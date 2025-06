Ich habe die Bemühungen von Apple TV+ in Spielfilmlänge ziemlich lautstark kritisiert und angemerkt, dass selbst die immens hohen Produktionswerte und die typischerweise gestapelten Darsteller und Filmemacher hinter jedem Projekt normalerweise nicht ausreichen, um sie über die Mittelmäßigkeit hinaus zu erheben. Die Filme des Streamers sind nie ausgesprochen schlechte Filme, aber verglichen mit der Qualität, die wir von seinen Serien erwarten und kennen, liegen sie in der Regel daneben. Aus diesem Grund finde ich es so erfrischend, heute über Echo Valley zu sprechen, einen Film, dem der auffällige Reiz und die Anziehungskraft von Wolfs, The Gorge, The Fountain of Youth und anderen teuren Actionfilmen fehlt.

Echo Valley ist ein Drama, ein spannendes noch dazu. Es dreht sich um Julianne Moores Hauptfigur Kate, eine Mutter und Reitlehrerin, die sich nach einer Reihe von Schwierigkeiten im Leben am Tiefpunkt befindet. Das würde für eine Person ausreichen, wenn man nicht auch noch eine süchtige Tochter namens Claire, gespielt von Sydney Sweeney, hinzufügt, die die Zuneigung ihrer Mutter nutzt, um ihre Beziehung zu missbrauchen, indem sie sie in schreckliche Ereignisse aus den Albträumen reißt, Ereignisse, die ihren Siedepunkt erreichen, wenn Domhnall Gleesons rachsüchtige Gaunerin Jackie ins Gespräch kommt.

Lange Rede, kurzer Sinn: Jackie überzeugt Claire, ihre Mutter dazu zu bringen, etwas zu tun, damit er Kate ausbeuten kann, indem er den Reichtum ihrer Farm zu seinem eigenen Vorteil nutzt. Wie du dir vorstellen kannst, gibt es in einer Geschichte wie dieser nicht viel Platz für Glück, und ehrlich gesagt ist Echo Valley für den größten Teil seiner einstündigen und 40-minütigen Dauer eine große Spirale in Elend, Depression und Schmerz. Das mag nicht sehr überzeugend erscheinen, aber Regisseur Michael Pearce und Autor Brad Ingelsby haben dieses Projekt offensichtlich mit einer sehr klaren kreativen Vision gemacht, eine, der der Flaum vieler moderner Action-Epen fehlte, um eine straffe, gut gespielte, strukturell solide und hervorragend getaktete Erzählung zu liefern.

Während der gesamten Laufzeit wirst du auf eine wahre Achterbahn der Gefühle mitgenommen, während du dich mit Kate verbindest, ihren Schmerz fühlst und dann jedes Mal sprachlos bist, wenn das metaphorische Messer mit jeder Enthüllung der Handlung gedreht wird. Auch hier liegt das zum Teil an der gut zusammengestellten Prämisse mit starken Dialogen und Charakterentwicklungen, aber auch an der fantastischen Arbeit der Kernbesetzung, die Top-Leistungen abliefert.

Moore ist, wie zu erwarten, der perfekte Mittelpunkt für diesen Film und liefert eine Leistung ab, die immer wieder beeindruckt und sich auch nicht in den Bereich der Übertreibung ausdehnt. Sie ist der Anker für diesen Film, das ideale Balance-Werkzeug, wenn man sie mit Sweeney vergleicht, die hier vielleicht ihre bisher beste Leistung abliefert, besonders in den Momenten, in denen sie manipulativ, grausam und erstickend erscheint. Gleeson nutzt Echo Valley auch als Rückkehr zur Form und tauscht seine ehrlich gesagt schlechte Leistung in The Fountain of Youth gegen eine Antagonistenrolle ein, in der man ihn verachten, frustrierend und mächtig zugleich finden wird. Dieses Kerntrio ist das Lebenselixier von Echo Valley, aber der Rest der Besetzung, hauptsächlich Fiona Shaw, ist auch kein Faulpelz.

Dies ist ein Film, der seiner Idee mit Bravour gerecht wird, qualitativ hochwertiges Drama und so viel Spannung und Nervenkitzel bietet, dass man die Spannung manchmal mit einem Buttermesser abschneiden kann. Es ist unangenehm, es in manchen Momenten zu sehen, es ist schwer, von anderen wegzuschauen, und das alles in einer Zeit, die etwas länger ist als manche Fernsehepisoden. Auch hier kann ich die Filme von Apple TV+ kritisieren, aber Echo Valley ist ein Gewinn für den Streamer und beweist, dass Tentpole-Action vielleicht nicht immer der richtige Weg ist.

