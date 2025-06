John Wick: Ballerina

HQ

Das John Wick -Franchise, insbesondere seine Fortsetzungen, waren schon immer dadurch gekennzeichnet, dass die Handlung auf eine dritte Ebene der Wichtigkeit zurückgedrängt wurde, hinter der Kampfchoreographie und Stunts, und auch hinter Atmosphäre oder dem, was man als "Stil" bezeichnen könnte: so erfinderisch wie möglich bei der Entwicklung der Kampfszenen zu sein, Sie auf eine Art und Weise zu filmen, die Ultra-Gewalt irgendwie schön erscheinen lässt, fast so... ein Ballett.

Im Laufe der Fortsetzungen gingen die John Wick Chapter 4 so weit, dass die Geschichte und die Dialoge auf ein absolutes Minimum reduziert wurden, und es spielte keine Rolle, dass Handlungselemente und Motivationen der Charaktere fast unsinnig waren, solange sie lange, laaaange Actionszenen aneinander banden, die buchstäblich nonstop waren. Aber sie mussten mit etwas anfangen: einer Charakterpräsentation, die einen wirklich dazu brachte, sich mit der Figur zu verbinden, sich in sie einzufühlen und sich wirklich in sie zu verlieben. Der erste John Wick Film war in dieser Hinsicht eine Meisterklasse: Er begann mit etwas so Einfachem wie einem Rachefeldzug für einen Hund, der plötzlich Teil eines viel größeren und mysteriösen Universums wurde, mit einer kräftigen Menge an Selbstparodie und absurdem Humor.

Ballerina, das erste richtige John Wick -Spin-off, muss auf beiden Seiten liefern: Es soll ein Action-Spektakel bieten, das dem Wahnsinn entspricht, den wir von den John Wick -Fortsetzungen erwarten, sowie einen neuen Protagonisten präsentieren, der genauso fesselnd ist wie Wick und mehr als nur eine weibliche Version von ihm ist.

Es ist mir eine Freude, bestätigen zu können, dass der Film den ersten Teil richtig macht (dies ist ein riesiges Action-Festival mit einigen unglaublichen Kampfszenen ), und das war wirklich der wichtigste Teil, denn schließlich ist dies Teil der John Wick Serie. Der andere Teil, alles, was mit den Charakteren und dem Drehbuch zu tun hat... ist größtenteils richtig, obwohl es einige Probleme gibt, die dazu führen, dass der Film generischer und zu ernst wirkt.

Beginnend mit den schlechten, aber sicherlich nicht den aufregendsten Aspekten des Films, ist Ana de Armas' Figur Eve, nicht besonders interessant: Sie hat eine klischeehafte Entstehungsgeschichte, sie wird von der typischen Rachelust angetrieben, aber fehlt die menschliche Note, die Keanu Reeves' Wick hatte. Obwohl er weit davon entfernt ist, jemand zu sein, den man im traditionellen Sinne als "charismatisch" bezeichnen würde, fand ich es einfacher, mich mit Wick zu identifizieren, vielleicht weil er die meisten Stereotypen von Actionhelden vermied: Er war einfach ein normaler Typ, der einfach nur chillen wollte, und dann findet man plötzlich heraus, dass er ein unglaublich geschickter Attentäter ist, der für eine ebenfalls unmögliche unterirdische Verbrechenswelt arbeitet.

Die Absurdität der ganzen Prämisse und wie das Worldbuilding viel größer wird, als man sich vorstellen kann, ist das, was diese Filme so interessant machte, abgesehen vom reinen visuellen Vergnügen der Kämpfe. Jetzt, nach vier Filmen und einer TV-Serie, die ihre Geheimnisse preisgeben, ist es hoffnungslos zu glauben, dass man diese anfängliche Überraschung hervorrufen kann, ein Gefühl des Staunens, wenn sich das wahre Ausmaß der kriminellen Welt in den Fortsetzungen entfaltet. Ich werde nie vergessen, wie John Wick Chapter 2 endete und andeutete, dass im Grunde jeder Mensch in New York City ein Attentäter ist, der versucht, Wick zu jagen, aber erst nach Mitternacht: Es war so lächerlich, dass ich erst dann realisierte, wie besonders diese Serie war.

Ballerina stellt einige solche Momente nach (mit einem ganzen Dorf), aber der Ton ist viel ernster und die Charaktereinführung ist etwas zu lang (und fühlt sich ästhetisch zu ähnlich an Marvel 's Black Widow an). Bei der großen Anzahl an Nachdrehs wäre ich nicht überrascht, wenn die meisten in die zweite Hälfte des Films gehen würden, damit es sich in Bezug auf absurde Ausmaße und sinnloses Chaos mehr wie ein John Wick -Film anfühlt, ohne lange Rückblenden oder Charakterexpositionen zu benötigen, die etwas von seiner "Magie" töten.

Nichtsdestotrotz ist es interessant, einen neuen Teil des John Wick -Universums zu beobachten (das kleine Rollen für Ian McShane, Lance Reddick und ja, Keanu Reeves enthält). Und obwohl Ana de Armas' Charakter nicht die interessanteste Hauptrolle ist, widmet sie sich voll und ganz der körperlichen Seite des Jobs, und das ist wirklich die Hauptattraktion für jeden John Wick Saga-Film.

Die Actionszenen sind reichlich, fast unzählig, wahrscheinlich mehr, als man erwarten würde, wenn man es mit John Wick 1 vergleichen würde, das im Vergleich dazu relativ zahm aussieht (wenn auch nicht so viele wie John Wick 4, zum Glück, denn das musste nicht länger als zwei Stunden dauern, geschweige denn drei). Wie in den besten Teilen der Saga gibt es viele Momente von "Ich kann nicht glauben, dass sie das getan haben!", eine Reihe von Kampfszenen, die erzählerisch nirgendwo hinführen, aber einfach cool anzusehen sind, eine Menge "Oof" und "Aagh", wenn Ana de Armas alles von Hämmern über Granaten bis hin zu Platten und Schlittschuhen als Waffen verwendet, um jeden Kampf einzigartig zu machen. Und die Stadt in den Alpen, in der der größte Teil des Films spielt, ist so verdammt schön und wird in vollen Zügen genutzt, fast wie ein Sandkastenspiel.

Und schließlich das Kronjuwel, eine länger als erwartete Kampfszene, die die Gun-Fu-Formel verwendet, aber Waffen mit Flammenwerfern tauscht, die allein den Eintrittspreis wert ist. Es ist eine Schande, dass der Oscar für die beste Stuntarbeit in diesem Jahr nicht vergeben wird (ab 2027 für Filme, die 2026 in die Kinos kommen), denn es ist ein Wunder zu sehen, wie Ana einen Flammenwerfer benutzt, als wäre er nichts, und Dutzende von Bösewichten in Brand setzt, all das im Bild, wobei das Feuer die Kamera auf eine Weise einhüllt, dass ich mich beim Anschauen fast unwohl fühlte (auf die bestmögliche Art und Weise). Ein "Halt mein Bier"-Moment für Regisseur Len Wiseman, das gesamte Stuntteam und natürlich Ana de Armas, die sich voll und ganz dafür einsetzt, den spektakulärsten Film zu machen, der möglich ist.

Am Ende, obwohl Ballerina selbst für die Standards der John Wick Franchise etwas zu klischeehaft wirkt und Eve nicht die charismatischste Figur der Welt ist, hat der Film seine Momente des fesselnden Weltenbaus, die mehr Fragen als Antworten liefern, und der Cameo-Auftritt von John Wick ist wirklich gut durchdacht. Und die Actionszenen? Sie sind ein absoluter Knaller, haben eine hervorragende Nutzung des Ortes und der Umgebung, und es gibt eine bestimmte Szene, die als eine der besten Kampfszenen in die Geschichte der Actionfilme eingehen wird. Es ist vielleicht nicht der beste Film der Reihe, aber ein selbstbewusster Start einer neuen Spin-off-Serie, die es wert ist, im Kino gesehen zu werden.