Fear Street: Prom Queen

Als großer Fan der vorherigen Fear Street -Trilogie, die Teenie-Drama, 90er-Jahre-Nostalgie und ein unerwartet tiefgründiges Thema mischte, hatte ich hohe Erwartungen an diese eigenständige Fortsetzung. Leider lieferte es weder Spannung noch Originalität noch emotionales Gewicht. Stattdessen bekam ich ein seichtes, vorhersehbares und manchmal ärgerlich generisches Filmerlebnis vor, das bestenfalls mittelmäßig ist. Schade, denn das Potenzial war da.

Die brutalen Morde sehen gut aus, können aber die Mängel des Films nie wettmachen. // Netflix

Der Film spielt in den späten 1980er Jahren und handelt von Lori Granger. Sie ist eine verstoßene Highschool-Schülerin, die in dem Versuch, ihren angeschlagenen Familiennamen reinzuwaschen und ihre eigene Zukunft in die Hand zu nehmen, beschließt, für das Amt der Ballkönigin zu kandidieren. Aber was eigentlich eine klassische Coming-of-Age-Reise sein sollte, verwandelt sich schnell in einen Slasher, als die anderen Kandidaten auf dem Abschlussball nach und nach getötet werden. Die Inszenierung hätte eine effektive Mischung aus Teenager-Drama und Krimi sein können, aber die Umsetzung fällt flach. Abgesehen von den brutalen und gut ausgeführten Morden...

Das größte Problem mit Prom Queen ist das völlige Fehlen einer Identität. Er versucht, gleichzeitig Retro-Slasher, Teenie-Satire, Krimi zu sein, aber das gelingt ihm nicht ganz. Die von den 80er Jahren beeinflussten Kulissen und die Musik sind oberflächlich betrachtet gut wiedergegeben, aber es fühlt sich meistens wie eine leere Hülle an, eher wie eine TikTok-Filterversion des Jahrzehnts als etwas Authentisches. Und während Filme wie Fear Street: 1994 und Fear Street: 1978 ihren Zeitgeist nutzten, um ein starkes Gefühl für den Ort und den sozialen Kontext aufzubauen, fühlt es sich eher so an, als würde Prom Queen sich nur selbst verkleiden. Es ist zwar schön, ein paar Eurythmics und Roxette zu haben, aber leider ist das 80er-Jahre-Feeling zu billig, um mich zu überzeugen.

Auch die Charaktere sind ein großes Minus. Lori soll eine komplexe, missverstandene Protagonistin sein, doch trotz eines tapferen Versuchs der Hauptdarstellerin, sie sympathisch zu machen, bleibt sie meist eine Karikatur. Ihre Dialoge sind gestelzt und es fehlt ihr ein klarer Entwicklungsbogen. Noch schlimmer ist der Rest der Besetzung, wo vor allem die Rivalin Tiffany flach, stereotyp gemein und ohne Nuancen ist. Die erwachsenen Charaktere (gespielt u.a. von Chris Klein und Lili Taylor) sind so übertrieben, dass es an Parodie grenzt und beängstigender ist als die Morde selbst. Es ist, als ob das Drehbuch dem Publikum nicht zutraut, die Subtilität zu verstehen, also muss alles groß geschrieben werden.

Die Hauptfigur ist ungewöhnlich flach für Fear Street. // Netflix

Ohne die Wendung des Films zu verraten, fühlt es sich so an, als hätten die Drehbuchautoren Abkürzungen genommen, anstatt eine glaubwürdige Handlung aufzubauen. Das Motiv, warum diese Morde auf dem lang ersehnten Ball und nicht anderswo stattfinden, ist nicht nur schwach, sondern auch schlecht in den Rest der Geschichte integriert. Nichts in den ersten zwei Dritteln des Films deutet auf diese Enthüllung hin, und anstatt dem Zuschauer einen "Aha"-Moment zu bescheren, entlockt er ihm meist ein Achselzucken.

Außerdem ist das Tempo des Films ungleichmäßig. Die erste Hälfte des Films ist langsam und voller langgezogener Szenen, in denen sich die Charaktere über oberflächliche Themen streiten, und als der Horror einsetzt, fühlt es sich zu spät an. Es ist Slasher-Action ohne Seele, als ob jemand eine Checkliste abgehakt hätte, anstatt zu versuchen, etwas Unvergessliches zu schaffen. Der Film fühlt sich nie gefährlich an, nie aufregend, nur mechanisch. Ein weiterer Aspekt, der hier vor allem im Vergleich zu den vorherigen Filmen wirklich fehlt, ist der emotionale Kern. DieFear Street ursprüngliche Trilogie schaffte es, zu überraschen, indem sie Themen wie Marginalisierung, Unterdrückung und Klassenunterschiede ansprach, ohne sich gezwungen zu fühlen. Prom Queen fehlt das völlig.

Der Mörder fühlt sich nie unheimlich oder originell an. // Netflix

Matt Palmer, der Regisseur des Films, drehte zuvor den kraftvollen Thriller Calibre, in dem er zeigte, dass er psychologische Spannung und moralische Komplexität aufbauen kann. Hier scheint er sich jedoch verirrt zu haben, vielleicht in dem Versuch, etwas Leichteres und Kommerzielleres zu machen. Das Ergebnis ist ein Film, der sich eher wie ein Pilotfilm für eine schwache Netflix-Serie anfühlt als wie ein eigenständiger Spielfilm in einem beliebten Franchise.

Zu guter Letzt fühlt es sich so an, als würde es darum kämpfen, seinen Platz im größeren Fear Street -Universum zu finden. Es gibt zwar eine kurze Szene nach dem Abspann, die auf eine Verbindung zu dem übernatürlichen Fluch hinzudeuten scheint, der der Original-Trilogie zugrunde lag, aber es ist ein schwacher und schlecht durchdachter Faden. Statt Neugier auf die Zukunft zu wecken, fühlt es sich eher wie ein unbeholfener Versuch an, etwas zusammenzuhalten, das bereits auseinandergefallen ist.