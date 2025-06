HQ

Es sind also 28 Jahre vergangen, seit ein tollwütiges Virus das Vereinigte Königreich verwüstet hat... Und 23 Jahre ist es her, dass We Film die Zuschauer zum ersten Mal mit einem der grausamsten Zombiefilme aller Zeiten bekannt gemacht hat. Danny Boyle und Alex Garland haben sich erneut zusammengetan, um eine brandneue Geschichte zu erzählen, die auf den verlassenen britischen Inseln spielt. Diesmal folgen wir einem zwölfjährigen Jungen und seiner Reise mit seinem Vater (Aaron Taylor-Johnson) zum Festland, einer Quarantänezone, in der die lebenden Toten zu etwas viel Schlimmerem mutiert sind...

Ich beginne damit, zu sagen, dass es in den ersten fünf Minuten nicht sehr gut angefangen hat. Die Eröffnungsszene ist unerwartet schlaff und schlecht durchdacht. Aber sobald wir in der Zeit vorspulen, fühlt es sich an, als wären die Zuschauer wieder zu Hause, und die Etablierung der isolierten Gemeinschaft auf den britischen Inseln fühlt sich realistisch an und der Schnitt fühlt sich auf genau die richtige Art und Weise übermütig und fiebrig an. Dies ist nur der Anfang einer gewalttätigen und bizarren Reise in das Herz des Festlandes, auf der unser Protagonist nicht nur lernt, die schlimmsten albtraumhaften Kreaturen zu überleben, die man sich vorstellen kann, sondern auch Dinge über sich selbst und seinen Vater lernt, die seine gesamte Zukunft in Bewegung setzen.

Erwarten Sie viele Szenen, in denen Pfeile die Kehlen von Zombies durchbohren...

28 Years Later ist nicht besonders beängstigend. Es ist eine eigenartige Fortsetzung, die nicht so sehr daran interessiert ist, den klaustrophobischen Horror des Originals einzufangen, sondern mehr daran interessiert ist, die Serie in eine neue Richtung zu führen, was ich wirklich genossen habe. Im Kern ist der Film eine traurige Coming-of-Age-Geschichte über den Ausbruch aus unbequemen Zwängen und den Mut, seinen eigenen Weg zu gehen - einen Weg, der zufällig von fiesen Zombies verschiedener Art gesäumt ist. Der Film ist aber auch mehr als nur ein schlampiger Zombie-Streifen: Er ist auch eine Art Studie darüber, wie die lebenden Toten in unser Ökosystem integriert und damit Teil unseres Lebenszyklus geworden sind. Abgesehen davon ist der Film auch in seiner Erzählweise erfrischend Boyle-Punk, mit einem Soundtrack, der nicht von dieser Welt ist.

Doch erst wenn sich der Film in seinem allerletzten Akt in eine besinnliche Todeshymne verwandelt, glänzt er am besten. Dieser Teil ist ebenso blass wie poetisch, schön und in seiner unvermeidlichen Tragik leicht genial. Es ist nur schade, dass die letzten drei Minuten so dürftig sind und ein wenig von der Magie ablenken, die der Film aufgebaut hat, aber immerhin deutet es darauf hin, dass es definitiv eine Fortsetzung dieses britischen Postapokalypse-Projekts geben wird, anscheinend schon im nächsten Jahr.

Es ist ein seltsam komponierter Film, der so viel sagen will, dass er vor Ideen fast platzt. Tankstellenexplosionen, von Zombies verseuchte Landschaften, die Philosophie des Todes, ein schwedischer NATO-Soldat, der zum Comic-Relief des Films wird, ein riesiger nackter Alpha-Zombie, der Stacheln wie Predator herausreißt, Elternschaft und Sekten, die aus Akrobaten mit blonden Perücken bestehen, sind einige der Zutaten, die nicht zusammenpassen sollten, aber auch wenn 28 Years Later sich in alle Richtungen ausbreitet, Es sind auch diese kreativen Details, die es so faszinierend, verrückt, originell und zum Nachdenken anregend machen.

