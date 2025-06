Mountainhead

HQ

Was würde passieren, wenn sich Elon Musk, Mark Zuckerberg, Larry Page und Tim Cook in einer 20 Millionen Dollar teuren Hütte hoch oben auf einem schneebedeckten Berg für ein ruhiges, entspanntes Wochenende der Jungs fernab vom Stress des Alltags und den Herausforderungen der Tech-Branche versammeln würden? Natürlich würden einige kluge Dinge gesagt, einige geniale Ideen ausgebrütet werden, aber es gibt einen bedeutenden Teil von mir, der nicht glaubt, dass Musk, Page und Cook nicht versuchen würden,Facebook den Gründer zu ermorden, indem sie ihn in einer Sauna einsperren und Benzin durch den Spalt in der Tür gießen.

Jason Schwartzman gibt eine brillante Leistung als exzentrischer App-Milliardär Soup.

Genau das passiert jedoch in der gesprächigen Komödie von Succession -Schöpfer Jesse Armstrong über vier Tech-Mogule, die sich nach mehreren Jahren der Trennung wieder treffen und sich für ein Wochenende in einem Luxusanwesen treffen, um gute Gesellschaft und gutes Essen zu genießen. Am Tag vor der Abreise startet jedoch der reichste der vier einen neuen KI-basierten Algorithmus, der die fortschrittlichsten Deep Fakes der Welt ermöglicht und im Grunde die ganze Welt in Brand setzt. Fake News über Bombenanschläge, Terroranschläge, Stadtputsche und politische Morde verbreiten sich wie ein Lauffeuer, während sich die vier Männer vor dem Feuer niederlassen, um eine heiße Schokolade zu trinken, und mittendrin versuchen nun alle, den Shitstorm zu bewältigen, den ihr Jugendfreund entfesselt hat, wobei sich Panik und Proaktivität abwechseln. Dies führt zur Verzweiflung, die zum völligen Wahnsinn führt.

Succession ist gut. Meinerseits reichten jedoch zwei Staffeln, da ich der sträflich eintönigen Handlung einfach überdrüssig wurde, in der ein verbitterter Milliardärsvater versucht, in einer harten Geschäftswelt einen Weg nach vorne zu finden, während seine Kinder sich alle für das Familienunternehmen unentbehrlich halten und daher ihre eigene Bedeutung ständig überschätzen, woraufhin ihre mürrischen, Bitter Father schießt ihre Träume ebenso wie ihre Versuche feindlicher Übernahmen zunichte - immer und immer wieder. Leider tappt Mountainhead in die gleiche Falle, auch wenn es sich thematisch von Succession unterscheidet. Hier geht es eher um vier Männer, die genug geopolitische und globalistische Macht haben, um die Welt niederzubrennen, und die arrogant genug sind, dies zu tun. Es ist eine heftige Satire auf das heutige Tech-Klima, in dem eine Handvoll alter Männer (darunter Page, Cook, Musk und Zuckerberg) mit ihren Diensten und Apps große Teile der Welt kontrollieren und Armstrong sich kaum zurückhält, wenn die Dinge aus dem Ruder laufen.

Carell ist die Stimme der Vernunft in der Gruppe, der erfahrene Anlageexperte, der alles weiß, alles gesehen und alles durchgemacht hat.

Ich mag es sehr, wie Armstrong Dialoge schreibt. Seine Fähigkeit, rasante verbale Durchfälle natürlich und vor allem dynamisch wirken zu lassen, erinnert an Aaron Sorkin, und genau wie in The Newsroom oder The Social Network macht es Spaß zu sehen, wie eine kleine, eingespielte Gruppe von schlagfertigen, geschickten Charakterdarstellern die Dialoge wie Boxhandschuhe einsetzt und sich während der zwei Stunden, die dieser Film dauert, ein verbales Schlagabtausch liefert. Mountainhead wird allerdings etwas in die Länge gezogen. Genau wie in Succession hat Armstrong Schwierigkeiten, "seine Lieblinge zu töten", und zwei Stunden wären vielleicht besser gewesen als 90 Minuten. Nichtsdestotrotz ist dies eine skurrile, verdrehte Satire mit gelungenen Dialogen und guter Schauspielerei, die ich mehr als gerne weiterempfehle.