Von allen Live-Action-Remakes von Disney könnte man sagen, dass Lilo & Stitch eines der unnötigsten ist. Der Originalfilm ist noch relativ neu und die Figur ist bei Merchandising-Verkäufen nach wie vor sehr beliebt. Doch nachdem ich den neuen Film unter der Regie von Dean Fleischer Camp gesehen habe, bin ich überzeugt, dass dies eines der kommerziell erfolgreichsten Remakes sein wird. Ich würde sogar sagen, dass dies dazu beitragen wird, die negative Wahrnehmung zu ändern, die diese Art von Live-Action-Remakes in der Öffentlichkeit haben. Nicht, weil er großartig ist, weil er es nicht ist, aber er ist gut genug, indem er die richtige Menge an neuen Dingen hinzufügt, um seine Existenz zu rechtfertigen, während er dem Film, den jeder liebt, sehr treu bleibt, damit er sich nicht "respektlos" anfühlt, wie viele Leute behaupten, dass diese Filme es sind.

Nicht, dass die Kleinen sich viel darum kümmern würden, sie wollen nur sehen, wie der liebenswerte, aber extrem freche Stitch schelmisch ist und Chaos anrichtet, manchmal geradezu gefährlich, wo immer er hingeht. Der neue Film bietet noch mehr von dieser Art von Humor, aber er fügt auch mehr Inhalt für das ältere Publikum hinzu, das es zu schätzen weiß (viele aktuelle junge Erwachsene sind mit Lilo & Stitch aufgewachsen, als es frisch und neu war), die sich mehr in Nani und ihre finanziellen und emotionalen Kämpfe hineinversetzen werden, während sie sich ganz alleine um Lilo kümmert. Es ist eine wirklich gute Balance zwischen Herz und Slapstick-Komödie.

Es hilft auch, dass der Film "gut genug" aussieht, was bedeutet, dass er nicht so aussieht, als wäre er auf einem Greenscreen gedreht worden, der später mit unheimlichen CGI-Kreaturen und unrealistischer Beleuchtung gefüllt ist. Wie es bei diesen Live-Action-Projekten obligatorisch ist, ist Stitch nun ein pelzig-fotorealistisches Wesen, aber in seiner Form identisch mit dem Außerirdischen, das wir alle kennen und lieben. Es ist eine Lektion, die wir aus Sonic gelernt haben, und nichts, worüber man sich beschweren könnte, auch wenn einige Erwachsene gesagt haben, dass sie das neue Stitch nicht mögen, aber Kinder werden es genauso lieben wie wir alle mit der ursprünglichen 2D-Zeichnung.

Alle anderen nicht-menschlichen Charaktere erhalten neue, realistische Neudesigns, aber mit einigen wichtigen Änderungen in Bezug auf Pleakley und Jumba, gesprochen von Billy Magnussen und Zach Galifianakis, die auch in menschlicher Form erscheinen, vielleicht um das Budget zu reduzieren und auf einige bekanntere Gesichter in der menschlichen Besetzung zu setzen. Die noch unbekannte Sydney Elizebeth Agudong (die dafür kritisiert wurde, dass sie im Vergleich zum ursprünglichen Design zu weiß war) bekommt die Rolle der Nani, und sie macht einen guten, aber nicht denkwürdigen Job, während Maia Kealoha ein charmantes Filmdebüt als Lilo gibt. Tia Carrere, die Originalstimme von Nani, spielt eine neue Figur, während Courtney B. Vance Cobra Bubbles spielt. Sogar Chris Sanders, der ursprüngliche Regisseur, kehrt zur Stimme Stitch zurück, obwohl er lange für die kompetenten DreamWorks gearbeitet hat (er führte Regie bei How to Train your Dragon und kürzlich The Wild Robot ).

Nachdem ich beide Filme hintereinander gesehen habe, finde ich, dass diese neue Version von Lilo & Stitch dem Original überlegen ist, aber nicht so sehr, dass sie es ersetzt. Die Geschichte ist Beat für Beat die gleiche, aber die neue Version verleiht Nani etwas mehr Tiefe, gibt ihr einen neuen Hintergrund und stellt sie in den emotionalen Kern des Films, auch wenn sie sich noch ein wenig unterentwickelt anfühlt. Es neigt dazu, einige der Handlungspunkte und Motivationen der Charaktere, die im Originalfilm angedeutet oder mehrdeutig angedeutet werden, etwas zu offensichtlich zu unterstreichen (oder buchstäblich laut zu sagen), als ob sie dem Publikum (vielleicht kleinen Kindern) nicht zutrauten, es zu verstehen. Es verzettelt den Film nicht oder ähnliches, und im Großen und Ganzen ist jede kleine Änderung hier und da im Drehbuch willkommen, auch wenn sie nicht zu viel Neues hinzufügt.

Es gibt nicht viele Änderungen, außer dem Ende, das, vielleicht zur Enttäuschung der Fans, Gantu, das riesige schurkische Hai-Ding, losgeworden ist. Daher wurde die gesamte abschließende Verfolgungsszene überarbeitet und in ihrem Umfang deutlich reduziert. Auch wenn es aus Budgetgründen sein mag (der Film hat Berichten zufolge 100 Millionen Dollar gekostet, was weniger als die Hälfte von The Little Mermaid, Aladdin, Mufasa oder Snow White ist), finde ich, dass es eine der besseren Änderungen ist. Es beseitigt einige Redundanzen, macht Lilo und Nani proaktiver und fügt einen symbolischeren und zu Tränen rührenden emotionalen Höhepunkt hinzu, der Sie möglicherweise überrascht.

Wenn du enttäuscht bist, dass der Film die Mythologie von Stitch nicht wirklich erweitert und dass die Außerirdischen eine noch kleinere Rolle spielen als zuvor, solltest du dir keine Sorgen machen. Dieser Film wird höchstwahrscheinlich ein großer Erfolg werden, so dass es mit ziemlicher Sicherheit eine Fortsetzung geben wird, und mit drei Direct-to-Video-Fortsetzungen und einer 65-teiligen Serie (die Sie auf Disney+ sehen können), von der Sie Elemente ausleihen können, wird es in Zukunft noch viel mehr Lilo & Stitch geben. Tatsächlich hat es schon einige lustige Easter Eggs für Fans zu bieten...

Lilo & Stitch ist nicht umwerfend oder ähnliches, und als Remake ist es ein wenig harmlos und sicher, was verständlich ist, aber vielleicht ein wenig enttäuschend, da das Original gelobt wurde, weil es den traditionellen Disney-Kanon und den kindlicheren Humor störte. Das macht es jedoch nicht weniger unterhaltsam und charmant, und es fühlt sich immer noch erfrischend an, wie ein Hawaii-Urlaub aus der müden Prinzessin/Fantasy/sprechenden Tiere-Trope im Disney-Film, und obwohl es Erwachsene nicht verblüffen wird, wird es den meisten von ihnen gefallen, während Kinder es absolut lieben werden. Endlich ein echter Gewinner für Disney.