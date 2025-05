HQ

Obwohl ich ein ziemlich lautstarker Befürworter der Fernsehserie von Apple TV+ war, war ich immer weniger optimistisch, was die abendfüllenden Streifen angeht. Nicht, dass Projekte wie The Instigators, Wolfs oder The Gorge schlechte Filme wären, sondern einfach, dass sie nicht ganz der Exzellenz gerecht werden, die wir anderswo von der Streaming-Plattform sehen. Aus diesem Grund gehe ich mit zurückhaltenderen Erwartungen in die Fountain of Youth, auch wenn dieser Film mehrere Kernbausteine hat, die schreien, dass dies etwas Besonderes sein könnte.

Was sind diese "Bausteine", die Sie sich vielleicht fragen? Nun, es ist ein Film, der von dem typisch unterhaltsamen Guy Ritchie inszeniert wurde, mit einer Besetzung, die von John Krasinski und Natalie Portman angeführt wird, und mit einem Design, das der Art von Action-Adventure-Prämissen ähnelt, die wir alle kennen und lieben, sei es Indiana Jones, The Mummy oder sogar Videospielserien wie Uncharted. Fountain of Youth ist ein Film, der von Anfang an wie ein wunderbarer und wilder Ritt aussieht, aber erreicht er diese Höhen in der Praxis?

HQ

Die Antwort ist sowohl ja als auch nein. Fountain of Youth versucht, den Action-Adventure-Bereich zu erobern, der seit Jahren nicht mehr wirklich gefüllt wurde. Während Indy in den Ruhestand humpelt und gescheiterte Reboots von The Mummy oder fehlende Adaptionen von Uncharted nicht wirklich beeindrucken, fehlte uns lange Zeit eine National Treasure -artige Geschichte, in der wir schwelgen können. Fountain of Youth erfüllt in dieser Hinsicht viele Kriterien. Es ist eine Geschichte zwischen Kontinenten und Biomen, die großartige Szenen und Ereignisse bietet, sei es in noblen Schweizer Museen, belebten thailändischen Marktplätzen, Verfolgungsjagden durch London oder Wanderungen in die ägyptische Wüste. Es hat alle Kernmerkmale, die ein unterhaltsames Action-Adventure ausmachen. Es gibt witzige und stilvolle Protagonisten, kluge Nebenhelden, widersprüchliche und raffinierte Nebencharaktere, verdrehte und trickreiche Bösewichte, und das alles, während sie einer Geschichte folgen, die uralte Geheimnisse, ausgedehnte historische Überlieferungen und das Übernatürliche miteinander verbindet. Der Punkt ist, dass es keinen Zweifel daran gibt, was Fountain of Youth ist oder sein will, und in Wahrheit handhabt es zum größten Teil all diese Ideen und Pläne effektiv und bietet ein fesselndes globales Treiben, das eine Lücke füllt, die seit Jahren groß klafft. Aber es hat auch seine Probleme.

Werbung:

Es gibt wahrscheinlich wenig Bedarf, die Handlung hier zu erklären, da der Titel im Grunde bestätigt, was das Ziel ist. Im Wesentlichen wird die Beziehung von Krasinskis Luke und Portmans Charlotte, einem Geschwisterduo, neu entfacht, als sie um die Welt fliegen, um die berühmten und mythologischen Fountain of Youth zu finden. Um diesen verlorenen Schatz zu finden, hat Luke die Ressourcen des ehemaligen Teams seines Vaters, bestehend aus Carmen Ejogos Deb und Laz Alonsos Patrick, angezapft, während ihre Bemühungen von Domhnall Gleeson finanziert werden, der hier einen Milliardär spielt, der verzweifelt nach dem Brunnen sucht, um seinen Leberkrebs zu heilen. Aber während das alles gut ist und textlich Sinn macht, leistet der Film tatsächlich einen ziemlich miserablen Job darin, all diese vorläufigen Informationen zu Beginn des Films miteinander zu verknüpfen und schließlich einen ersten Akt zu liefern, bei dem man sich manchmal fragt, ob man 30 Minuten der Geschichte und Erzählung verpasst hat oder ob es tatsächlich eine Fortsetzung war, die all diese Vorbereitung im Voraus in einer originellen Anstrengung erledigt hat. Zugegeben, die Versatzstücke und die auffällige Ritchie-Action gleichen diese Verwirrung ein wenig aus, aber es kann sich ein bisschen beleidigend anfühlen, dass Autor James Vanderbilt keinen natürlicheren Weg gefunden hat, die Szene zu inszenieren, wenn man so will.

Aber hey, wenn man über diesen erzählerischen Ausrutscher hinwegsehen kann, dann sticht Fountain of Youth als wirklich unterhaltsamer Action-Adventure-Streifen mit viel Charisma, Nervenkitzel und Emotionen hervor. Es macht einfach Spaß, das zu erleben, was für einen Film dieser Art so ziemlich das Beste ist, was man sich heute wünschen kann, vor allem im zweiten Akt, in dem wir auf ein kreatives Abenteuer in die versunkene Lusitania mitgenommen werden, bevor wir nach Europa fliegen. Auch hier weiß Ritchie, wie er die Zuschauer mit einer auffälligen Handlung und Szenenstruktur fesseln kann, die sich auch bis in den dritten Akt erstreckt, der die Bande unweigerlich (wie es bei Action-Abenteuerfilmen immer der Fall zu sein scheint) zu den Pyramiden von Gizeh führt. Dies ist jedoch wieder der Punkt, an dem die Erzählung stolpert und stolpert, zumal sie den größten Teil der Laufzeit des Films ohne jede geschickte Annäherung rücksichtslos und ohne jede geschickte Annäherung genau andeutet, was am Ende passiert. Also, obwohl ich es Ihnen hier nicht verderben werde, lassen Sie mich nur sagen, dass der erwartete Verrat nie wirklich überrascht oder beeindruckt. Dies führt dann auch dazu, dass der Film leider mit einem kleinen Wimmern und nicht mit einem Knall endet, was wiederum ein bisschen ein laufender Trend für Fountain of Youth ist, da er auch einige seiner größeren Namen nicht besonders gut einsetzt, insbesondere Stanley Tucci und Eiza Gonzalez, wobei letztere in diesem Film besonders flach ist.

Werbung:

Es besteht kein Zweifel, dass Fountain of Youth ein zweites Paar Augen für das Drehbuch und die Geschichte hätte gebrauchen können, um die Ecken und Kanten zu verfeinern und eine stromlinienförmigere und flüssigere Erzählung zu schaffen. Außerdem macht es das Fehlen eines herausragenden und klaren Bösewichts von Anfang an - so etwas wie die Nazis aus Indiana Jones - etwas schwieriger, sich mit den Darstellern und ihren Beweggründen für dieses große Abenteuer zu identifizieren. Aber abgesehen von diesen Punkten fiel mir Fountain of Youth einfach als ein lustiges und unterhaltsames Action-Adventure-Spiel auf. Er ist bei weitem nicht perfekt und hat seine Tücken, aber für einen zweistündigen Spielfilm reicht er aus, um Sie auf Ihrem Platz zu halten und weiterhin darauf zu hoffen, dass mehr Produktionsfirmen ihre Bemühungen auf diese Art von sofort liebenswerten Action-Abenteuer-Nervenkitzeln konzentrieren.