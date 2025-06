HQ

Ich bin kein besonderer Fan von Anthologien. Es liegt nicht daran, dass ich das Gefühl habe, dass es ihnen an Wert oder einzigartigen erzählerischen Merkmalen mangelt, und Filme wie The Ballad of Buster Scruggs, Sin City, Magnolia und Traffic beweisen, dass es elegante Wege gibt, eine Erzählung aus getrennten Geschichten zu weben.

Aber für mich ist der Mangel an tatsächlicher Kontinuität so ablenkend, dass es schwieriger wird, ihm zu folgen, schwieriger zu sein, schwieriger, in ihn zu investieren. Predator: Killer of Killers, ein neuer Animationsfilm vom Schöpfer von Prey, Dan Trachtenberg, ist genau so eine Anthologie, in der das eigentliche Storytelling zugunsten einer Reihe separater Vignetten aufgegeben wird, die eigentlich nur dazu dienen, coole Kämpfe zwischen knallharten menschlichen Kriegern im Laufe der Jahrhunderte und dem ikonischen Predators zu zeigen.

Es ist eine ziemlich einfache Prämisse, wenn es darauf ankommt: Du folgst jeweils gut 30 Minuten lang drei verschiedenen Kriegern, einem Wikinger, einem Ninja und einem Piloten während des Zweiten Weltkriegs, die jeweils von einem Predator ausgewählt und herausgefordert werden und ihren Wert als Krieger und als Beute unter Beweis stellen müssen. Es handelt sich also immer noch um eine Anthologie, aber gleichzeitig auch um eine Art Sammlung von drei unterschiedlichen, relativ langen und tiefgründigen Kurzfilmen, die ganz endgültig abgeschlossen sind, bevor wir zum nächsten übergehen. Es gibt keine wirkliche Verbindung zwischen diesen Geschichten, abgesehen von einer natürlichen ästhetischen und thematischen Dimension, und es scheint, dass alle drei in erster Linie dazu gedacht sind, Sie in der Prämisse Predator schwelgen zu lassen, wenn sie am coolsten ist, ohne genau diese Prämisse besonders in Frage zu stellen, genau wie Prey es getan hat.

Der Animationsstil ähnelt in gewisser Weise dem, was wir schon ein paar Mal gesehen haben, und erinnert an Blue Eyed Samurai auf Netflix vor einigen Jahren. Es gibt eine absichtliche Langsamkeit in der Animationsgeschwindigkeit und eine eckige Linie, die alles analoger wirken lässt, und gleichzeitig gibt es keinen Mangel an Details oder Ultra-Gewalt. Zusammen ergibt das ein ziemlich starkes Ganzes, das locker mit den anderen Animationsschwergewichten in diesem Bereich mithalten kann. Dies ist ein wunderschöner Film, und es wurden keine Kosten gescheut. Joshua Wassung hat an der Erstellung von Prey mitgewirkt, und es ist sein Animationsstudio Third Floor, das dahinter steckt. Es ist eigentlich der Debütfilm des Studios, und was für ein Debüt es ist.

Erzählerisch war es klug von Trachtenberg und Wassung, das Predators inmitten der entscheidenden Kämpfe für jede der drei Hauptfiguren eine Art nervige, frustrierende Ablenkung sein zu lassen, so dass bereits Motivation und Instinkt vorhanden sind. Es ist nicht so, dass eines dieser Gefühle oder Motivationen besonders tief sitzt, und wenn es einen zentralen Kritikpunkt gibt, den man an Killer of Killers richten kann, dann ist es, dass der Film nie versucht, tiefer zu graben als die unmittelbaren Etiketten, die wir jeder der drei Hauptfiguren aufdrücken können: "Rache", "Ehrgeiz" - und so weiter.

Das bedeutet aber auch, dass Killer of Killers eine Unmittelbarkeit, eine Unbeschwertheit hat, was bedeutet, dass es trotz endloser Gewalt und harter Charaktere, die harte Dinge fühlen, ziemlich einfach ist, sich auf das Sofa zu werfen und es einfach zu genießen, ohne zu viel Schnickschnack. Nur die Zeit wird zeigen, ob das ehrgeizigere Predator: Badlands gut sein wird, aber dies ist gute Predator Unterhaltung, die es schafft, die offensichtliche Falle einer Anthologie zu vermeiden, indem sie genau weiß, was ihre Mission ist.