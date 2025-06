Um ehrlich zu sein, verstehe ich nicht wirklich, worum es in diesem Film geht, auch wenn die Prämisse eigentlich super einfach ist. Jamie Foxx spielt einen Shaft -ähnlichen Sektenführer, der die amerikanische Regierung für alles Böse in der Welt verantwortlich macht und PTBS-geplagte Ex-Soldaten einer geheimen Superinitiative namens "Programme" bei sich hat, die die Pentagon stürzen soll. Das gefällt dem Pentagon natürlich nicht, und auf ihrer Seite haben sie Scott Eastwoods Charakter, einen betrunkenen Ex-Special-Forces-Soldaten mit dem schlimmsten falschen Bart aller Zeiten, der nun alle töten muss, vor allem Jamie Foxx. Jeder muss sterben.

Mittendrin taucht Robert De Niro auf, der eine Weste trägt. Ich habe nie wirklich herausgefunden, wer er war oder warum er alles wusste, was er wusste, oder was die Motivation hinter seinen willkürlichen Handlungen war. Ich habe auch nie wirklich den Überblick über die japanischen Bushido-Ausdrücke behalten, die zwischen den Blaxplotation-Vibes und dem Jason Bourne -Komplex geworfen wurden, und insgesamt denke ich, dass dies der bisher am schlechtesten geschriebene Film in diesem Jahr ist. Tin Soldier... Willkommen am unteren Ende der Bewertungsskala!

Wenn es eine Bewertung von 0 gäbe, wäre dieser Film definitiv nahe dran.

Regisseur Brad Furman schrieb auch dieses Durcheinander, was überraschend ist und an Schock grenzt. Furman steckte 2011 hinter der Adaption von Lincoln Lawyer mit Matthew McConaughey in der Hauptrolle (ein großartiger Film) und der Dramatisierung des Mordes an Notorious Big, City of Lies. Mit anderen Worten, er kann es schaffen. Aber nicht diesmal. Hier ist alles in den Topf gegangen. Das einzige, was bei den Dreharbeiten zu Tin Soldier funktioniert zu haben scheint, war das Scheckbuch der Produktionsfirma, denn es fühlt sich völlig absurd an, dass hier Foxx, John Leguizamo und De Niro involviert sind. Der elend schlechte Eastwood, der herumschlurft und die Lippen schürzt wie Hollywoods zweittalentlosester Schauspieler (nach dem guten alten Jon Bernthal natürlich), ist nicht besonders überraschend, aber der Rest fühlt sich an wie Denzel Washington, der in Sharknado 9 auftaucht.

Wenn ihr den meiner Meinung nach schlechtesten Film des Jahres sehen wollt, der meiner Meinung nach in allen Kategorien ist, dann schaut euch dieses schreckliche Super-Chaos an.

