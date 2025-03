HQ

Der schwedische Künstler, Illustrator und Autor Simon Stålenhag ist brillant. Ich liebe seine Bücher, seit Tales from the Loop zum ersten Mal veröffentlicht wurde, und ich war natürlich begeistert, als Amazon Prime die Rechte daran erwarb und eine große Dystopie in TV-Form versprach. Leider hat die Serie die Erwartungen nicht erfüllt und es hat nicht viele Folgen gedauert, bis ich sie satt hatte, aber Schande über den, der aufgibt. Das Regieduo Joe und Anthony Russo kaufte die Rechte an Stålenhags anderem Werk Avengers The Electric State und pumpte rund 300 Millionen Dollar in den Film, den Netflix später kaufte. The Electric State wird nächsten Freitag veröffentlicht und es wird die große Frühjahrsveröffentlichung des Streaming-Giganten sein. Aber ist es gut...?

Die kurze Antwort lautet ja. The Electric State ist gut. Kein Film, von dem ich in fünf Jahren schwärmen werde und nichts, was ich mir in naher Zukunft noch einmal ansehen werde, aber der lustige 90er-Jahre-Flirt der Russo-Brüder mit dem Ausgangsmaterial bot mir zumindest genug Charakter, Persönlichkeit und Charme, dass ich zufrieden war, als der Abspann lief. Man muss sagen, dass jeder, der eine originalgetreue, respektvolle 1:1-Adaption des Buches erwartet, furchtbar enttäuscht wird. Fans von Stålenhags Werk müssen sich darüber im Klaren sein, dass die Russo-Brüder zusammen mit Stålenhag einige Dinge veränderten, mehrere Aspekte und Teile der Geschichte neu schrieben, so dass dies grundlegend etwas völlig anderes sein könnte als die ursprüngliche Stålenhag-Geschichte. Normalerweise hätte ich das sehr abgelehnt. In neun von zehn Fällen verstehe ich nicht, warum man eine lächerlich teure Lizenz kaufen sollte, um dann einfach einen Haufen eigener Überlieferungen zu entwickeln. Die TV-Adaption von Halo von Paramount ist ein leuchtendes Beispiel, da sie sich mehr wie Babylon 6 anfühlte als alles andere.

Aber die Russo-Brüder schaffen es, sich hier von den schlimmsten Fallstricken fernzuhalten und ich musste meine eigene Faustregel ein wenig anpassen, denn The Electric State ist unterhaltsam, stilvoll und verschwenderisch. Die Geschichte ist vorhersehbar und sehr typisch, aber sie funktioniert. In einer alternativen Vergangenheit, Mitte der 90er Jahre, haben es die Menschen nach Jahren des Krieges und düsterer Aussichten geschafft, eine dominante Roboterbedrohung durch die geniale Erfindung eines Tech-Visionärs zu unterdrücken. Die Roboter werden entschärft und auf die andere Seite einer 260 Meilen langen Mauer geworfen, wo sie rosten. Und das, während die Menschheit die technologische Innovation, die den Krieg beendete, für reine (und hirntote) Entspannung nutzt.

Millie Bobby Brown spielt Michelle, eine Unruhestifterin in einem Pflegeheim, die die Schule hasst, ihr Leben hasst und die vernetzte Gesellschaft hasst, in der jeder in seinen riesigen VR-Helmen sitzt und das Leben lebt, von dem er träumt, sich aber nicht traut, in der realen Welt nachzujagen. Ihr als genial bezeichneter kleiner Bruder ist verschwunden, die Welt ist ein einziges, unzusammenhängendes, deprimierendes Durcheinander, und Michelle beschließt, mit dem zu brechen, nicht mehr zu tun, was die Leute ihr sagen, und sich stattdessen auf ein großes Abenteuer zu begeben, um irgendwie zu versuchen, ihren verschwundenen Bruder zu finden und der Versklavung dieses Tech-Zeitalters zu entkommen.

Während Stålenhags Buch ein auffallend schöner, trostloser und verblasster Roadtrip-Film ist, der sich durch ein dystopisches Amerika auszeichnet, das von eigensinnigen Roboterdesigns und unvergesslichen Ausblicken inspiriert ist, ist der Film der Russo-Brüder eine farbenfrohe Action-Komödie, in der Stålenhags bemerkenswerte Roboter mit MTV-ähnlicher, Hubba Bubba-artiger 90er-Jahre-Ästhetik verschmolzen werden, einschließlich Jeanswesten und leuchtend gelben Walkman-Kassettenrekordern. Die 90er hatten wenig bis gar nichts mit dem Buch zu tun, aber hier steht es im Mittelpunkt, und in mehr als einer Hinsicht denke ich, dass es funktioniert... Und das auch noch sehr gut.

Aus einem düsteren Buch über Verlust und Einsamkeit ist eine charmante Action-Komödie für die ganze Familie geworden (ich habe sie sogar mit meinen Kindern gesehen), und - versteht mich nicht falsch - es wird viele Stålenhag-Fans geben, die das nicht mögen. Trotzdem hatte ich Spaß, von Anfang bis Ende. Obwohl es unwahrscheinlich ist, dass die Russo-Brüder einen Preis für The Electric State gewinnen werden, ist es eines der ganz wenigen Netflix Originals, das mich nicht wirklich irritiert hat.