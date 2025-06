HQ

Seit seinem großen Verlust in der Formel 1 hat der Einzelgänger Sonny Hayes (Brad Pitt) das Gefühl, dass sein Leben Richtung und Bedeutung verloren hat, bis ein alter Freund (Javier Bardem) Hayes zurück in die Formel-1-Szene lockt, um den Rennstall vorExpensify dem Ausverkauf zu retten. Das erweist sich als keine leichte Aufgabe, wenn man bedenkt, wie sehr Hayes' selbstbewusste Persönlichkeit mit dem Rest des Teams kollidiert, insbesondere mit dem großspurigen Jungen (Damson Idris), der vor allem von Ruhm und Geld träumt. Aber gemeinsam können sie Großes erreichen, solange sie lernen, zusammenzuarbeiten.

Der F1 -Film ist eine klassische Sportgeschichte, die als Formel-1-Werbung getarnt ist, oder umgekehrt, je nachdem, wie zynisch man ist. Für jemanden, der noch nie eine einzige Minute dieses rasanten Motorsports gesehen hat, spielte es keine große Rolle, dass der Film so eindeutig von der Formel 1 besessen war. Ich gehöre zu den Menschen, die meistens schnauben, wenn meine Arbeitskollegen in der Mittagspause anfangen, über das Rennen am Wochenende zu sprechen, also passte für mich die klischeehafte Geschichte gut zur Formel-1-Werbung und bot einen wahnsinnig unterhaltsamen Einblick in etwas, mit dem ich noch nie eine einzige Minute verbracht habe. Mit anderen Worten, der F1 Film schafft es, diesen Motorsport mit technischer Präzision in ein leicht verdauliches und wahnsinnig unterhaltsames Filmerlebnis zu verwandeln.

Ehrgeiziger Youngster gegen Macho-Urgestein: Wer wird sich durchsetzen?

Joseph Kosinski ist ein versierter technischer Regisseur, was er zuletzt in derTop Gun unvergleichlichen Fortsetzung bewiesen hat, und dieser intensiv verschwitzte "Sit in the Driver's Seat"-Stil findet sich auch hier, wo alle möglichen Kamerawinkel – vor allem von den Autos selbst – eine fast gladiatorische Kampfarena mit funkelnden Gummireifen und ständigen Boxenstopps malen. Das donnernde audiovisuelle Erlebnis, mitten im Grand Prix zu sein, ist die große Attraktion des Films und es ist eine Freude, ihn anzusehen, am besten auf einer IMAX-Leinwand. Hans Zimmer trägt mit seinem elektronisch pulsierenden Soundtrack auch dazu bei, Spannung aufzubauen, auch wenn die Musik nicht wirklich heraussticht.

Werbung:

Das Drama, das sich außerhalb des Fahrersitzes abspielt, ist dagegen nicht ganz so dynamisch. Es ist nicht ganz so geskriptet wie Ford v Ferrari oder Rush, wo sich ein Großteil der Dialoge anfühlt, als wären sie geschrieben worden, um in Trailer implementiert zu werden, und das Drama zwischen den Teammitgliedern so "nach Zahlen" ist, wie es nur sein kann. Gleichzeitig ist die Erzählung unglaublich straff und gut geschnitten, so dass man schnell über ihre Mängel hinweggeht, wobei das schnelle Tempo zum Adrenalin auf der Rennstrecke passt. Es hilft auch, dass Pitt als gequälter Veteran charismatisch ist und Kerry Condons feuriger Charme sofort ansteckend ist. Der Film ist zwei Stunden und 35 Minuten lang, aber man spürt nie, wie die Zeit vergeht, sie vergeht wie im Flug.

Es spielt keine Rolle, dass die Sportkommentatoren des Films einem Anfänger wie mir alles zu viel erklären, und es ist leicht, bestimmte lächerliche Elemente zu verzeihen (wie sehr darf der Protagonist des Films tatsächlich die Regeln des Sports manipulieren?) dank des klassischen Hollywood-Charmes, den der Film ausstrahlt. Dies ist ein bombastischer, melodiöser und wahnsinnig unterhaltsamer Publikumsliebling mit beeindruckenden Actionsequenzen; Es ist ein gut gebauter Motor der alten Schule, der alle Kriterien erfüllt, die ein typischer Sportfilm haben sollte, aber dies gut macht und die Ziellinie mit Selbstvertrauen und Bravour überquert.

HQ

Werbung: