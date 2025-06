HQ

Lernen Sie Elio kennen: einen elfjährigen Jungen, der von UFOs besessen ist und sich nichts sehnlicher wünscht, als von einer außerirdischen Zivilisation hochgebeamt zu werden. Nachdem er seine Eltern verloren hat, sieht er keinen Sinn darin, auf der Erde zu bleiben, egal wie gut seine fürsorgliche, aber frustrierte Tante versucht, ihn zu erziehen. Eines Tages geht Elio s Wunsch in Erfüllung, als außerirdische Botschafter seine Bitte hören, aber er erkennt bald, dass es mehr braucht als außerirdische Getränke und Wasserpark-ähnliche Weltraumtoiletten, um die Leere in ihm zu füllen.

Hinter dem hyperaktiven Humor und der Lilo & Stitch -artigen Handlung über Familie finden wir eine Geschichte über Einsamkeit und das Gefühl, anderen zur Last zu fallen, nur weil man nicht immer dazugehört. Liegt also die Welt falsch, oder bist du es? Pixars emotionaler kosmischer Kuchen besteht hier aus mehreren Schichten, vielleicht ein wenig zu viel für das Wohl des Films selbst. Viele der besten Filme von Pixar basierten auf einer eleganten Einfachheit in ihrem zentralen Thema, etwas, das im Fall von Elio etwas verworren und leicht gezwungen wird. Was ihn wirklich zurückhält, ist vielleicht die Tatsache, dass sich der Film ein wenig zu schön und sicher anfühlt und dass ihm bei einem ansonsten zu süßen Film ein wenig der Schwung fehlt. Gleichzeitig lässt sich nicht leugnen, dass der Film viel Herz und Wärme hat. Hier herrscht eine verzeihende Natur, die unwiderstehlich charmant ist und sowohl die Kleinen als auch die Erwachsenen im Publikum ansprechen dürfte.

Der breitzahnige Freund Glordon von Elio ist ein Trumpf, sowohl in der Handlung als auch für die Zuschauer.

Elio selbst ist ein lustiger und energiegeladener Protagonist, der sich über den Kopf wächst, als er es schafft, die außerirdischen Botschafter dazu zu bringen, zu glauben, er sei der Anführer der Erde, aber der eigentliche Star des Films ist Glordon: eine Art übergroße Wasserbärenkreatur mit einem Optimismus, der seinen Kriegsherrenvater rot sehen lässt und der in der zweiten Hälfte des Films zum besten Freund von Elio wird. Glordon stiehlt mit seiner Herzlichkeit das Rampenlicht und wird schnell zu einem wichtigen Anker sowohl für die Figuren als auch für das Kinopublikum. Allerdings bin ich kein großer Fan des Steven Universe -artigen Designs der menschlichen Charaktere, außerdem sehen viele der Aliens eher aus wie McDonald's-Spielzeug, aber ansonsten sieht der Film spektakulär aus. Alles, von Portalen über Dimensionen bis hin zu Raumschiffen, ist farbenfroh, magisch und grandios, was gut für die große Leinwand geeignet ist.

Gegen Ende zieht sich die Geschichte zwar etwas in die Länge, aber es lässt sich nicht leugnen, dass der Film viel Herz hat und die ewige Frage "Sind wir allein im Universum?" mit einer gewissen Hoffnung und wunderbar kindlicher Begeisterung anpackt. Mit anderen Worten, Elio ist ein sehr freundlicher und süßer Sommerferienfilm, der die ganze Familie unterhalten wird, sich aber ein wenig zu sicher und vorhersehbar anfühlt, um viel mehr zu sein.