Mission: Impossible - The Final Reckoning

HQ

HQ

Meiner Meinung nach ist das Mission: Impossible -Franchise eine der stärksten laufenden Actionfilmreihen, und wenn man ein paar Nachzügler aus dem Gesamtbild herausnimmt, kann man es ohne Schwierigkeiten auf "jemals" ausdehnen. So gut ist Ghost Protocol, Rogue Nation, Fallout und die letzten Dead Reckoning.

Die Filme, wiederum vor allem unter Regisseur Christopher McQuarrie, neigen dazu, mit der Aktstruktur, mit der Szenenkomposition und mit klassischen Archetypen zu spielen, um Sequenzen zu schaffen, die vor Intensität fast triefen. Die Begegnung mit dem Burj Khalifa in Ghost Protocol, die in einer Verfolgungsjagd in einem Sandsturm gipfelt, der epische Tauchgang in Rogue Nation, bei dem man die ganze Zeit den Atem anhalten lässt, und die Flughafenszene in Dead Reckoning, die fast ein Viertel des gesamten Films ausmachte - sie ist einfallsreich, sie ist intensiv und Vielleicht am meisten ist es unterhaltsam, so unendlich unterhaltsam.

Das Marketing hat uns glauben gemacht, dass der neueste Mission: Impossible Film eine Art Höhepunkt der Geschichte ist, die vor so langer Zeit begonnen hat, ein Ende, und obwohl das offensichtlich mehr Druck auf die Schultern von Cruise und Co. ausübt, kommt der meiste Druck vielleicht von den Studiomanagern hinter den Kulissen, die die überraschend niedrigen Einspielergebnisse des vorherigen Dead Reckoning gesehen haben und sich nun fragen, ob dies nicht der Fall ist Teure, umfangreiche und mitreißende Action-Serien können in die Sitze bringen, wie man so schön sagt.

Werbung:

Ja, die Bühne ist bereitet, und zum Glück erfüllt The Final Reckoning wieder einmal das zentrale Mantra, das wir von Mission: Impossible erwarten, nämlich weitläufige, mitreißende Szenen, rundum solide schauspielerische Leistungen und ein Gefühl von Flair, das man anderswo in der modernen Hollywood-Landschaft einfach nicht wirklich sieht. Es ist nicht alles Spaß und Spiel, und in dem verzweifelten Versuch, im klassischen Action-traditionellen Sinne "den Einsatz zu erhöhen", verliert der Film etwas von seiner spielerischen Verwirrung und wird durch etwas zu viel Melodrama ersetzt.

Tom Cruise steht im Mittelpunkt, das war schon immer so, und mich stört das überhaupt nicht. Er liefert wieder einmal eine grundsolide, nachvollziehbare, körperlich anstrengende und emotional resonante Darstellung als Ethan Hunt ab, der durchweg unendlich sympathisch ist. Er wird auch von einer exzellenten Crew alter Favoriten wie Simon Pegg als Benji und Ving Rhames als Luther flankiert, und Hayley Atwell ist auch gut als Grace. Wir haben auf unserem Weg ein paar Kameraden verloren, vielleicht am bemerkenswertesten Ilsa Faust, gespielt von der immer soliden Rebecca Ferguson, aber darüber hinaus ist dies ein großartiges Charakterdrama, das von Schauspielern abgeliefert wird, die das Wesen ihres Charakters verstehen und wissen, was Mission: Impossible ausmacht.

Aber auch in den einzelnen Auseinandersetzungen verliert der Film etwas von seiner Subtilität, die sich manchmal in Ozeanen pompöser Melodramen verliert. Es ist nicht so, dass die vorherigen Filme ausgemachte Komödien waren, ganz und gar nicht, aber hier fühlt es sich an, als wäre es auf 11 hochgedreht worden, und es kratzt nur an dem ansonsten ziemlich beharrlichen Fokus der Serie, schwere Themen mit einer Schnelligkeit zu kombinieren, die hier nicht wirklich vorhanden ist.

Werbung:

Und dann ist da noch diese Sache mit einer bösartigen KI namens "die Entität", die nach und nach die Kontrolle über die Atomwaffenarsenale der Welt übernimmt - sie riecht schnell nach Dialogsequenzen über Hackerangriffe aus den 90er Jahren, die sich anhören, als hätte ein Opa das Drehbuch zusammengestellt, indem er in einer Enzyklopädie über RAM gelesen hat. Es ist nicht so, dass die Handlungsstruktur unglaublich ist, aber die Art und Weise, wie sie über Cybersicherheit und Hacking sprechen - sie ist so zugänglich gemacht, dass sie an etwas Komisches grenzt, und diese Entity ist nicht gerade beängstigend, da ständig über sie gesprochen wird, aber nicht wirklich darüber gesprochen wird. Er wird als Charakter bezeichnet, schafft es aber nie, sich zu entfalten.

Nichtsdestotrotz bietet The Final Reckoning all den Pomp und die Umstände, die man erwarten würde, einschließlich einiger ziemlich beeindruckender Szenen in der zweiten Hälfte des Films, die wiederum durch praktische Effekte bereitgestellt werden, die zweifellos dafür sorgen werden, dass der Film in Würde altert. Nein, der Film ist nicht so mutig wie Dead Reckoning, der im Grunde nur aus drei 45-minütigen Szenen besteht, die ständig eskalieren und intensiver werden, aber es gibt hier viel zu genießen und es sieht auf der großen Leinwand großartig aus.

Alles in allem ist es eine Schande, dass Mission: Impossible diese Ära mit dem schwächsten Film der letzten Kapitel beendet, aber das bedeutet nicht, dass der Film schlecht ist, ganz im Gegenteil. Dies ist ein Sommer-Blockbuster für die Ewigkeit, und obwohl er nicht ganz so meisterhaft ist wie viele seiner Vorgänger, beweisen Cruise und McQuarrie einmal mehr, dass sie wissen, wie man einen Action-Kracher auf die Beine stellt.