HQ

Es besteht kein Zweifel, dass Isaiah Saxons Debütfilm eine Augenweide ist. The Legend of Ochi strotzt vor einer Ästhetik, die an die 80er Jahre und Filme wie E.T. und The Dark Crystal erinnert, nicht zuletzt dank seiner spektakulären praktischen Effekte und einer unverwechselbaren Ästhetik, die seine Welt unbestreitbar zum Leben erweckt. Die fiktive Insel Karpaten, auf der der Film spielt, ist geradezu faszinierend, aber wie wir alle wissen, ist ein schönes Äußeres bei weitem nicht alles, und so bezaubernd seine Oberfläche auch sein mag, die Geschichte und die oberflächlichen Charaktere lassen leider zu wünschen übrig.

In The Legend of Ochi folgen wir dem Teenager-Mädchen Yuri, das sich gegen ihren Vater, hier gespielt von Willem Dafoe, stellt, als sie sich auf eine Reise ins Unbekannte begibt, um ein verletztes Tier wieder mit seiner Familie zu vereinen. Ein pelziges kleines Ding, das wie Gizmo oder Grogu das größte Kapital des Films ist, eine kriminell niedliche Kreatur, die ganz offensichtlich darauf ausgelegt ist, vor allem das jüngere Publikum zu fesseln.

Hier gibt es keine wirkliche Handlung oder Struktur, da der größte Teil des Films so erzählt wird, als wäre es ein halb erinnerter Traum. Es ist vielleicht ein Glück, dass die Welt, durch die die Reise führt, so viel interessanter ist, voller organischer Geheimnisse, die manchmal geradezu faszinierend sind. Die Umgebungen atmen und leben, die Bäume flüstern ihre Geheimnisse und wenn Ochi's Augen in der Abenddämmerung funkeln, ist es schwer, nicht zu schaudern.

HQ

Werbung:

Evan Prosofsky, der auch an The Lighthouse gearbeitet hat, taucht den Film in kaltes Tageslicht und tiefe Schatten, während Saxon, der aus der Musikvideoproduktion kommt, sein Können unter Beweis stellt. Ochi hat wirklich einen unglaublich starken visuellen Stil, wobei die Karpaten in Rumänien offensichtlich einen Großteil der Arbeit leisten, aber auch die Verwendung von klassischen Matte Paintings trägt viel zum Eindruck bei, der manchmal tatsächlich mit einem Frazetta-Gemälde verglichen werden kann, das etwas zu lange im Regen liegen gelassen wurde.

Aber wie bereits erwähnt, spielt es keine Rolle, wie visuell bezaubernd der Film ist, wenn die Geschichte so hoffnungslos vorhersehbar und die Charaktere unterentwickelt sind. Es gibt nichts, was nicht schon von anderen, kompetenteren Regisseuren erzählt wurde, und die Reise in die Wildnis fühlt sich sehr vertraut an und es fehlt ihnen an Tiefe. Es gibt einfach sehr wenig zu erzählen, und obwohl Helena Zengel eine solide Leistung als Yuri abliefert, reichen die spärlichen Dialoge nicht aus.

Selbst der sonst so brillante Dafoe fühlt sich hier verschwendet. Seine Rolle als Yuris harter Vater ist eindimensional und es ist sehr klar, dass Saxon sich so viel wie möglich auf Ochi und seine Beziehung zu Yuri konzentrieren möchte, mit sehr wenig Raum für etwas anderes. Am Ende fühlt es sich dadurch wie eine etwas unausgegorene Geschichte an. Auch wenn The Legend of Ochi ein kompletter Knock-out ist, wenn es um die Welt und die Effekte geht, mit denen sie zum Leben erweckt wird, reicht dies nicht aus, um zufrieden zu stellen. Die Nostalgie fühlt sich etwas billig an und die Geschichte wird daran gehindert, ihr volles Potenzial zu entfalten.

Werbung:

Für diejenigen, die praktische Effekte und eine einzigartige Ästhetik schätzen, ist The Legend of Ochi eine Chance wert. Trotzdem dürfte er bei jüngeren Zuschauern gut ankommen und mit einer Laufzeit von 96 Minuten ist relativ schnell alles vorbei. Aber wenn du, wie meine Wenigkeit, auf der Suche nach einem etwas tieferen Erzählerlebnis bist, wirst du leider ein wenig enttäuscht sein.