How to Train Your Dragon (2025)

Knapp drei Wochen nach Lilo & Stitch haben wir ein weiteres Live-Action-Remake eines Animationsfilms. Und die Lücke zu Remake-Filmen wird von Mal zu Mal kürzer: Zwischen dem Original und dem neuen Stitch sind nur 23 Jahre vergangen, und dieser ist noch kürzer: nur fünfzehn Jahre seit dem ersten Drachenzähmen leicht gemacht Film, der im 2010 veröffentlicht wurde, und sechs seit dem Ende der Original-Trilogie im Jahr 2019. Im Fall von Lilo bedeutete die Umwandlung eines 90-minütigen 2D-Films in eine 108-minütige Realverfilmung, dass viele Dinge geändert werden mussten: Einige Leute mochten die Änderungen mehr als andere, aber es ist zumindest eine andere Interpretation der gleichen Geschichte, die sogar das Ende komplett verändert.

Im Fall von How to Train Your Dragon ändert sich eigentlich nichts: Es ist die gleiche Geschichte, fast Zeile für Zeile, mit der gleichen Charakterentwicklung, den gleichen Handlungspunkten, dem gleichen wahnsinnig guten Soundtrack, es hat sogar den gleichen Regisseur, Dean DeBlois (der übrigens beim Original Lilo & Stitch Co-Regie führte, bevor er zu DreamWorks wechselte).

Es wäre verlockend, diesen Film als Cash-Grab abzutun und ihn als unnötig abzustempeln, oder Universal dafür zu kritisieren, dass er sich auf die gleichen alten Franchises zurückzieht, anstatt etwas Neues auszuprobieren. Aber das wäre eine Unterschätzung, wie wichtig How to Train You Dragon für viele Menschen ist. Es ist keine Untertreibung zu sagen, dass für viele Kinder in den 2010er Jahren Drachenzähmen leicht gemacht ein Generationenklassiker ist, eine Serie, die sie begleitete, als sie älter wurden. Von der Begegnung mit dem unbeholfenen Teenager, der im ersten Film verknallt ist, bis hin zum Epilog in How to Train Your Dragon 3 (den ich nicht spoilern werde, wenn Sie ihn nicht gesehen haben, da ich wette, dass er auch neu verfilmt wird) hat die Trilogie das Leben einer ganzen Generation geprägt (einschließlich Mason Thames, dem 17-jährigen Schauspieler, der heute Hiccup spielt, der sich als Kind als er verkleidet hat).

Ich persönlich gehöre nicht zu diesen Kindern. Ich war 14, als der erste Film herauskam, also war ich zu diesem Zeitpunkt nicht besonders daran interessiert, meine Zeit in "einen weiteren Kinderfilm" zu investieren. Stattdessen freute ich mich auf meinen kathartischen "End of Childhood"-Moment mit Toy Story 3, das im selben Jahr veröffentlicht wurde und dessen Ende mein Herz wie ein Güterzug traf. Als ich mir das Original How to Train Your Dragon ansah, mit dem gezwungenen, herablassenden Blick eines Teenagers, der vorgibt, ein Filmfan zu sein, fand ich es nett genug, gut gemacht, aber mit einem schmerzhaft vorhersehbaren Drehbuch und einem unglaublich schönen, aber super manipulativen Soundtrack von John Powell. Mein jüngerer Cousin war jedoch besessen davon.

Heute... Ich denke so ziemlich das Gleiche über den Film: Er ist gut, sehr befriedigend, aber auch sehr unoriginell. Aber ich verstehe jetzt besser, dass ich, wenn ich ein paar Jahre später geboren worden wäre, wahrscheinlich eine ganz andere Sicht auf die Charaktere und die Welt hätte. Ich kann mir vorstellen, dass es sich für viele jüngere Erwachsene da draußen wirklich wie ein Moment anfühlen kann, in dem sich der Kreis schließt, wenn sie die Charaktere, mit denen sie aufgewachsen sind, in Fleisch und Knochen zu sehen, nicht allzu anders als das, was ich gefühlt habe, als ich mich mit Woody und Buzz wiedervereint habe und dann elf Jahre nach Toy Story 2 (wenn auch nicht ganz so kraftvoll, denn Pixar war damals auf einem anderen Niveau, aber es hat sicherlich eine größere Bedeutung).

Vor diesem Hintergrund fällt es mir schwer, dieser neueren Version des Films zu kritisch gegenüberzustehen, auch wenn sie die Tatsache nicht ignoriert, dass es sich im Grunde um denselben Film handelt. Ich glaube nicht, dass es angemessen gewesen wäre, die Geschichte großartig zu verändern, obwohl ich es schade finde, dass sie diese Gelegenheit nicht genutzt haben, um den Charakter von ́Astrid (jetzt gespielt von Nico Parker) zu verbessern, deren Entwicklung so unglaublich gehetzt ist, dass es fast respektlos gegenüber ihrer Persönlichkeit ist (das "das ist für... alles andere" ist süß und so, aber komm schon).

Aber abgesehen von all diesen emotionalen Aspekten (ich wette, mein 14-jähriges Ich würde denken, dass ich zu weich bin), liegt der Grund, warum dieser neue Film funktioniert, in eher technischen Aspekten: How to Train You Dragon ist einer der wenigen Fälle von Animation zur Realität, der tatsächlich Sinn macht, weil er im wirklichen Leben genauso gut aussieht (wenn nicht sogar besser) wie in der Animation. Hier gibt es keine fotorealistischen sprechenden Tiere wie in The Lion King oder The Jungle Book, keine unheimlichen Vermischungen von Schauspielern mit digitalen Verbesserungen wie die Genie in Aladdin oder Ursula in The Little Mermaid, und keine hässlichen Nachbildungen von Comicfiguren wie Lumière oder Beast in The Beauty and The Beast oder die Zwerge in Snow White.

Die meisten der frühen DreamWorks-Filme sind so skurril, dass sie in Live-Action einfach völlig fehl am Platz aussehen würden (könnte man sich Madagascar oder Kung Fu Panda mit fotorealistischen Tieren wie in The Lion King vorstellen? Oder eine reale Version von Shrek ?). Und die neueren, wie The Wild Robot, The Bad Guys oder Puss in Boots: The Last Wish spielen wirklich die Stärken der Animation aus und halten sich vom Fotorealismus fern, der heutzutage im Trend liegt: Warum versuchen, das wirkliche Leben zu imitieren, wenn man mit Animationen viel ausdrucksstärker sein kann?

In den frühen 2000er Jahren dachten wir nicht so, oder zumindest die großen Studios nicht. How to Train Your Dragon insbesondere wählte einen viel geerdeteren Ansatz beim Filmemachen, sogar bis zu dem Punkt, dass er den Kameraexperten Roger Deakins (Fargo, Skyfall, Blade Runner 2049, 1917 ) als visuellen Berater hinzuzog. Diese Trilogie wurde so gefilmt, als ob echte Kameras in diesen 3D-Räumen vorhanden wären, mit den Einschränkungen bei Beleuchtung und Bildausschnitt, die ein Filmteam erleben würde, um ein Wikingerdorf glaubwürdig aussehen zu lassen. Es gibt auch Dutzende von Drachen, sicher, aber sie können überzeugend mit Spezialeffekten erstellt werden, und obwohl einige Designs eher cartoonartig waren als andere und Toothless unglaublich niedlich aussieht, war dies schon immer eine der realistischsten Animationsserien, so dass sich der Sprung zur Live-Action nicht nur natürlicher anfühlt, sondern auch dem Charakter der Trilogie treuer erscheint.

Und das Remake sieht wirklich gut aus, mit großem Aufwand echten Schauplätzen, atemberaubenden Landschaften, glaubwürdigen Requisiten und Kostümen sowie echtem Feuer und Explosionen so weit wie möglich. Es ist ein Paradoxon: eines der "unnötigsten" Remakes, eines, das nicht versucht, das ursprüngliche Drehbuch in irgendeiner Weise zu verbessern oder zu überarbeiten; Ein Film, der sicherlich grünes Licht dafür bekam, dass er eine einfache Geldmaschine mit wenig kreativem Aufwand ist, und der dennoch als eines der wenigen Remakes herauskommt, das sich nicht so anfühlt, als wäre er aus einer Laune heraus entstanden.

Stattdessen fühlt es sich einladend an, es anzusehen, solange man versteht, dass man die Geschichte schon einmal gesehen hat. Und deshalb hat es die gleichen, reichlich vorhandenen Höhen des Originals, während es die sehr wenigen Tiefen beibehält, die in Wirklichkeit nicht viel von der Erfahrung wegnehmen (die Geschichte ist einfach, na und? Es ist befriedigend!). Du weißt, dass ein Film wirklich funktioniert, wenn du ihn immer und immer wieder anschauen kannst und trotzdem einen Kick daraus machst (John Powells Musik kann manipulativ sein, na und? Es ist ein Meisterwerk!). Sie werden die Ausrede begrüßen, es sich noch einmal anzusehen.