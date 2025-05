Final Destination: Bloodlines

HQ

Fick dich, Tod! Final Destination ist zurück und es wäre unfair, dies etwas anderes als eine Wiederholung einer Wiederholung zu nennen, die eine Wiederholung einer bereits wiederholten Wiederholung war... Aber das macht nichts. Vielmehr finde ich es beruhigend, dass es Fortsetzungen gibt, die wissen, was sie sind, die wissen, was es braucht, um erfolgreich zu sein, die wissen, was das Publikum will, und sich weigern, ein erfolgreiches Konzept zu ändern. Nichts ist "endgültig", denn es kommt immer mehr und in diesem Fall ist die Hartnäckigkeit des Todes genauso unterhaltsam wie in den ersten beiden Filmen.

Die Geschichte ist so ziemlich genauso aufgebaut wie immer. Eine Frau rechnet mit einem Massensterben, warnt viele Menschen, bringt sich in Sicherheit und entkommt einem One-Way-Ticket ins Jenseits. Der Tod gibt jedoch nicht so leicht auf und nach einem großen Zeitsprung von den glücklichen 50er Jahren bis heute ist klar, dass der Wille des Todes zurück ist, um die gesamte Blutlinie der mittlerweile alten Dame zu vernichten. Alles wird sterben, jeder wird sterben, und es braucht List und große Vorsicht, um zu überleben.

Hier gibt es eine Lektion zu lernen und die lautet: Piercings sind eine schreckliche Idee.

Stefani (Kaitlyn Santa Juana) kehrt nach Hause zu ihrer Familie zurück, um sie alle zu warnen, dass der Tod auf jeden Einzelnen von ihnen zukommt, und das ist der Zeitpunkt, an dem sich die Tode in der guten alten Final Destination Reihenfolge aufzulösen beginnen. Wenn du mich fragst, liegt ein großer Teil des Reizes dieser Filmreihe in den verschiedenen Arten, wie Menschen sterben, und Bloodlines ist in dieser Hinsicht ein Hit. Abgesehen von der ikonischen Holztransporter-Sequenz aus Final Destination 2 (unvergleichlich gut) denke ich, dass Bloodlines einige der einfallsreichsten und damit unterhaltsamsten Tode enthält, einschließlich der Situation, dass ein Bimbo in einem Müllwagen zu Tode gequetscht wird, während die Kamera auf seinem herangezoomten Schädel bleibt, was mich laut lachen ließ, wie ein ausgewachsener Psychopath.

Die Schauspielerei ist nicht der beste Teil dieser Filme, aber ich habe hier nicht wirklich viel zu meckern. Die Charaktere sind hauchdünne Klischees oder glatte Karikaturen echter Menschen, aber es ist offensichtlich absichtlich und mit einem Augenzwinkern gemacht, und die Dialoge sind so 90er-Jahre-Slasher-albern, wie sie sein sollten, wie sie immer waren - und hoffentlich auch bleiben werden. Bloodlines ist nicht gerade ein Meisterwerk, aber es ist ein Film mit genug Selbstbewusstsein und Humor, dass man nicht anders kann, als ihm eine "gute" Bewertung zu geben.