zeit erfordert und sich nicht als etwas anderes als alberne und unterhaltsame Action tarnt.

Die Idee ist, dass Idris Elba und John Cena den britischen Premierminister bzw. den US-Präsidenten spielen, zwei Personen, die sich nicht auf Augenhöhe sehen. Der Präsident von Cena ist ein ehemaliger Filmstar, ein wahrer Johnny Cage, während Elba einen glaubwürdigeren und langlebigeren Politiker bietet, und diese beiden polarisierenden Gremien sind gezwungen, trotz ihrer Differenzen zusammenzuarbeiten, nachdem sie von internationalen Terroristen ins Visier genommen wurden. Die wahre Motivation wird erst im letzten Akt wirklich enthüllt, aber sagen wir einfach, dass jemand versucht, die beiden zu ermorden, indem er Air Force One abschießt, um sie als Märtyrer und als Grund für den Sturz der NATO zu benutzen.

Es ist eine Handlung, die so satirisch und gleichzeitig irgendwie glaubwürdig ist, wie man es heute nur bekommen kann. Es ist eine alberne und sehr auf die Nase gesetzte Herangehensweise an die moderne Geopolitik, eine, die nicht viel Nachdenken erfordert, aber gerade genug Tiefe bietet, um die wichtigen beweglichen Teile zu verstehen. Es ist das perfekte Gremium, um die Action-Versatzstücke zu unterstützen, die sich um das Führungsduo drehen, das sich vom feindlichen belarussischen Territorium zum bevorstehenden NATO-Treffen auf den Weg macht, um den Endplan des großen Architekten zu stoppen.

Es gibt zusätzliche Elemente, die hinzugefügt werden müssen, darunter Priyanka Chopra Jonas' geschickte MI6-Agentin, Jack Quaids verrückter CIA-Agent und Paddy Considines russischer Waffenhändler, Personen, die der Handlung ein wenig mehr Abwechslung verleihen und es der Handlung ermöglichen, weiter zu gedeihen und im Mittelpunkt zu stehen.

Und wenn wir schon bei der Action sind, ist dies vielleicht der Punkt, an dem Heads of State am meisten gedeiht, indem es auffällige und einprägsame Sequenzen serviert, die zwar kaum glaubwürdig sind, aber Spaß machen und Spaß machen. Sie erinnern ein wenig an die Actionszenen aus einem Michael-Bay-Film, wo er kaum so fein choreografiert ist wie ein John Wick Film, und auch nicht so spektakulär wie Mission: Impossible, aber sie halten einen bei der Stange und freuen sich auf den nächsten explosiven Moment.

Vergessen wir auch nicht den Humor. Actionfilme neigen dazu, vom Komödienstil Marvel gebissen zu werden, der die Emotionen eines Films untergräbt, aber Heads of State schafft es, dies größtenteils durch ein sehr charismatisches Hauptdarstellerduo zu überwinden, das mühelos zusammenarbeitet. Die Kameradschaft und die Art und Weise, wie Elba und Cena in The Suicide Squad aneinander abprallten, wird hier beibehalten und liefert Momente, die urkomisch, witzig und lustig sind - etwas, das besonders durch Quaids kurzen Auftritt ergänzt wird.

Sicher, die Dialoge und der Humor können kitschig sein und man könnte argumentieren, dass das Tempo vielleicht einen Tick zu schnell ist, da es sich anfühlt, als ob der Film manchmal in einem halsbrecherischen Tempo voranschreitet und wenig Raum für ehrliche Emotionen lässt, um sich entfalten zu können. Aber davon abgesehen passt es zum Thema und zur Rechnung, und der Einsatz von kreativem Schnitt, Kamerawinkeln und Filmtechniken ermöglicht es Heads of State, ständig Ihre Aufmerksamkeit zu behalten, auch wenn Paddy Considines russischer Akzent Sie dazu bringt, die Stummschalttaste zu drücken, wenn er spricht...

Lange Rede, kurzer Sinn, Heads of State ist ein überraschend unterhaltsamer und unterhaltsamer Actionstreifen. Er macht sich nie auf den Weg und versucht auch nicht, mehr als ein alberner und alberner explosiver Spaß zu sein, aber das ist es auch, was es zu einem solchen Knaller macht, ihm zwei Stunden lang zu folgen. Es ist ein perfektes Beispiel für dumme Action, die gut gemacht ist, und wenn Sie auf der Suche nach etwas sind, das Sie am Wochenende sehen können, ist dies sicherlich eine unterhaltsame Art, zwei Stunden zu verbringen.